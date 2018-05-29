Akşam Postası / 29 Mayıs 2018

1- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İnce’nin ‘Gülen ziyareti’ iddiasına 100 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2001 yılında AKP’yi kurarken biriyle birlikte ‘icazet almak’ için Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini öne süren CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten suç duyurusunda bulundu ve 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

2- Erdoğan’ın ‘görev onayı’ yüzde 46’ya düştü: MHP’lilerin yüzde 66’sı onaylamıyor

Metrolpoll araştırma şirketinin ‘Türkiye’nin Nabzı Mayıs’18’ anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın görev onayı yüzde 46.3’e düştü.

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3- TRT, yaptığı açıklamayla İnce’nin haklılığını kanıtlamış

CHP’nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce, “TRT, tarafsız olduğunu anlatmaya çabaladığı açıklamasında, eleştirilerimin ne kadar haklı olduğunu kanıtlamış” dedi.

4- Alman hükümet kaynakları: Merkel’den Erdoğan’a resmi davet yok

Alman hükümet kaynakları, Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletilen resmi davet olmadığını açıkladı.

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5- Bakanlıktan ‘UBER’e yaptırım: Araç sahibine belge iptaliyle iki yıl yasak

‘Korsan taşımacılık’ yapanlara ağır cezalar geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, ‘korsan taşımacılık’yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı ‘D2’ belgesi iptal edilecek. Belge, iki yıl boyunca kullanılamayacak.

6- Erdoğan’ın ‘İstanbul tanımı’: Estetiktir, en nazlısından kadındır kadın

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’u ‘kadın’a benzetti: “İstanbul en nazlısından kadındır kadın.”

7- Sadeleşme sonrası: Türkiye reel faizde dünyada ikinci

Politika faizini yüzde 16.50’ye getiren Türkiye, şu an dünyada Arjantin’den sonra en yüksek reel faizi yani enflasyondan arındırılmış faizi veriyor.

8- Piyasada gözler Londra’da: Şimşek’le Çetinkaya 90 yatırımcıdan destek isteyecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya ilkini İstanbul’da yaptıkları yatırımcı görüşmelerine bugün Londra’da devam edecek.

9- Maliyeti 22 milyar: Emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi 7-8 Haziran’da ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emekli ikramiyelerine ilişkin 1000 TL’lik ilk ödemenin 7-8 Haziran’da yapılacağını söyledi.

10- HDP iddialı: Ne Erdoğan’a 400 vekil vereceğiz, ne de başkan yapacağız

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran’daki seçimlerde barajı yıkacaklarını belirterek “Ne Erdoğan’a 400 vekil vereceğiz, ne de Erdoğan’ı başkan yapacağız” dedi.

11- Karamollaoğlu’na göre yüksek ihtimal: Millet ittifakında hedef 400 vekil

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP tabanında icraatlardan rahatsız olan yaklaşık yüzde 15’lik seçmenin büyük kısmının kendilerine yönelebileceğini, SP’nin de içinde yer aldığı millet ittifakının TBMM’de çoğunluğunu elde edebileceğini söyledi.

12- Soylu, ‘üst akıl’ı AB büyükelçilerine anlattı: ABD sizi yönetiyor, uyuşturucu kaçırıyor

Avrupa Birliği (AB) büyükelçilerine hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Koskoca Avrupa okyanus ötesi bir ülkenin oyuncağı haline geldi” dedi.

13- Tahliye talepleri reddedilen Demirtaş’tan AYM’ye başvuru

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yapıldı.

14- ‘İzah’ yazısı: Meğer Maranki’nin ormana gömdüğü ‘talim şeyi’ öfkesiymiş!

Bitki uzmanı Prof. Dr. Ahmet Maranki, 25 Haziran’da sokağa çıkarmaktan bahsettiği, ‘Belgrad ormanına gömdüğü talim şeyi’nin ‘öfke‘ olduğunu öne sürdü.

15- Rapçi Ezhel’den mektup var: Kahrolsun sansür, yaşasın tam bağımsız rap

Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan, Ezhel adıyla müzik yapan rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu bir mektup kaleme aldı. İpekçioğlu mektubunda “Kahrolsun sansür, yaşasın tam bağımsız rap” diye yazdı.

16- SİT bölgesindeki AVM inşaatında Roma hamamı bulundu: ‘Arkeopark olsun’ talebi

İzmir’de AVM inşaatı sırasında Roma döneminden kalma hamam bulundu.

17- Bilal Erdoğan’a göre girişimcilik: Peygamberin Allah’ın mesajını ulaştırması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Muhammed peygamberin Allah’ın mesajını insanlara ulaştırmasını ‘girişimcilik örneği’ diye tarif etti.

18- Askeri aracın ezdiği yaşlı kadının can verdiği an kamerada

Diyarbakır’da zırhlı askeri aracın ezerek öldürdüğü 85 yaşındaki Pakize Hazar’ın hayatını kaybettiği an kameraya yansıdı.

19- Elon Musk duyurdu: Türkiye’ye 10 ‘Tesla şarj istasyonu’ kurulacak

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Türkiye’nin de dahil olduğu ‘Tesla şarj istasyonları’ haritasını açıkladı.