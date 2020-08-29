Akşam Postası / 29 Ağustos 2020

1. Bir Bilim Kurulu üyesine göre endişelenecek bir durum yok; diğerine göre tedirgin edici

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, ‘sağlık sisteminin çok güçlü’ olduğunu ve endişelenecek bir durum olmadığını söylerken bir diğer üye Prof. Dr. Ateş Kara, vakalarda büyük dalgalanmalar olduğunu ve bunun ‘tedirgin edici’ olduğunu ifade etti.

2. Selçuk: Değişiklik yok, 21 Eylül’de belirli sınıflarda eğitimi başlatacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihiyle ilgili daha önce açıklanan 21 Eylül tarihini teyit ederek, “21 Eylül’de belirli sınıflarda eğitimi başlatacağız. Şu an bir değişiklik yok” dedi.

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3. İstanbul Barosu: Ebru Timtik’in fotoğrafını binaya biz asmadık

Fotoğraf: Twitter

İstanbul Barosu, 238 günlük ‘ölüm orucu’nun ardından hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in fotoğrafını baro binasına kendilerinin asmadığını açıklayarak ‘tavırlarını’ Türk bayrağı asarak ilan ettiklerini bildirdi.

4. MSB: Ağrı Doğubayazıt’ta iki asker şehit oldu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada iki uzman çavuş hayatını kaybetti.

5. Bahçeli: Yunanistan’ın denize dökülme iştahı yeniden kabarmış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan’ın 12 mil dayatmasının savaş sebebi olduğunu savunarak, “Anlaşılan odur ki, Yunanistan’ın denize dökülme istek ve iştahı yeniden kabarmıştır” dedi.

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6. Giresun’da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı: Altı kişi aranıyor

Giresun’da sel felaketinde kayıp olarak aranan yedi kişiden biri Kemal Akar’ın cansız bedeni, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu. Can kaybı dokuza yükseldi. İkisi asker altı kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

7. Erdoğan: Türkiye’yi küresel üretim ve teknoloji merkezi yapacağız

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘birileri istemese de biz üç kıtanın merkezi Türkiye’yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlı‘ olduklarını belirtti. Erdoğan, “Allah bes bâki heves” diyerek Türkiye için gayret gösterdiklerini söyledi.

8. Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilanı

Türkiye, Doğu Akdeniz için bir kez daha Navtex ilan etti. 29 Ağustos-11 Eylül arasında Anamur’un güneyinde atış eğitimi yapılacağı bildirildi.

9. ‘Black Panther’in başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti

‘Black Panther’ (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD’li oyuncu Chadwick Boseman, kolon kanseri nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybetti.

10. Dünyanın en pahalı koyunu: Açık artırmada, 3.6 milyon liraya alıcı buldu

İskoçya’da düzenlenen bir açık artırmada, bir Texel koyunu 368 bin sterline (3.6 milyon lira) satıldı. Açık artırmayı düzenleyenler, bu fiyata alıcı bularak dünyanın en pahalı koyunu unvanının sahibi olduğunu açıkladı.