Akşam Postası / 29 Ekim 2019

1- Atatürk’ün, ‘Benim en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet 96 yaşında

Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923’te, Çankaya Köşkü’nde, silah arkadaşları ve milletvekillerinin bulunduğu bir yemekte, “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” dedi. Bir gün sonra, “Benim en büyük eserim” diye nitelediği Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet coşkusu 96’ncı yılında tüm Türkiye’de coşkuyla kutlanıyor.

2- Rusya: Kürt güçlerin güvenli bölgeden çıkarılması planlanandan önce tamamlandı

Rusya, Soçi’de yapılan Türk-Rus mutabakatı uyarınca Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt güçlerini güvenli bölge dışına çıkarma çalışmalarının planlanandan önce tamamlandığını belirtti.

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3- Kılıçdaroğlu: Toplumsal mutabakata dayalı yeni tarih okumasına imkân tanınmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kaleme aldığı yazısında, demokrasi tarihini yeni bir bakışla ele almak gerektiğini ifade etti.

4- HDP’li başkan görevden alındı, Cizre belediyesine kayyım atandı

Şırnak’ın Cizre ilçe belediyesine kayyım atandı.

5- Eminönü’ndeki teknelerde artık balık ekmek satışı yapılmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü’nde balık ekmek satışı yapan ve İBB’ye kira ödeyen teknelerin kira sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini belirterek teknelerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılmasını talep etti.

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6- Diyanet, 30 Ağustos hutbesinde anmadığı Atatürk’ü 29 Ekim kutlamasında andı

Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos’taki ‘Vatan Bize Emanettir’ başlıklı hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün adını anmayan ve büyük tepki çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk’ü anımsadı.

7- Trump: Bağdadi’nin yerini alacak kişi de öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, öldürülen IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin yerine geçecek ismin de öldürüldüğünü söyledi.

8- Rusya Türkiye’den ithal ettiği 370 ton mandalinayı geri gönderdi

Rusya, Türkiye’den gönderilen 370 ton mandalinayı, içinde tehlikeli tarım haşeresinin tespit edilmesi nedeniyle ülkeye girişini yasaklayarak geri çevirdi.

9- Rabia Naz Komisyonu, inceleme yapmak için Giresun’a gidecek

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan (11) ve benzer çocuk ölümleri için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilçeye gidip inceleme yapacak; baba Şaban Vatan ile görüşecek.

10- İddia: Volkswagen yatırım için Türkiye yerine Slovakya’yı düşünüyor

Türkiye’de yapacağı yatırımı geçen günlerde askıya aldığını duyuran Volkswagen’in Slovakya’yı gündemine aldığı öne sürüldü.