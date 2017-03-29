Akşam Postası / 29 Mart 2017

1- Halkbank genel müdür yardımcısı ABD’de ‘Sarraf’la işbirlikçilik’ten tutuklandı

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, üstü örtülen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ABD’de tutuklandı.

2- ABD’li analist Rubin: Sarraf yargılanırsa, Erdoğan’ın sakladığı paranın yeri ortaya çıkar

15 Temmuz’dan önce Türkiye’de darbe olacağını öne süren ABD’li analist Michael Rubin, ABD’de ‘kara para aklama’ suçlamasıyla yargılanan 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’ın yargılanması durumunda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sakladığı nakit paranın yerinin ortaya çıkacağını savundu.

3- Çavuşoğlu, Halkbank müdür yardımcısının tutuklanmasını da ‘FETÖ’ye bağladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘kapatılan’ 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanmasına dair süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

4- Bakan Zeybekci’den ABD’ye ‘tutuklama’ tepkisi: Kabalık, hani dosttuk?

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanmasını ‘kaba’ buldu.

5- Turizm dibi görürken: Hollandalı Booking.com’un faaliyetleri durduruldu

Milyonlarca kullanıcısı bulunan online rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durduruldu.

6- İddianameden: Adil Öksüz, 21 Temmuz’da ABD başkonsolosluğundan aranmış

Darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz hakkında hazırlanan iddianamede, Öksüz’ün 21 Temmuz’da ABD İstanbul başkonsolosluğuna kayıtlı bir numaradan arandığı belirtildi.

7- İddianamede yer almıştı: ABD, Adil Öksüz’ü vize iptalini bildirmek için aramış

ABD, darbe girişiminin firari ismi Adil Öksüz’ün vizesinin iptal edildiğini bildirmek için arandığını açıkladı.

8- ABD’li üst düzey komutan: Kürt federal devleti nasıl kurulacak, Kürt nüfusu yüzde 10

ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun komutanlarından korgeneral Stephen Townsend, Suriye’de federal bir Kürt devleti kurulmasını öngörmediğini, Kürtlerin ülkenin sadece yüzde 10’unu oluşturduğunu söyledi.

9- Referandum ayarlı imza: Erdoğan güzellik uzmanlarını kararnameyle ‘yetkilendirdi’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, güzellik merkezi çalışanı binlerce kişiyi ilgilendiren kararnameyi imzaladı.

10- ‘Hayır’cı asker yakını ‘Benden terörist olur mu’ deyince kanallar ‘penguen modu’na geçti

CHP’nin Kayseri’deki mitinginde kalabalığa seslenen, oğlu PKK’yla çatışmada yaralanan bir yurttaş “Bana ‘Hayır’ oyu vereceğim diye terörist damgası vuruyorlar. Benden terörist olur mu?” deyince haber kanalları canlı yayında ‘sesi kıstı.’

11- İddianameden: Binbaşı, ‘Darbe yapmaya geldik, ben de Cemaat’tenim’ demiş

Darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheli binbaşı Enver Muratoğlu’nun teslim olduğu sırada Gülen Cemaati’ne mensup olduğunu ve darbe girişiminden haberi bulunduğunu söylediği öne sürüldü.

12- İddianameden: Darbeciler Öcalan’ı öldürerek iç savaş çıkarmak istedi

Darbe girişimiyle ilgili Diyarbakır’da hazırlanan iddianamede darbeci askerlerin PKK lideri Öcalan’ı öldürerek iç savaş çıkarmayı planladığı öne sürüldü.

13- ‘Hayır’cı MHP’liler Akşener ve Okutan’ın mitingi 1980’den kalma maddeyle engellendi

Referandumda partilerinin aksine ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan MHP’li eski vekiller Meral Akşener ve Nuri Okutan’a Isparta’da miting izni çıkmadı.

14- İzin ‘Hayır’a kadar: AKP’li Şentop’un konuştuğu üniversiteden CHP’li Cihaner’e ret

AKP’li Mustafa Şentop’un kısa bir süre önce konuşma yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi, CHP’li İlhan Cihaner’in konuşmasına izin vermedi.

15- Bakan Kaya’ya şaşalı anons: Kahraman Osmanlı torunu, Avrupa fatihi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuşma yapacağı kürsüye, “Kahraman Osmanlı torunu, Avrupa fatihi bakanımız” anonsuyla çıktı.

16- Tutuklu siyasiler için bildiri: HDP’ye yönelik linç kampanyası kabul edilemez

Aralarında Necmiye Alpay, Hasan Cemal, Öget Öktem Tanör, Baskın Oran gibi akademisyen, hukukçu, gazeteci ve yazarların bulunduğu çok sayıda isim tutuklu siyasiler için ‘Kabul etmiyoruz ve talep ediyoruz’ başlıklı bir metin yayınladı.

17- Almanya’nın ardından İsveç’ten de ‘casusluk’ iddiası: Gülen Cemaati mensupları izleniyor

Almanya’nın Türkiye’yi kendi topraklarında casusluk faaliyeti yürütmekle suçlayıp MİT hakkında soruşturma başlatmasının ardından İsveç Devlet Radyosu da, Avrupa’daki bir derneğin İsveç’te Gülen Cemaati mensuplarına yönelik casusluk yaptığını öne sürdü.

18- Yargıdan Taşyapı’ya izin yok: Şişli Endüstri yerine AVM planı bir kez daha iptal

İstanbul’un Şişli ilçesinde Türkiye’nin en köklü okullarından Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin bulunduğu arazi üzerinde AVM ve rezidans dahil yoğun yapılaşma öngören imar planlarının yürütmesi İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından ikinci kez iptal edildi.

19- Görmez’e son 10 yıldaki artış ‘yetmedi’: Her kampuste bir cami olmalı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, her üniversite kampusünde bir cami olmasını istedi.

20- IŞİD’in üst düzey yöneticisi Adana’da tutuklandı

Adana’da eşiyle birlikte bindiği otobüste yakalanan IŞİD’in üst düzey yöneticisi Safwan Qahwatı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21- ‘Teşekkür ederiz, güle güle’: Brexit süreci resmen başladı

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci resmen başladı.

22- Kural’dan Cem Yılmaz’a bir suç duyurusu daha: Tütün şirketlerinin kullandığını düşünüyorum

Sigara karşıtı duruşuyla bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, ‘Deli Aşk’ filmindeki sahnesinde ağzında sigara yer aldığı gerekçesiyle komedyen Cem Yılmaz’dan şikayetçi oldu: “Tütün şirketleri tarafından gizli sponsor olarak kullanıldığını düşünüyorum.”

23- Muamma sona erdi: Dylan, Nobel ödülüne ‘nihayet’ kavuşacak

Nobel Ödüllü Amerikalı müzisyen ve şair Bob Dylan, Stockholm’deki ödül törenine katılacak.