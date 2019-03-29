Akşam Postası / 29 Mart 2019

1. Piar anketi: İstanbul, Ankara ve İzmir’de CHP’nin adayları önde

Piar Araştırma’nın anketine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de‘millet ittifakı’nın adayları önde.



2. Demirtaş’tan seçmenine ‘son dakika’ mesajı: Tartışmayı unutun, sandığa gidin

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, yerel seçime kısa süre kalan yayınladığı mesajında, günlük siyasi tartışmaların bir kenara bırakılarak HDP’nin stratejisinin dikkate alınmasını istedi.



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3. Hiçbir seçim öncesi bu kadar ayrımcılık yapılmadı

Geride bıraktığımız kampanya dönemi 2011 yılından bu yana ayrımcı söylemin en fazla kullanıldığı kampanya dönemi olarak kayda geçti.



4. Mermi fiyatındaki indirim ‘enflasyonun psikolojik etkileri’ni azaltmak içinmiş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mermi fiyatındaki indirimle‘enflasyonun psikolojik etkisinin azaltılmaya amaçlandığını’ bildirdi.

5. Üç tarikattan AKP’ye açık seçim desteği

Menzil, İsmailağa ve İskenderpaşa tarikatları (kamuoyunda cemaat olarak da adlandırılıyor) 31 Mart’ta iktidar yanlısı medya üzerinden AKP’ye açık destek ilan etti.



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6. Britanya’nın Brexit Anlaşması üçüncü kez reddedildi

Avam Kamarası, Başbakan Theresa May’in Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkması (Brexit) için hazırladığı anlaşmayı üçüncü kez reddetti.



7. Unicredit öngörüsü: Türkiye yüzde 5 küçülecek, jeopolitik bir krizi tetikleyecek

İtalyan bankası Unicredit’in, Türkiye ekonomisinde 2019’da yüzde 5 küçüleceği, bunun da jeopolitik bir krizi tetikleyeceği öngörüsünde bulunduğu ortaya çıktı.

8. Yılın ilk iki ayında turist sayısı yüzde 7.4 arttı

Türkiye yılın ilk iki ayında yüzde 3 milyon 209 bin 734 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bu geçen yılın aynı dönemine görü yüzde 7.4’lük artış demek.

9. Akar: OHAL’den sonra TSK’dan 1177 personel ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağaünüstü halin (OHAL) ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 1177 personelin ihraç edildiğini söyledi.

