Akşam Postası / 29 Mart 2020

1. Dünyada vaka sayısı 700 bine dayandı

Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve hastalananların sayısı artıyor.

2. Yurt çapında ‘corona’ önlemi alınmaya devam ediliyor

Fotoğraf: DHA

Ankara’da çocukların pazara ve markete girmesi yasaklandı… Sivas ve Çankırı’da altı köy karantinaya alındı… Belediyelere ek kaynak ayrıldı…

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3. Şehirlerarası izinli seyahat nasıl olacak, kimlere izin verilecek?

Yeni tip corona virüsünün yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında getirilen 30 şehir içn seyahat kısıtlamasının nasıl işleyeceğinin ayrıntıları belli oldu.

4. Ligleri ertelemeyen TFF Başkanı Nihat Özdemir’e suç duyurusu

Kayserili avukat Seyit Halil Yüzgeç, ligleri ertelemediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir hakkında ‘birden çok insanı taksirle yaralamaya sebebiyet verme’ yüzünden suç duyurusunda bulundu.

5. Fahiş fiyatla mal satanlara operasyon: 160 gözaltı

Fahiş fiyatla mal satan ve yurttaşların sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 20 günde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı.

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6. Boris Johnson: Durum iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson yazdığı mektupta yeni tip corona virüsü krizinin ‘iyiye gitmeye başlamadan önce daha da kötüye gideceğini’ söyledi.

7. Güney Kore’de ‘corona’lıların yarıdan fazlası iyileşti

Güney Kore Sağlık Bakanlığı yeni tip corona virüsünün sebep olduğu Covid-19 hastalığına yakalananların yarısından fazlasının iyileştiğini açıkladı.