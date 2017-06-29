Akşam Postası / 29 Haziran 2017

1- Erdoğan’ın mitingini istemeyen Almanya’ya tepki: İfade özgürlüğü kısıtlanıyor

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın miting düzenlemesine ‘sıcak bakmayan’ Almanya’nın ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalıştığını savundu.

2- ‘Adalet Yürüyüşü’ 15’inci gününde: O olayı Düzcelilerle beraber tutmadık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 15’inci gününe girdi.

3- Fotoğraflarla ikinci haftasında ‘Adalet Yürüyüşü’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ve 15’inci gününe giren ‘Adalet Yürüyüşü’ne binler katılıyor.

4- HDP, ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmak için ‘uygun zaman’ı bekliyor

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne uygun zamanda katılım sağlayacaklarını açıkladı.

5- Bakan Özlü ‘teşhisi koydu’: Gübre dökülmesinin arkasında CHP’liler olabilir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce’de ‘Adalet Yürüyüşü’nün kamp alanına gübre dökülmesine ilişkin “Bunun arkasında da CHP’liler olabilir” dedi.

6- İki eğitimciye ‘müdahale’ çağrısı yapan ‘aydın’, ailenin yüzüne telefonu kapatmış

Açlık grevindeki tutuklu eğitimcilerden Semih Özakça’nın ailesi, kendilerine ‘akıl veren ve eğitimcilere müdahale çağrısı yapan bir aydın’ın telefonu yüzlerine kapattığını bildirdi.

7- 15 Temmuz etkinlikleri: Erdoğan köprüde konuşma yapacak

Türkiye’de yıllar sonra olağanüstü halin (OHAL), kanun hükmünde kararnamelerin ve ihraç furyalarının başlamasına yol açan darbe girişiminin püskürtülmesinin birinci yıldönümüne yönelik etkinlikler belli olmaya başladı.

8- Ankara’da KHK’yla ihraç edilen üç kişi ‘kaçırıldı’: Ortak nokta ‘siyah transporter’

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen üç kişinin kaçırıldığı öne sürüldü. Üç olayda da ortak nokta ‘transporter’ marka bir aracın kullanılması.

9- Türkiye’den ABD’li analist Rubin’in Twitter hesabının kapatılması için bir hafta süre

Hükümet 15 Temmuz’dan önce Türkiye’de darbe olacağını öne süren ABD’li analist Michael Rubin’in Twitter hesabının kapatılması için Twitter’a bir hafta süre verdi.

10- DSG’den Türkiye’ye: Sınırı aşarlarsa karşılık veririz, şiddetli çatışma yaşanır

YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Türkiye’nin saldırması halinde karşılık vereceklerini duyurdu.

11- ‘MHP’li muhaliflerle ortak parti’ iddiasına Feyzioğlu’ndan ret: Dahil değilim

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP’li muhaliflerin yeni kuracağı partide yer alacağına dair haberleri yalanladı.

12- Bu kez Muğla: Üç günde 87 asker ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa’da binin üzerinde askerin gıda zehirlenmesi yaşamasının ardından son üç gün içinde Muğla’nın Marmaris ilçesinde 87 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

13- Yargı, Ataköy’de ‘mega yat projesi’ne ÇED istedi: Çevreyi ve kıyıyı olumsuz etkileyecek

İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Ataköy sahilinde Dati Holding’e ait 140 bin metrekarelik ‘Mega Yat Limanı’ projesi için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı iptal edildi.

14- Datça’da orman yangını: Üç futbol sahası kadar alan kül oldu

Muğla’nın Datça ilçesindeki yangında dört hektar (yaklaşık üç futbol sahası) alan kül oldu.

15- Kriz devam ederken: Katar savunma bakanı Türkiye’ye geliyor

Körfez ülkelerinin ablukasına aldığı Katar’ın savunma bakanı yarın Ankara’ya geliyor.

16- ‘Baba şefkati’ dedi: Bolu’da 10 öğrenciyi istismar eden lise müdürüne 96 yıl hapis

Bolu’da 10 kız öğreciyi istismar eden lise müdürüne 96 yıl 10 hapis cezası verildi.

17- Sağır ve dilsiz çocuğu istismar etmekle suçlanan üç sanığa 27 yıl hapis

Gaziantep’te sağır ve dilsiz çocuğu istismar etmekten suçlu bulunan üç sanığa 27 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

18- Lütfü Oflaz, Star’dan ayrıldı: Rahatsızım, yönetim de benden rahatsız!

Star gazetesi yazarı Lütfü Oflaz, son yazısının iki kez göndermesine rağmen basılmaması üzerine gazeteden ayrıldığını duyurdu.

19- Tam üç yıl sonra: IŞİD’in hilafet ilan ettiği Musul’daki tarihi cami ele geçirildi

Irak, bundan üç yıl önce IŞİD’in hilafet ilan ettiği Musul’daki tarihi caminin ele geçirildiğini belirterek, ‘halifeliğin sonunun geldiğini’ duyurdu.

20- Güvenlik önlemi artırılacak: ABD, ‘kabin yasağı’nı genişletmiyor

ABD’nin nüfusunun çoğunlunun Müslümanların oluşturduğu sekiz ülkeye uyguladığı elektronik cihaz yasağı genişletilmeyecek.