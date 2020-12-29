Akşam Postası / 29 Aralık 2020

1. Maltepe’de öğretim görevlisi kadın yakılarak öldürüldü

Fotoğraf: aydin.edu.tr

İstanbul’un Maltepe ilçesinde yaşayan doktor öğretim görevlisi Aylin Sözer, evinde yakılarak öldürüldü.

2. AYM’den Kavala kararı: Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edilmedi

Fotoğraf: osmankavala.org

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Osman Kavala’nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Karar ‘oyçokluğuyla’ alındı.

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3. CHP’li vekillerden Demirtaş’a ziyaret

Fotoğraf: Twitter/@ahhakverdi

CHP milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç, tutuklu bulunan HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

4. CHP’li vekil: Gültekin ailesini sadece taziye için aradım, ‘Davanı çek’ demedim

Fotoğraf: DHA

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, kendisinin öldürülen Pınar Gültekin’in ailesini yalnızca baş sağlığı dilemek için aradığını, diğer vekillerin de “Davadan vazgeç” diyeceğini düşünmediğini söyledi.

5. TTB: Covid-19 nedeniyle 304 sağlıkçı hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), mart ayından bu yana Covid-19 nedeniyle 304 sağlıkçının hayatını kaybettiğini bildirdi.

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6. THY: 3 milyon doz Çin aşısı yarın geliyor

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin Çin’den satın aldığı Covid-19 aşısının ilk partisinin yarın ülkeye getirileceğini duyurdu.

7. Katarlı büyükelçi: Türkiye’de yatırımlarımız devam edecek

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamit el Sani ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. (Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı)

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye’de yatırımlarının devam edeceğini belirtti.

8. Aralıkta açlık sınırı 2 bin 590 liraya yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), aralık ayı için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

9. 2021 yılı pasaport ve sürücü belgesi harçları belli oldu

Yeni yılda, arasında pasaport ve sürücü belgesi harçlarının da bulunduğu, bazı vergi ve harç tutarlarında yüzde 9.11 oranında zam yapılacak.

10. Türkiye ile Britanya arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Türkiye ile Britanya arasında Brexit (Britanya’nın AB’den ayrılması) sonrası ticari ilişkileri düzenleyen serbest ticaret anlaşması (STA) imzalandı.

11. Halkbank, esnafa yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandıracak

Halkbank, 2021 yılında esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlayacak. Faiz indirim oranı, bakiyesi 2021 yılına devreden bu kapsamdaki kredilere de uygulanacak. Bazı meslek gruplarına sağlanacak kredide yüzde 100 faiz indirimi öngörülüyor.

12. Fransız modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti

Fotoğraf: Reuters

Fransız moda tasarımcısı Pierre Cardin, hayatını kaybetti.

13. Hırvatistan’da 6.4 büyüklüğünde deprem

Fotoğraf: Reuters

Hırvatistan’ın Petrinja kentinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.