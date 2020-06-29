Akşam Postası / 29 Haziran 2020

1. 24 saatte 1374 yeni ‘corona’ vakası: 18 kişi hayatını kaybetti, 1214 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1374 kişiye corona virüsü tanısı konarken, 18 kişi hayatını kaybetti, 1214 kişi iyileşti.

2. Erdoğan ‘Kararlıyız’ dedi: AKP’nin ‘çoklu baro’yu içeren kanun teklifi Meclis’e geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘çoklu baro’yu içeren kanun teklifinin yarın Meclis’e getirileceğini açıkladı.

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3. Beş yaşındaki Efe’yi zırhlı araçla ezerek ölümüne sebep olan polise 2 yıl 9 ay hapis

Sürücüsü olduğu zırhlı araçla beş yaşındaki Efe Tektekin’i ezerek ölümüne neden olan polis memurunun iki yıl dokuz ay hapis cezası, 24 ay da uzun süreli durdurma cezası aldığı belirtildi.

4. ‘Corona’yla dip yapan ekonomik güven, 12 puanlık artışa rağmen ‘kötümser’ bölgede

Ekonomik güven endeksi mayıs ayındaki 61.7 seviyesinden haziran ayında yüzde 19.1 oranında artarak 73.5 değerine yükseldi. Endeks ‘corona’ endişeleriyle dip yaparak 51.3’e kadar inmişti.

5. Bankacılık sektörünün ocak-mayıs net karı yüzde 39 arttı

Bankacılık sektörünün ocak-mayıs dönemi net kârı geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 39 artışla 27.3 milyar lira oldu.

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6. Uzmanlardan Covid-19’u atlatanlar için ‘travma sonrası stres bozukluğu’ uyarısı

Britanyalı bilim insanları, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görenlerin travma sonrası stress bozukluğu (TSSB) riski altında olduğunu vurgulayarak tarama yapılması gerektiği konusunda uyardı.

7. AYM’den HDP’ye 9 bin 400 liralık bağış için suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), HDP’nin 29 bin 403 lira 65 kuruş mal varlığının hazineye irat kaydedilmesine ve Türk vatandaşı olmayan bir kişinin bağışını kabul eden parti sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına kararı verdi.

8. ‘Corona’yı atlatan acil doktoru: Şüpheli tomografi sayısı günde iki-üçe çıktı

Fotoğraf: DHA

Dr. Cırıl, çalıştığı serviste şüpheli tomografi sayısının haftada bir-ikiden günde iki-üçe çıktığını belirtti.

9. Yunanistan Türkiye ile sınırını 1 Temmuz’da açıyor

Yunanistan, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan 14 sınır kapısından yedisini 1 Temmuz’da açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye de var.

10. Benzine 12, motorine 17 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorinde indirim yapıldığını duyurdu.

11. Profesör Görür: İBB’nin deprem raporu çok iyimser, büyük risk altındayız

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür İstanbul’da minimum 7.3 büyüklüğünde deprem beklediğini belirterek, “İstanbul gibi yapı stokunun yüzde 60’ının zafiyet içinde olduğu bir yerde bunun sonuçları çok büyük olacak” dedi.

12. Taslak hazırlandı: 5 binden fazla avukat bulunan illerde ‘çoklu baro’

Baroların yapısında değişiklik öngören tasarıya ait taslakta detaylar ortaya çıkmaya başladı.

13. Bismil’de AKP binasına saldırı sonrası altı kişi gözaltında

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde AKP’nin binasına molotofkokteyli atılmasının ardından altı kişi gözaltına alındı.