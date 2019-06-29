Akşam Postası / 29 Haziran 2019

1. LBGTİ+ Onur Yürüyüşü’ne izin yok: Komite Taksim’de açıklama yapacak

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün İstiklal Caddesi’nde düzenlenmesi için İstanbul Valiliği’nden izin alamayan komite Bakırköy Meydanı için de izin alamamasının ardından yarın Taksim’de basın açıklaması yapacak.

2. İmamoğlu: Çay seçim öncesi lezzetli olurdu; Yıldırım’ı makamıma kahveye bekliyorum

İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, seçimdeki rakibi Binali Yıldırım’ın, “Çay davetim halen geçerli” sözlerini anımsatması üzerine “Seçimden önce olsaydı o çay çok lezzetli olurdu” dedi ve Yıldırım’ı belediye binasına tebrik ziyaretine beklediğini söyledi.

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3. Trump adım adım S-400 krizini anlattı: Berbat bir durum ama Erdoğan suçsuz

ABD Başkanı Donald Trump, G-20 zirvesinden sonra düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizinin nasıl oluştuğunu adım adım anlattı: “Berbat bir durum, berbat. Ne yapacağımız üzerinde çalışıyoruz.”

4. Türkiye Obama döneminde Patriot’ı neden alamadı ve S-400’e yöneldi?

G-20 Liderler Zirvesi’nde de gündeme gelen ‘S-400 krizi’, ABD-Türkiye-Rusya üçgeninde uzun süredir tartışma konusu.

5. Trump Erdoğan’ın fikrini değiştirememiş: S-400’ler teslimat sürecinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’, G-20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin S-400’lerle ilgili pozisyonunu yineleyerek, “Şu anda artık olay teslimat sürecindedir” dedi.

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6. S-400 zirvesi: Erdoğan da Trump’a endişelerini iletti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, G-20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde ‘stratejik ortaklığa zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini’ paylaştığı bildirildi.

7. Erdoğan, Trump öncesi Putin’e güvence verdi: Mutabakatımızda aksama yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Osaka’da görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e S-400’ler için “Mutabakatımızda da bir aksama söz konusu değil” dedi.

8. Doğu Libya güçleri Türk uçak ve gemilerini düşman güç ilan etti

Libya’nın doğusunda ayrı hükümet kuran General Halife Haftar’a sadık Doğu Libya Güçleri, Türk uçak ve gemilerini ‘düşman güç’ ilan ederek, Türk askeri birliklerine saldıracaklarını duyurdu.

9. Putin: Suriye’de beklediğimden de fazlasını başardık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiliz Financial Times’a verdiği söyleşide Suriye’de doğru bir tercih yaptığına emin olduğunu söylerken, “Beklediğimden de fazlasını başardık” dedi.

10. Çeşme-Atina feribot seferleri başlıyor

İzmir’in Çeşme ilçesi ile Yunanistan’ın başkenti Atina arasında, yarın, feribot seferleri başlıyor. Çeşme ile Atina’nın Lavrion limanı arasındaki yolculuk yedi saat sürecek.

11. AKP’li Bostancı: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi rehabilite edilecek

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin rehabilite edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

12. AYM’den ‘tarife usülü karar’ haberine: Amaç başvuruların incelenmesini kolaylaştırmak

Anayasa Mahkemesi (AYM) ‘tarife usülü karar’ haberine ilişkin kurumun Twitter hesabından açıklama yaptı: “Söz konusu ifadeler bireysel başvuruların incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla kullanılmıştır.”

13. Geçen ay kurulan YİK’te ilk iş üyelerin maaşına zam: 18 bin liraya çıktı

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin maaşına kurulun oluşturulmasından yaklaşık bir ay sonra zam yapıldı.

14. Trump, Suudi prense ‘Arkadaşım’ dedi, Kaşıkçı sorusuna yanıt vermedi

ABD Başkanı Donald Trump, G-20 zirvesi kapsamında Osaka’da yapılan ikili görüşmede Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman için “Arkadaşım” derken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.