Akşam Postası / 29 Mart 2021

1. Kabine toplandı: ‘Sert önlemler gelebilir’

Cumhurbaşkanlığındaki 16:00’da başlayan toplantıdan salgınla mücadelede yeni önlemler çıkabilir. Reuters’e konuşan bir yetkili, “Hafta sonlarına yönelik yine sokak kısıtlamasının yanısıra Ramazana yönelik bazı daha sert tedbirleri de görebiliriz” demişti.

2. Ekonomi yönetimine güven dibe vurmuşken başdanışman: Yabancı yatırımcılar bize güvenebilir

Bir MB başkanın daha görevden alınmasının ardından Türkiye’nin ekonomi yönetimine güven dibi vurmuşken Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem Türkiye’nin yabancı yatırımcıların ‘her türlü düzenlemede güvenebileceği’ ülkelerden olduğunu öne sürdü.

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3. Kavcıoğlu: Hemen faiz indirileceği önyargısı doğru değil

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, nisan veya sonrasındaki aylarda ‘hemen faiz indirileceği önyargısını’ doğru bulmadığını belirterek MB’nin para politikası araçlarını bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğini söyledi.

4. Büyük şirketlerin 35 milyar liralık borcu yeniden yapılandırıldı

Ekim 2019-Şubat 2021 döneminde büyük ölçekli 173 firmayla 35 milyar lira tutarında yeniden yapılandırma anlaşması yapıldı.

5. İçkiden alınan vergi, yedi bakanlığın bütçesini geçti

2020 yılında içki satışından, yedi bakanlığın aynı yıl bütçeden aldığı paydan fazla vergi tahsil edildiği ortaya çıktı.

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6. Türk Telekom’daki AKP’lilerin geliri hesaplandı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Yiğit Bulut, bakan yardımcıları Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun ve Nureddin Nebati Türk Telekom’dan aylık ortalama 33 bin 900 lira alıyor.

7. Yemeksepeti’ne inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), yemek sipariş portalı Yemeksepeti’ne siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle inceleme başlattı.

8. Ford Otosan’ın iki fabrikasında üretime ara

Ford Otosan parça tedariki sıkıntısı nedeniyle Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 3-9 Nisan tarihleri arasında üretime altı gün ara vereceğini duyurdu.

9. 200 kişilik işçi kadrosuna 52 bin başvuru: 45 bini üniversite mezunu

Adana’da belediyenin 200 eleman alımı için açtığı ilana, 45 bini üniversite mezunu toplam 52 bin kişi başvurdu.

10. Komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı öne sürülen polis memuru intihar etti

İzmir’in Çeşme ilçesinde, bir komiser yardımcısının güneş gözlüğünün çalınması üzerine başlatılan incelemede şüpheliler arasında bulunan 46 yaşındaki 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek intihar etti.

11. Çocuğunun ölümünden müebbet alan babaya önce indirim, sonra tahliye

Balıkesir’de dört yaşındaki oğlunun ağzını kapatıp ölümüne yal açmaktan yargılandığı davada yerel mahkemenin müebbet hapse mahkum ettiği adamın cezası istinafta yedi buçuk yıla indirildi. Adam tahliye edildi. Anne öfkeli.

12. Kaz Dağları’na ‘çöken’ şirketin müdürü: Su ve Vicdan Nöbeti, vesaire falan filan…

Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik’in yöneticisi Ahmet Şentürk, Kaz Dağları’ndaki altın madenini çıkarmak için 30 yıl beklediklerini belirterek protestolar nedeniyle sürecin uzaması için “Üç-beş ay daha bekleriz sorun değil” dedi.

13. İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 71.96’ya yükseldi

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 625.09 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

14. Yargıtay başsavcısı Şule Çet davasında cezayı az, hükmü eksik buldu

Yargıtay başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23), bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand’a (33) verilen hapis cezasının bozulmasını talep etti.

15. Enver Aysever, Tunç Soyer’e ‘ihale’ davası açıyor: Olumsuz algının sorumlusu

İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’e dava açacağını duyurdu.

16. Galatasaray’da üyelerden tam sayfa İstanbul Sözleşmesi ilanı

Galtasaray Spor Kulubü üyeleri tam sayfa gazete ilanıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden duyulan derin üzüntüyü dile getirip kararın gözden geçirilmesini ‘rica etti.’

17. Neyse ki TFF’de doktorlar da var: Letonya maçına seyirci alınmayacak

TFF Sağlık Kurulu yarın oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınmasının uygun bulunmadığını açıkladı.

18. Samsun’da üç günde 1933 kişiye 849 bin 785 lira ceza kesildi

Samsun’da üç gün içinde çeşitli nedenlerle 1933 kişiye 849 bin 785 lira ceza kesildi.

19. Süveyş’te sıkışan gemi yüzdürüldü; kanal deniz trafiğine açıldı

Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan Ever Green adlı geminin yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı.