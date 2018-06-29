Akşam Postası / 29 Haziran 2018

1- GMO’dan Suriye’den ithal patatese tepki: Kimyasal kalıntı olabilir

Gıda Mühendisleri Odası (GMO) İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak Suriye’den patates ithal edilmesine yönelik, “Kimyasal saldırıların olduğu iddia edilen bölgede yetiştirilen patatesin ithal edilmesinde gıda güvenliğiyle ilgili ciddi tereddütlerimiz var” dedi.

2- CHP’li Eren Erdem tutuklandı: ‘FETÖ’ye yardım’dan 22 yıl hapsi isteniyor

Eski CHP milletvekilli Eren Erdem tutuklandı.

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3- Adil Öksüz’ü arayan ekibi yöneten polis müdürü ‘FETÖ’den tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimini yönetmekten aranan Adil Öksüz’ü yakalamak için Sakarya’da oluşturulan ekibin başında bulunan polis müdürü Ercan Özoğluöz ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

4- Erdoğan ve Bahçeli’nin ‘OHAL uzlaşması’: İhtiyaç halinde yasal düzenleme yapılır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin OHAL’in kaldırılmasında, ‘ihtiyaç duyulması halinde yasal düzenleme’ yapılabilmesi temelinde uzlaştığı öğrenildi.

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5- Soylu bu kez CHP’li Kaftancıoğlu’na ‘salladı’: Şehide de küfretti, polise de, askere de

Son günlerde CHP ve HDP’li isimleri sırasıyla hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu kez CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na çattı: “Şehide de küfretti, polise de, askere de.”

6- CHP’den Soylu’nun ‘şehit cenazesi’ talimatı için suç duyurusu: Nefret suçu işledi

CHP istanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP’lilerin ‘şehit cenazeleri’nde protokole alınmaması yönünde talimat veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

7- Çakıcı ölümle tehdit etti: Karar yazarlarına koruma verildi, kapıda polis bekliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçimden önce ziyaret ettiği organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı, Karar gazetesi sahibi Mehmet Aydın ve altı gazeteciyi ölümle tehdit etti.

8- HDP’den vekil seçilen Leyla Güven’e önce tahliye sonra tutuklama

Hakkari’de HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven hakkında aynı gün içinde hem tahliye hem de tutuklama kararı verildi. Güven, cezaevinden çıkamadı.

9- ABD Türkiye’ye gidecek vatandaşlarını uyardı: Terör ve keyfi gözaltı riski var

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi.

10- CHP’de seçim anlaşmazlığı: Erzurum’da il yöneticileri istifa etti

Erzurum’da CHP’nin il yönetiminden 10 kişi istifa etti.

11- Boğaziçililer ‘kayyım rektör’ Özkan’a bu sene de sırtını döndü

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde rektör Mehmed Özkan konuşurken öğrenciler sırtını dönüp protesto etti.

12- Estonyalı gözlemci: Otoriter rejim unsurları var ama Türkiye bir diktatörlük değil

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Türkiye raportörü Marianne Mikko, “Türkiye’nin diktatörlüğe kaydığını söyleyenlere katılmıyorum. Otoriter rejim unsurları var, doğru” dedi.

13- HDP lideri Buldan: AKP Hakkari’de kendi eliyle MHP’ye oy verdirdi, belgeleri elimizde

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “AKP Hakkari gibi bir yerde kendi eliyle MHP’ye oy verdirdi. Bunun belgeleri de elimizde” dedi.

14- Beykoz’da film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikası küle döndü

İstanbul’un Beykoz ilçesinde film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikası küle döndü.

15- İYİ Parti’li Halaçoğlu’ndan transfer iddiası: Erdoğan 8-10 vekili partisine katar

İYİ Parti’li eski Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu, 24 Haziran’daki milletvekilliği seçimlerinde Meclis’te salt çoğunluğu elde edemeyen AKP’nin diğer partilerden sekiz ila 10 milletvekilini transfer edebileceğini savundu.

16- Dolarsız ticarette adım: Katar Riyali, MB’nin döviz alım-satım listesinde

Katar Riyali, Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım-satım konusu yapılan dövizler listesine alındı.