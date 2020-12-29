Akşam Postası / 29 Aralık 2020

1. Maltepe’de öğretim görevlisi kadın yakılarak öldürüldü
İstanbul’un Maltepe ilçesinde yaşayan doktor öğretim görevlisi Aylin Sözer, evinde yakılarak öldürüldü.
2. AYM’den Kavala kararı: Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edilmedi
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Osman Kavala’nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Karar ‘oyçokluğuyla’ alındı.
3. CHP’li vekillerden Demirtaş’a ziyaret
CHP milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç, tutuklu bulunan HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.
4. CHP’li vekil: Gültekin ailesini sadece taziye için aradım, ‘Davanı çek’ demedim
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, kendisinin öldürülen Pınar Gültekin’in ailesini yalnızca baş sağlığı dilemek için aradığını, diğer vekillerin de “Davadan vazgeç” diyeceğini düşünmediğini söyledi.
5. TTB: Covid-19 nedeniyle 304 sağlıkçı hayatını kaybetti
Türk Tabipleri Birliği (TTB), mart ayından bu yana Covid-19 nedeniyle 304 sağlıkçının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Hemşire: ‘Nefes alamıyorum, kurtarın’ diyen hastalarla ağladığım oldu
Vaka sayılarındaki gerilemenin yüzde 60’ı İstanbul’da
Hemşire: Hastamın torunu dedesine virüsü bulaştırdığı için vicdan azabı çektiğini iletti
6. THY: 3 milyon doz Çin aşısı yarın geliyor
Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin Çin’den satın aldığı Covid-19 aşısının ilk partisinin yarın ülkeye getirileceğini duyurdu.
Profesör Cankurtaran, Çin aşısı deneyinde son durumu anlattı: Bir ayı bulabilir
Profesör: ‘Yeni teknoloji aşıda yan etki çok olur, eskisinde olmaz’ diye bir şey yok
7. Katarlı büyükelçi: Türkiye’de yatırımlarımız devam edecek
Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye’de yatırımlarının devam edeceğini belirtti.
8. Aralıkta açlık sınırı 2 bin 590 liraya yükseldi
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), aralık ayı için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.
9. 2021 yılı pasaport ve sürücü belgesi harçları belli oldu
Yeni yılda, arasında pasaport ve sürücü belgesi harçlarının da bulunduğu, bazı vergi ve harç tutarlarında yüzde 9.11 oranında zam yapılacak.
10. Türkiye ile Britanya arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı
Türkiye ile Britanya arasında Brexit (Britanya’nın AB’den ayrılması) sonrası ticari ilişkileri düzenleyen serbest ticaret anlaşması (STA) imzalandı.
11. Halkbank, esnafa yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandıracak
Halkbank, 2021 yılında esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlayacak. Faiz indirim oranı, bakiyesi 2021 yılına devreden bu kapsamdaki kredilere de uygulanacak. Bazı meslek gruplarına sağlanacak kredide yüzde 100 faiz indirimi öngörülüyor.
12. Fransız modacı Pierre Cardin hayatını kaybetti
Fransız moda tasarımcısı Pierre Cardin, hayatını kaybetti.
13. Hırvatistan’da 6.4 büyüklüğünde deprem
Hırvatistan’ın Petrinja kentinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.