Akşam Postası / 29 Aralık 2017

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1- Trafik cezalarına zam: Ehliyetsiz araç kullanan 2 bin 18 lira ödeyecek

1 Ocak 2018’den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.

2- Yeni yılda köprü ve otoyola da zam geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, zammın 2 Ocak’tan itibaren geçerli olacağını belirterek miktarın o günkü döviz kuruna göre belirleneceğini kaydetti.

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3- İlgezdi’nin ardından: Bakanlık, Hazinedar’ı görevden almak için valiliğe görüş sordu

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den sonra CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden almak için, İstanbul Valiliği’ne yazı gönderdi.

4- S-400 anlaşması imzalandı

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasını öngören anlaşma Ankara’da imzalandı.

5- AYM, milletvekillerine ‘Katil’ denmesinde sakınca görmedi: Katlanacaklar

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) milletvekillerine ‘Katil’ denmesinin ‘şeref ve itibarı ihlal etmediğine’ hükmetti.

6- Gül’den AKP’lilere yanıt: Görüşümü paylaşmak sorumluluğum

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümetin çıkardığı 696 sayılı KHK’ya ilişkin eleştirisine iktidardan gelen tepkilere yanıt verdi: “Önemli konulardaki görüşlerimi paylaşmak benim sorumluluğum, arkasında başka bir şey aramanın anlamı yok.”

7- Erdoğan’dan ‘MHP’yle ittifak’ konusunda konuşan AKP’lilere: Sürece limon sıkmayın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP ile MHP’nin 2019 seçimlerinde ittifak yapma olasılığı konusunda demeç veren AKP’lileri kastederek “Bu işi liderler bazında götürmek lazım. Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı” dedi.

8- Öğrencilere ‘kapanma partisi’!

Küçük yaştaki tesettürlü öğrencilere ‘kapanma partisi’ düzenlendi.

9- İşe iade edilecekler: ‘ByLock’ mağdurları için KHK geliyor

‘ByLock’ kullanmamalarına rağmen kayıtlarda kullanmış gibi gözükenler için işe iade KHK’sı yayınlanacak.

10- Yeni Şafak haberi: 15 Temmuz ‘kahraman’ı yüzbaşı ‘FETÖ’cüyüm’ deyip teslim olmuş

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genelkurmay binasında yaralanan ve ‘kahraman‘ ilan edilip madalya takılan Yüzbaşı Burak Akın’ın “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim olduğu öne sürüldü.

11- ‘Milis gücü’ suçlamasının odağındaki HÖH başkanı: Millet olarak her zaman hazırız

Geçen günlerde resmen dernekleşen Halk Özel Harekât (HÖH) Genel Başkanı Fatih Kaya, silahlanmaya gerek görmediklerini belirterek Gezi benzeri eylemlerde sokağa çıkmayacaklarını anlattı.

12- 76 yaşındaki kadını ezen zırhlı araç şoförüne ‘ceza yok’

Diyarbakır’da 76 yaşındaki kadına zıhlı araçla çarparak ölümüne neden olan özel harekat polisine bir yıl sekiz ay cezası verildi. Ceza ertelendiği için polis cezaevinde girmeyecek.

13- Cezaevinde sekiz kişinin karıştığı linci kesinleştiren ses kaydı: ‘Allah’ın teröristi’

Balıkesir Kepsut Cezaevi’nde hayatını kaybeden Ulaş Yurdakul’un sürekli altını ıslattığı için koğuş temsilcisi Nihat Şen ve adamları olduğu ileri sürülen sekiz kişi tarafından dövüldüğünü kanıtlayan ses kayıtları ortaya çıktı.

14- Siber baskın: 25 bin ‘sanal bahis’çiye 20 bin lira ceza; 1.5 milyon kişi sırada

İstanbul polisi, spor karşılaşmalarına yasadışı bahis ve kumar oynatan 27 adrese baskın yaptı. Bilgisayarlardaki incelemede bu merkezlere bağlantılı bahis oynadığı tespit edilen 25 bin kişiye 20 biner lira ceza kesilecek.

15- Erdoğan: Atilla’nın suçu olmadığını jürinin gördüğünü zannediyorum

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın ABD’de yargılandığı davaya ilişkin, “Suçu olmadığını jürinin gördüğünü zannediyorum” dedi.

16- Skandalda son perde: Milyonlarca kimlik bilgisi Trafik Sigorta Merkezi’nden sızmış

50 milyon Türkiye vatandaşının kimlik bilgilerinin Trafik Sigortaları Merkezi’nden (TRMER) internete sızdığı yönünde ciddi bulgulara ulaşıldı.

17- IŞİD’e ‘yılbaşı operasyonları’na devam: 29 gözaltı var, saldırı için keşif yapmışlar

Ankara’da IŞİD’e düzenlenen operasyonda 29 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

18- Kılıçdaroğlu’nun kızı teklifi kabul etti: Dairesini 100 bin dolara Güneş’e satacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, yüz binlerce dolar değer biçilen dairesini AKP yanlısı Güneş gazetesine 100 bin dolara satmayı kabul etti.

19- Zirve aynı: Türkiye’nin en çok güvendiği isimler Dündar, Fırat, Başbuğ ve Yılmaz

Gezici araştırma şirketinin yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Türkiye’nin en çok güven duyduğu isimler gazeteci Uğur Dündar, bir başka gazeteci Hande Fırat, genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ ve komedyen Cem Yılmaz.