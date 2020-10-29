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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 29 Ekim 2020

1. Son 24 saat: 2 bin 319 yeni hasta, 72 can kaybı; 1581 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 319 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 72 kişi hayatını kaybetti, 1581 kişi iyileşti.

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2. Bir günde üç doktor Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TBB), bugün üç doktorun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

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3. Rektör: Böcek’in bilinci yerinde, uyandırıldığında istediğini yiyip içiyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, bilincinin yerinde olduğunu, uyandırıldığı zamanlarda istediğini yiyip içtiğini söyledi.

4. İYİ Partili Özdağ, disipline sevk edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

5. Sendikadan, ‘Kaz Dağları’na Cengiz gelecek’ iddiası: Alamos tazminat alıp çekildi

Fotoğraf: Arşiv

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Kaz Dağları’nda maden arayan Kanadalı şirket Alamos Gold’un devletten tazminat alarak sahadan çekildiğini açıkladı.

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6. Kılıçdaroğlu: Devleti yönetenler 50 bin dolarlık çanta taşıyamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında ‘çanta polemiği’ sürüyor. CHP lideri, “Devleti yönetenler 50 bin dolarlık çanta taşıyamaz” dedi.

7. Fransa’da kiliseye bıçaklı saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın Nice kentindeki Notre Dame Bazilikası’nda düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kadın bir erkek hayatını kaybetti. Öldürülenlerden birinin kafasının kesildiği belirtildi.

8. ‘Hazırlıkların’ devam ettiği Kariye’de açılış ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kariye Camisi’nin açılışının ertelendiğini duyurdu.

9. Bitkin halde bulunan yakalı toy kuşu, bakımı yapılıp doğaya bırakıldı

Fotoğraf: AA

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bitkin halde bulunan yakalı toy kuşu, gerekli bakımları yapılarak doğaya bırakıldı.

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