Akşam Postası / 29 Mart 2020

1. Dünyada vaka sayısı 700 bine dayandı
Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve hastalananların sayısı artıyor.
DSÖ: ‘Corona’ hava yoluyla bulaşmıyor
2. Yurt çapında ‘corona’ önlemi alınmaya devam ediliyor
Ankara’da çocukların pazara ve markete girmesi yasaklandı… Sivas ve Çankırı’da altı köy karantinaya alındı… Belediyelere ek kaynak ayrıldı…
İBB sokakta yaşayanları spor salonlarına yerleştiriyor
İstanbul valisinden ’48 saat hiç çıkma’ çağrısı
Bakan Selçuk: LGS ve YKS konuları hafta başında ilan edilecek; B ve C planları hazır
3. Şehirlerarası izinli seyahat nasıl olacak, kimlere izin verilecek?
Yeni tip corona virüsünün yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında getirilen 30 şehir içn seyahat kısıtlamasının nasıl işleyeceğinin ayrıntıları belli oldu.
‘Corona’ vakasına giden ambulansa saldırı
Yasak yolculuğa para cezası: 1120 kilometre yol gidip yakalandılar
4. Ligleri ertelemeyen TFF Başkanı Nihat Özdemir’e suç duyurusu
Kayserili avukat Seyit Halil Yüzgeç, ligleri ertelemediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir hakkında ‘birden çok insanı taksirle yaralamaya sebebiyet verme’ yüzünden suç duyurusunda bulundu.
5. Fahiş fiyatla mal satanlara operasyon: 160 gözaltı
Fahiş fiyatla mal satan ve yurttaşların sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 20 günde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı.
6. Boris Johnson: Durum iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek
Britanya Başbakanı Boris Johnson yazdığı mektupta yeni tip corona virüsü krizinin ‘iyiye gitmeye başlamadan önce daha da kötüye gideceğini’ söyledi.
Fransa’da eski bakan Devedjian ‘corona’dan hayatını kaybetti
Semptom gösteren İskoç bakan kendini ‘corona’ karantinasına aldı
7. Güney Kore’de ‘corona’lıların yarıdan fazlası iyileşti
Güney Kore Sağlık Bakanlığı yeni tip corona virüsünün sebep olduğu Covid-19 hastalığına yakalananların yarısından fazlasının iyileştiğini açıkladı.