Akşam Postası / 29 Ekim 2020

1. Son 24 saat: 2 bin 319 yeni hasta, 72 can kaybı; 1581 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 319 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 72 kişi hayatını kaybetti, 1581 kişi iyileşti.
Alman virolog: Herkesin 2021 sonuna kadar aşılanması mümkün değil
Bilim Kurulu üyesi: Aspirini Türkiye’de salgının başından beri kullanıyoruz
Bilim Kurulu üyesinden ‘kafa karışıklığı’ uyarısı: Sigara örneğini verdi
2. Bir günde üç doktor Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Tabipleri Birliği (TBB), bugün üç doktorun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
3. Rektör: Böcek’in bilinci yerinde, uyandırıldığında istediğini yiyip içiyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, bilincinin yerinde olduğunu, uyandırıldığı zamanlarda istediğini yiyip içtiğini söyledi.
4. İYİ Partili Özdağ, disipline sevk edildi
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
5. Sendikadan, ‘Kaz Dağları’na Cengiz gelecek’ iddiası: Alamos tazminat alıp çekildi
Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Kaz Dağları’nda maden arayan Kanadalı şirket Alamos Gold’un devletten tazminat alarak sahadan çekildiğini açıkladı.
6. Kılıçdaroğlu: Devleti yönetenler 50 bin dolarlık çanta taşıyamaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında ‘çanta polemiği’ sürüyor. CHP lideri, “Devleti yönetenler 50 bin dolarlık çanta taşıyamaz” dedi.
7. Fransa’da kiliseye bıçaklı saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti
Fransa’nın Nice kentindeki Notre Dame Bazilikası’nda düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kadın bir erkek hayatını kaybetti. Öldürülenlerden birinin kafasının kesildiği belirtildi.
8. ‘Hazırlıkların’ devam ettiği Kariye’de açılış ertelendi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kariye Camisi’nin açılışının ertelendiğini duyurdu.
9. Bitkin halde bulunan yakalı toy kuşu, bakımı yapılıp doğaya bırakıldı
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bitkin halde bulunan yakalı toy kuşu, gerekli bakımları yapılarak doğaya bırakıldı.