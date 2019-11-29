Akşam Postası / 29 Kasım 2019

1- Almanya ‘Barış Pınarı’nın ardından Türkiye’ye 3 milyon avroluk silah satmış

Alman hükümeti, ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle silah satışını durdurduğunu açıkladığı Türkiye’ye sonraki altı hafta içinde toplamda 3 milyon 90 bin avro tutarında silah satışına yeşil ışık yakmış.

2- Beşiktaş saldırısının ardından toplanan 52 milyon liranın akıbeti belirsiz

Beşiktaş saldırısının ardından toplanan 52 milyon TL’nin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarılmasına karar verildiği belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplanan 309 milyon TL tutarındaki bağış da bu vakfa devredilmiş, ancak vakfın kayıtlı adresinin boş olduğu tespit edilmişti.

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3- AYM, memuriyete girişte ‘güvenlik soruşturması’ şartını iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP milletvekillerinin itirazları sonucunda memuriyete girişte ‘güvenlik soruşturması’ şartını iptal etti.

4- Hattat’ın mühürlenen projesine cumhurbaşkanlığı onaylı yeni imar planı

Hattat Holding’in yapımı mahkeme ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nce durdurulan projesi ‘Diamond of İstanbul’ için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planı hazırladığı, planların cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca resen onaylandığı bildirildi.

5- CHP’li Yarkadaş: Pazarda Erdoğan’ı eleştiren kadın misafirlikte gözaltına alındı

İstanbul’un Çatalca ilçesinde pazar alışverişi yaparken çıkan tartışmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’yi eleştiren 63 yaşındaki Dürdane Ö.’nün, kendisini şikayet eden bir kadının ihbarı üzerine misafirliğe gittiği bir arkadaşının evinden jandarma tarafından gözaltına alındığı öne sürüldü.

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6- Salda Gölü’ne ‘millet bahçesi’ ihalesinin iptaline mahkemeden ret kararı

Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi, Salda Gölü’nde yapılması planlanan ‘millet bahçesi’yle ilgili gerçekleştirilen ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davayı reddetti. Beş Yeşilova sakini adına davayı açan avukatlar, kararın Danıştay’da temyiz edileceğini söyledi.

7- Erdoğan’dan Macron’a: Sen önce kendi beyin ölümüne baktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’a ‘Türkiye’yi NATO’dan çıkarıp çıkarmamanın Macron’un tekelinde olmadığını’ ifade ederek seslendi.

8- Yetkili: Davutoğlu’nun partisinde son rötuşlar yapılıyor

AKP’den istifa ederek yeni parti kurmaya girişen eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partisininin tüzük ve programının son aşamada olduğu kaydedildi.

9- Siyanürün halka satışı yasaklandı

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle siyanürlü bileşiklerin halka satılması yasaklandı. Siyanürün endüstriyel ve profesyonel kullanımı ise beyannameyle yapılacak.

10- Ceren Damar davasında mütalaa: Katile ağırlaştırılmış müebbet istendi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Ceren Damar’ı öldüren Hasan İsmail Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet istendi.

11- Barış elçisi Elworthy: Türkiye mültecilere yaklaşımda örnek, beş büyükler ikiyüzlü

Türkiye ve Avrupa’da Suriye iç savaşıyla beraber artan göç ve sığınmacıların zorlu hayatı sürekli gündemde. Onlarca sivil toplum kuruluşu, hükümetler ve hatta bireyle bu konuya çözüm üretmek için çaba sarf ediyor. İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda 27-28 Kasım tarihlerinde yapılan 10. Boğaziçi Zirvesi’nin ikinci gününde bu konu tartışıldı.

12- Şair Haydar Ergülen’in İzmir’de iptal edilen etkinliği Meclis’e taşındı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, şair Haydar Ergülen’in İzmir Atatürk Lisesi’ndeki etkinliğinin iptal edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

13- İstanbul’da sağanak ve lodos: Sarıyer’de su baskını, Bahçelievler’de yolda çökme

İstanbul’da sabahın ilk ışıklarından itibaren etkili olan sağanak su baskınlarına ve çökmelere yol açarken günlük yaşamı da aksattı.

14- İmamoğlu su zammını reddeden AKP’lilere seslendi: Vekiller tüm zamları geri alsın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, belediye meclisinde İSKİ’nin zamlı su tarifesini reddeden AKP grubunun ‘siyasi üstlerinden talimat almadan hareket etmediklerini’ gösterdiklerini söyledi. İmamoğlu, “Zammın yapılmasını istemediniz mi? Hadi o zaman ben de sizi davet ediyorum: AK Parti milletvekillerinize seslenin; bu millet adına, bütün zamları geri alsınlar” dedi.

15- Sokak kedileri için harçlığı yetmeyince ombudsmana başvurdu

Ankara’da yedinci sınıf öğrencisi Seda Nur Aydemir, harçlığıyla beslediği sokak kedilerinin mama masraflarını karşılayamayınca Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (Ombudsman) yardım istedi. Aydemir’in beslediği kedilere kış ayları boyunca mama desteği verilecek.

16- Otizmli öğrenciye ayrımcılık yapan öğretmen sınıftan alındı

Ankara’da Eryaman Türkkent İlköğretim Okulu’nda G. isimli otizmli öğrenciyi istemeyen öğretmen sınıftan alındı.

17- Türk banka ve finans kuruluşları JCR Avrasya’nın yüzde 85 hissesini satın alıyor

Türk banka ve finans kuruluşları kredi derecelendirme şirketi JCR Avrasya’nın çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladı.

18- Rapçi Ben Fero’ya ‘gençlere kötü örnek olduğu’ gerekçesiyle soruşturma

‘Ben Fero’ lakaplı rapçi Ferhat Yılmaz hakkında ‘şarkı ve kliplerinde gençlere kötü örnek’ olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.