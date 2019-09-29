Akşam Postası / 29 Eylül 2019

1- İBB, tarihi garların ihalesiz olarak kendilerine verilmesini istedi

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nca (TCDD) ihaleye çıkarılan tarihi Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının, ihale yapılmaksızın kendilerine devrini istedi.

2- ‘Davet polemiği’nde söz İmamoğlu’nda: Kafamı kuma sokmam, bu mu rahatsız etti?

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul depreminin ardından AFAD toplantısına çağırılmadığını yineledi.

Reklam

3- Soylu: İmamoğlu’nun AFAD toplantısına çağrıldığına şehadet edemem

Fotoğraf: İBB-DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD’da düzenlenen toplantıya çağrılmadığı iddiasıyla ilgili, “Çağrılıp çağrılmadığına şehadet edemem. Ama çağrılmamış olsa yerini niye ayarlayalım” dedi.

4- Deprem araştırması: 10 kişiden 7’si evine güvensiz, 5’i GSM operatörünü değiştirecek

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da meydana gelen son depremin ardından yapılan araştırmaya göre oturduğu eve güvenenlerin sayısı azaldı. Halkın yarısı GSM operatörlerini değiştirmeyi düşündüğünü belirtirken, depreme önlem alanların oranı yüzde 20’yi zor buldu.

5- Adli Tıp verileri: Günde üç kişiye cinsel şiddet muayenesi yapılıyor

Grafik: Diken

CHP’nin açıkladığı cinsel şiddet raporuna göre geçen yıl en az 1624 çocuk istismarı vakası kayıtlara geçti.

Reklam

6- Sayıştay: İthal 13 bin 420 hayvandan 1637’si tetkikler yapılmadığı için karantinada öldü

Fotoğraf: Greenpeace

Sayıştay’ın denetim raporunda, Tarım Bakanlığı tarafından ithaline izin verilmeyen bazı hayvan ırklarının 2018’de Romanya’dan ülkeye girişine izin verildiği, ithal edilen 13 bin 420 büyükbaş hayvandan 1637 tanesinin karantinada bekleme süresi içinde öldüğü tespit edildi.

7- Pet şişe karşılığı ücretsiz saç kesen Kayserili kuaförden Erciyes’e hatıra ormanı

Fotoğraf: DHA

Kayseri’de kadın kuaförü Fatih Bekmez, atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve hatıra ormanı kurulması için pet şişe karşılığında ücretsiz saç kesimi ve bakımı yapıyor.

8- AKP’li eski Çorum belediye başkanı kreş parasıyla Kuran kursu yaptırmış

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Çorum’un AKP’li eski belediye başkanı Muzaffer Külcü döneminde kreş yapımı için alınan ihaleyle 477 bin TL harcanarak Kuran kursu yaptırıldığı ortaya çıktı.

9- Hakkında uzaklaştırma kararı olan adam baldızını bıçaklayarak öldürdü

Antalya’da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K., Fas uyruklu eşi Siham K.’nin balkonundan girdiği evinde tartıştığı baldızı Rajae Ait’i sokakta kovalayarak boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

10- Sakarya’da 163 asker gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu

Fotoğraf: DHA

Sakarya’da 143 asker, akşam yemeğinin ardından hastaneye kaldırıldı. Askerlerin 63’ü taburcu edildi.