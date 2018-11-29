Akşam Postası / 29 Kasım 2018

1. Pentagon: S-400 alımı F-35 dışındaki uçak ve helikopter anlaşmalarını da etkileyebilir

Pentagon, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının yalnızca F-35 teslimatını etkilemeyeceğini, diğer teslimatları da etkileyebileceğini belirtti.

2. Astana toplantısının sonucu: ABD’ye tavır, İdlib mutabakatını uygulama kararlılığı

Suriye konulu Astana toplantısında, Türkiye ve Rusya’nın vardığı İdlib mutabakatını uygulama kararlılığı dile getirilirken, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG ile birlikte yürüttüğü faaliyetlere karşı tavır alındı.

Reklam

3. Oy kullandı: Metro Turizm’in ömür boyu hapis hükümlüsü patronu Gürcistan’da

Yargıtay’ın ömürboyu hapis cezasının infazının devamına karar verdiği gün Türkiye’den ayrıldığı ortaya çıkan Metro Holding patronu Galip Öztürk Gürcistan’dan fotoğraf paylaştı.

4. Washington’da Suud’a ilk Kaşıkçı darbesi: ‘Yardımı kes’ tasarısı açık ara kabul edildi

ABD Senatosu, Yemen’de savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verilen desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısını gündeme alacak.

Reklam

5. Belediyelerin İller Bankası’na borcu 15 milyar lira: İlk beşte AKP’li belediyeler

İller Bankası’na en çok kredi borcu olan iller Sayıştay raporunda ortaya çıktı. İlk beşte AKP’li belediyelerin yönettiği iller bulunuyor.

6. ’25 Aralık’ davasında 59 sanığa müebbet hapis istemi

Takipsizlikle sonuçlanan ’25 Aralık’ soruşturmasında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan 59 sanığa ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet istendi.

7. Kılıçdaroğlu’na 190 bin liralık ‘Man’ cezası daha: Toplamı 1 milyon 330 bini buldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Man Adası iddiaları’ nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 190 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

8. Konkordato magazini: Demet Akalın’ın eski kocası Okan Kurt mahkemeye başvurdu

Şarkıcı Demet Akalın’ın eski kocası Okan Kurt ve babası Abdi Kurt konkordato ilan etti.

9. İsrail: Türkiye’ye büyükelçi de konsolos da atamayacağız

Türkiye’deki diplomatik temsil düzeyini azaltmaya karar veren İsrail, Türkiye’den sınır dışı edilen büyükelçisi yerine yenisinin atanmayacağını açıkladı.

10. Akşener’e ‘Meral Kılıçdaroğlu’ davasında beraat: ‘Belam’ sözünde hakaret yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Meclis başkanı İsmail Kahraman’ın açtığı hakaret davasında beraat etti.

11. Özgür Gündem davası: Beş gazetecinin hapis cezaları istinafta kesinleşti

Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma eylemi yapan gazeteci ve yazarlara verilen hapis cezaları istinafta kesinleşti.