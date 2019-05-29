Akşam Postası / 29 Mayıs 2019

1. AYM kararına rağmen gazeteci Kadri Gürsel ‘kelepçelenerek’ yeniden hapse gönderildi

Cumhuriyet davasından 11 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Kadri Gürsel hapiste kaldığı süre infazını karşılamasına rağmen infaz için savcılığa çağrıldığını açıkladı.

2. İmamoğlu’ndan ‘genci tokatladı’ diyen Soylu’ya: Bir hekime görünmeli

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi için “Esnaf genci tokatladı” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “Bazı insanların görme bozukluğu olabilir. Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine.”

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3. Avukatın eteğini ‘çok kısa’ bulan hakim, görevden uzaklaştırıldı

Avukatın ‘etek boyu‘nun mevzuata aykırı olduğunu savunan hakim Mehmet Yoylu görevden uzaklaştırıldı.

4. AB’den Türkiye’ye sert insan hakları, yargı ve ekonomi eleştirisi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’nin yargı sisteminde ‘daha ciddi geriye gidiş’ olduğunu belirterek, Türkiye’yi insan haklarından ekonomi politikasına kadar bir dizi konuda sert şekilde eleştirdi. AB, ayrıca Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin durma noktasında olduğunu, bu nedenle yeni fasıl açılmayacağını bildirdi.

5. S-400 krizinde son durum: ABD, Türk pilotların F-35 eğitimini askıya alabilir

Ankara ABD’nin itirazlarına rağmen Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararından vazgeçmezken, ABD’nin Türk pilotların gelişmiş F-35 savaş uçakları eğitimini askıya almayı ciddi bir şekilde düşündüğü belirtildi.

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6. AKP’li isim de rahatsızmış: İmamoğlu’na video kampanyası Elif Keleş’in işi mi?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan bir AKP’li, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul’u terör örgütleriyle birlikte yönetiriz” diye sunulduğu videodan rahatsız olduğunu söyledi.

7. Kurtulmuş’tan AKP’li küskünlere: Hesap sorulacak yer 23 Haziran sandıkları değil

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, siyasi oluşumların bazen hata yapabileceğini belirterek İstanbul seçimleri için parti tabanına, “Hataların, eksikliklerin tamir edileceği yer 23 Haziran sandıkları değil, partimizin çatısıdır” mesajını verdi.

8. İktisatçı profesöre göre nisan enflasyonu ‘sorunlu’: Kalite düzeltmesi zıvanadan çıktı

İktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, önceki dönemlerde yüzde 0.1-0.2 seviyesinde olan ‘kalite düzeltmesi’nin nisan ayında yüzde 4’lere fırladığını belirterek, “Nisan ayı enflasyon rakamlarının sorunlu olduğunu düşünüyorum” dedi.

9. ‘Zümrüt Apartmanı’nın yazarı Abdullah Şevki salıverildi

‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitaptaki pedofili içeren ifadeler nedeniyle hakkında ‘müstehcenlik‘ suçundan soruşturma açılan Abdullah Şevki Ankara’da gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakıldı.