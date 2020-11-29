Akşam Postası / 29 Kasım 2020

1. ‘Tank palet’ açıklamaları nedeniyle CHP’li Başarır hakkında soruşturma
Ankara başsavcılığınca, ‘orduya yönelik sözleri nedeniyle’ CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.
2. Bilim kurulu üyesi: Kan grubunun Covid-19’da koruyucu etkisi yok
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grupları ile Covid-19 arasındaki ilişkiye dair kan grubunun hastalıktan koruyucu bir yönü olmadığını söyledi.
3. CHP, Katar’la imzalanan su anlaşmasını Meclis gündemine taşıdı: Ayrıntıları paylaşılmalı
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye ile Katar arasında imzalanan ‘Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı Meclis gündemine taşıdı.
4. Star Wars’ta Darth Vader’ı canlandıran Dave Prowse hayatını kaybetti
Yıldız Savaşları (Star Wars) üçlemesinde Darth Vader’ı canlandıran Britanyalı oyuncu Dave Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti.
5. Şimdi Wimbledon düşünsün: Yeni çılgın proje İstanbul’u tenis üssü yapmak
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İstanbul’umuzu bir tenis üssü haline getirme yönünde çabalarımız var” dedi.
6. İstanbul Adalet Sarayı’nı icra-iflas dosyaları ‘bastı’: Yeni bina kiralandı
Adalet Bakanlığı, İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan icra müdürlükleri, iflas daireleri ve icra mahkemeleri için toplam 23 katlık iki yeni bina kiraladı.
7. Ankara’daki anaokullarında 30 Kasım-4 Ocak arasında uzaktan eğitim yapılacak
Ankara’da, 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.