Akşam Postası / 29 Ağustos 2018

1- Bakanlıktan onay: Krediyi veren bankalar Türk Telekom’un yüzde 55’ini devralıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Telekom’daki yüzde 55 Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) hissesinin bankalar tarafından devralınması için onay verdi.

2- Hükümetten ‘af’ sorusuna: Gündemimizde yok, pozisyonumuzu koruyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MHP’nin af teklifiyle ilgili “Gündemimizde af yok” dedi.

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3- AKP’den Cumartesi Anneleri’ne: İstiklal Caddesi’nde izin yok, terör yuvası oldu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Beyoğlu’nda 700’üncü hafta eylemlerine izin verilmeyen Cumartesi Anneleri’yle ilgili “Bundan sonra İstiklal Caddesi gibi yerlerde bu eylemlere izin verilmeyecektir” dedi.

4- Meclis’te düzenleme yapılacak: Dövizle satış ve kiralama dönemi bitiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz üzerinden kiralama ve satış döneminin sona ereceğini açıkladı.

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5- AB’yi ‘hatırlayan’ hükümetten ‘reform’ açıklaması: Üyelikte kararlıyız

‘Reform Eylem Grubu’ toplantısının ardından açıklanan bildiride, “Türkiye, AB’ye üyelik hedefi doğrultusunda, önümüzdeki süreçte çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir” dendi.

6- Eskişehir’de ‘garip’ termik keşfi: ‘Denetçi’ bakanlıkla EÜAŞ’tan ‘ortak’ savunma

Alpu Termik Santralı projesine karşı açılan iptal davasının bilirkişi keşfinde, santral projesini tasarlayan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile projenin uygunluk denetimini yapmakla sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir ağızdan savunma yapmaya kalkınca davacılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

7- CHP’li Yarkadaş’ın iddiası: Soylu ‘şahin pozisyon’a geldi, İstanbul için düşünülüyor

CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’a belediye başkan adaylığı için düşünüldüğünü öne sürdü.

8- Merkez Bankası’ndan döviz hamlesi: Bankaların borç limiti iki katına çıkarıldı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye’deki 20 bankanın kredi notunu düşürmesinin ardından Merkez Bankası’ndan (MB) açıklama yapıldı. MB, bankalar arası para piyasasında gecelik borç alabilme limitlerini bugünden itibaren geçerli olmak üzere 13 Ağustos öncesi seviyenin iki katına çıkardı.

9- İddianame hazır: Gazeteci Öztürk’e ‘FETÖ’ye yardım’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlaması

Tutuklu gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkındaki iddianame tamamlandı. Öztürk’e ‘FETÖ’ye yardım’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlarından ceza istendi.

10- İstanbul’da kimyasal kazası: Sürücüye 250 bin, firmaya 750 bin lira ceza

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kamyonetin kasasında bulunan varilden yola kimyasal madde dökülmesinin ardından, sorumlulara toplamda 1 milyon lira para cezası kesildi.

11- ‘Örgüt üyeliği’: Adil Öksüz’ü bırakan ‘itirafçı’ hakime dokuz yıl hapis cezası

Darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez’e sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

12- Üst üste ikinci daralma: Dış ticaret açığı temmuzda yüzde 32 azaldı

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32.6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolar oldu.

13- Büyümede öncü gösterge: Ekonomik güven endeksi dokuz yılın en düşüğünde

Ekonomik güven endeksi ağustosta 83.9’a gerileyerek Mart 2009’dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

14- Leman ‘kur krizi’ nedeniyle bu hafta ‘cep boy’: SEKA’yı kapatanlar utansın

Geçen hafta kağıt krizi nedeniyle dergiyi basmakta zorlandıklarını duyuran mizah dergisi Leman, yeni sayısını ‘cep boy’ olarak bastı.

15- Üreticiye göre tarım ‘can çekişiyor’: Ekimden sonra meyve sebze cep yakacak

Antalya Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, örtü altı üretimde kullanılan ipten tohuma, ilaçtan gübreye tüm girdilerin ithal edilmesinden dolayı yeni sezonda fiyatların tüketicinin cebini yakacağını söyledi.

16- Sıra erkeklere geldi: Afişteki dansçıyı boyayıp ‘Edep’ yazdılar

İzmit’te bir AVM’de açılan dans okulunun tanıtımı için yapıştırılan afişteki erkek dansçının üzeri sprey boyayla boyandı.

17- Babasının tabancasıyla ‘oynarken’ kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

İzmir’de babasının tabancasıyla oynayan sekiz yaşındaki Mustafa Çelik, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

18- Tunceli valiliği, HDP’li vekil Başaran’ı Twitter’dan engelledi

Tunceli valiliğinin resmi Twitter hesabı, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ı engelledi.

19- Trump’ın seçim öncesi son kozları: Kongreyi kaybedersek şiddet başlar

ABD Başkanı Donald Trump’a ait olduğu iddia edilen yeni ses kaydına göre, Trump, cumhuriyetçilerin kasımdaki Kongre ara seçimlerini kaybetmesi halinde ülkede şiddetin fitilinin ateşleneceğini söyledi.

20- Esad, Washington ile masaya oturdu iddiası: ABD’nin gözü Suriye petrolünde

Üst düzey güvenlik ve istihbarat görevlilerinden oluşan ABD’li heyetin, başkent Şam’da Suriyeli yetkililerle gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi.

21- Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Hatay’ı geri alacağız

Fars Haber Ajansı, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in, Hatay’ı kastederek “Burası bizim toprağımız, onlara rağmen oraya geri döneceğiz” dediğini aktardı.