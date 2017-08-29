Akşam Postası / 29 Ağustos 2017

1- Oylamayla karar alındı: Kerkük de bağımsızlık referandumuna katılacak

Kerkük İl Meclisi Kuzey Irak’ta, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna katılma kararı aldı.

2- Dışişleri’nden Kerkük’ün referanduma katılmasına: Hatalar zincirine son halka

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük İl Meclisi’nin Kuzey Irak’ta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna katılma kararına tepki gösterdi.

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3- Diyarbakır’da zırhlı araçlara PKK saldırısı: İki sivil hayatını kaybetti

Diyarbakır-Batman karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK’lılarca patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu iki sivil hayatını kaybetti.

4- PKK Lice’de bir kişiyi ağaca bağlayarak öldürdü, aracını ateşe verdi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lılar, durdurdukları otomobildeki Ramazan Mula isimli vatandaşı ağaca bağlayıp öldürürken, aracını da ateşe verdi.

5- Diyarbakır Barosu’ndan PKK’nın iki saldırısına kınama: Edi Bese!

Diyarbakır Barosu, son olarak Şırnak’ta üç işçi ve Diyarbakır Lice’de bir sivilin öldürülmesini kınadıklarını belirterek son 25 ay içindeki çatışmalı süreçte 2 bin 722 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

6- CHP’nin Adalet Kurultayı sona erdi: Tek adam rejimini kabul etmiyoruz

CHP’nin Çanakkale’deki Adalet Kurultayı, parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bildirgesiyle sona erdi.

7- MHP’ye kötü haber: Manisa’da 549 partili istifa etti, Akşener’in partisine katılacak

Manisa’da MHP üyesi 549 kişi, Meral Akşener’in kuracağı partiye katılmak için partilerinden istifa etti. Aralarında eski milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı da bulunan partililer, MHP’nin misyonunu yitirdiğini savundu.

8- Merkel geri adım atmıyor: Türkiye’yle Gümrük Birliği’nde görüş değişmedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yle Gümrük Birliği’nin genişletilmemesi konusunda fikrini değiştirmedi

9- Darbe girişimi

* AKP’li belediye başkanının damadı tutuklandı

10- Kılıçdaroğlu’ndan AKP’de ‘metal yorgunluğu’ yorumu: Parti Erdoğan’ın siyasi tutsağı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendi partisinde ‘metal yorgunluğu’ olduğuna ilişkin yorumuna, AKP’nin Erdoğan’ın ‘siyasi tutsağı’ olduğu yorumunu yaptı.

11- Otel odasında öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz toprağa verildi

Beşiktaş’taki Condrad Otel’de manken Filiz Aker tarafından öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz toprağa verildi.

12- Kuzey Kore’den yeni füze denemesi: Japonya’nın üzerinden geçti

Kuzey Kore’nin son yaptığı balistik füze denemesinde füze Japonya’nın üzerinden geçti.