Akşam Postası / 29 Eylül 2020

1- Albayrak Yeni Ekonomi Programı’nı açıkladı: Pozitif büyüme öngörüyoruz

Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nı açıklıyor.

2- Pandemi Kurulu üyesi: İzole edilmesi gereken insan sayısı 100 bine yaklaştı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, “Pozitif olduğunuzu bildiğiniz halde toplum içine karışırsanız 15-20, hatta belki yüzlerce insana bulaştırma riski taşıyorsunuz demektir” diyerek uyardı.

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3- Dolu ve sağanak İstanbul’da hayatı felç etti

Fotoğraf: AA

Sağanak yağış ve dolu İstanbul’da hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış birçok ilçede İstanbullulara zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

4- İstanbul’da okul servisleri iş yapamıyor; veliler ise ücretlerden şikayetçi

İstanbul’da okul servislerinin çoğu öğrenci sayısının az olması nedeniyle çalışmazken şoförler, zammın giderlerini karşılamaya yetmediğini belirtiyor. Veliler ise servislerinin çalışmaması nedeniyle çocuklarını kendi imkanlarıyla okula getirip götürüyor.

5- Almanya’daki aşırı sağcı partinin eski sözcüsü ‘Sığınmacıları gazla boğarız’ demiş

Alman Zeit gazetesi, aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif’in (AfD) eski sözcüsü Christian Lüth’ün sığınmacılarla ilgili nefret söylemi kullandığını öne sürdü.