Akşam Postası / 29 Aralık 2019

1 – Akşener’in basın danışmanına saldıran altı kişi serbest bırakıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı gazeteci Murat İde’ye saldırıyla ilgili gözaltına alınan altı şüpheli serbest bırakıldı.

2 – Kaymakamlıktan muhtarlara Kanal İstanbul telefonu: Yol göstermeyin

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki bazı muhtarların kaymakamlık tarafından aranarak, Kanal İstanbul projesine karşı çıkmak isteyen vatandaşlara yol gösterilmemesi yönünde telkinde bulunulduğu iddia edildi.

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3 – Kaymakamlıktan Kanal İstanbul açıklaması: Muhtarları bilgilendirdik, uyarı yok

Büyükçekmece kaymakamlığı, ilçedeki bazı muhtarların aranarak, Kanal İstanbul projesine karşı çıkmak isteyen vatandaşlara yol gösterilmemesi yönünde telkinde bulunulduğu iddialarını reddederek, muhtarların ilgili mevzuat uyarınca bilgilendirildiğini kaydetti.

4 – Akar: İdlib’deki TSK’ya ait gözlem noktaları boşaltılmayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye hükümetine bağlı güçlerin ilerlediği İdlib vilayetindeki TSK’ya ait gözlem noktalarının boşaltılmayacağını söyledi.

5 – CHP’li vekil: Yasaklı tarım ilaçları halen kullanılıyor

Fotoğraf: Reuters

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, resmi yazışmalardan ve Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASSF) kayıtlarından elde ettiği verilere göre, kullanılması yıllar önce yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye’de tarımda pek çok pestisitin (tarım ilacı) halen kullanıldığını söyledi.

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6 – Çevre cezaları yeniden düzenlendi: Yere çöp atmak 351 lira

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevrenin korunması amacıyla hazırladığı tebliğle yeni yılda çevreyi kirletenlere yönelik cezaları artırdı. Konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan 1192 lira ceza miktarı yeni yılda 1461 liraya yükselecek. Yere çöp atmanın cezası 351 lira olacak.

7 – İYİ Parti sözcüsü: Libya’ya asker gönderme işine negatif bakıyoruz

İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme planına ‘negatif baktıklarını’ belirtti.

8 – Türkiye’nin zenginleri Malta vatandaşlığına geçmeye devam ediyor: 78 isim açıklandı

Malta hükümeti, geçen sene Türkiye’den 78 kişiye vatandaşlık verildiğini duyurdu.

9 – Gerçi canımız çıkıyor ama olsun, kaportası kıyak!

Bazen hakikaten, “Çok mu kötü bir insanım, başkalarının mutluluğunu istemeyen, huzuru, başarıyı kıskanan habis bir kişilik miyim” diye düşündüğüm oluyor. Neyi göremiyorum, neden aynı şeyleri hissedemiyorum, anlamıyor muyum, anlamıyorsam neyi anlamıyorum, neden anlamıyorum, o sevincin kaynağından bu kadar mı uzağım, nasıl olup benzer bir hissin yanından dahi geçemiyorum?!

10 – Süleymaniye Camii’nin restorasyonunda kapıdaki ayetler ters konmuş

Süleymaniye Camii’ndeki restorasyon çalışmaları kıbleye göre sol harim giriş kapısında kullanılan ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “Hatalı olduğunu biliyoruz, fakat bunu yapmak için uzun bir zaman gerekiyor. Cami ibadete açıldı. Bunlar çok büyük kapılar, bunları sökmemiz lazım, bunun için de yaklaşık altı aya yakın bir süre gerekiyor” dedi.

11 – Gökçeada, Bozcada ve Güney Marmara hattındaki tüm feribot seferleri iptal

Çanakkale’de Kuzey Ege ve Marmara Denizi’nde yarın etkili olması beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara hattındaki adalara tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.