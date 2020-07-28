Akşam Postası / 28 Temmuz 2020

1. Danıştay ‘yetki tırpanı’ kararının yürütmesini durdurmadı, İmamoğlu tepkili
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Danıştay’ın belediye şirketlerine atama yetkisini belediye meclisine veren genelgenin yürütmesinin durdurulmamasına tepki gösterdi.
2. CHP liderinden Erbaş’a: ‘Ölenin arkasından dua edilir’ demiş; etseydin o zaman
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Ayasofya’da sarfettiği, “Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” sözlerine sert tepki gösterdi. CHP lideri, ‘lanet’ kelimesinin bir din adamına yakışmadığının altını çizdi.
Akşener: İstiklal Harbi’ndekilere hayır duasını çok gören Erbaş, lanet okuyor
Adana Barosu’ndan Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
3. AYM, cinsel saldırı sonucu kürtaj talebinin reddedilmesini hak ihlali saydı
Anayasa Mahkemesi (AYM), nitelikli cinsel saldırı sonucu hamile kalan kadının gebeliğinin sonlandırılması talebinin sürüncemede bırakılmasını hak ihlali saydı
4. AKP ile CHP arasında ‘Dostlarımız’ polemiği
AKP ve MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Dostlarımız” ifadelerini eleştirdi.
5. Yunanistan: Türkiye ile diyalog kurmaya açığız ama tehdit altında olmaz
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Türkiye ile diyalog kurmaya açık olduğunu ancak bunun tehdit altında yapılamayacağını söyledi.
6. Dışişleri’nden ABD’ye Kavala cevabı: Kimse Türk mahkemelerine emir veremez
Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin ‘Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması’ çağrısına tepki gösterdi.
ABD’den Kavala çağrısı: Hukukun üstünlüğüne bağlı kalın
7. Erdoğan’dan Akdeniz’de ‘yapıcı olma’ talimatı: Çalışmalar beklemeye alındı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Akdeniz’de petrol arama çalışmaları nedeniyle yaşanan gerginlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapıcı olunması talimatı verdiğini ve bu nedenle faaliyetlerin bir müddet beklemeye alındığını söyledi.
8. Bilim Kurulu üyesi tatilcileri uyardı: Açık hava, virüs bulaşmayacağı anlamına gelmez
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal tatilcileri uyardı: “Deniz, göl kenarlarında, sokak eğlencelerinde açık havada olmak virüsün bulaşmayacağı anlamına gelmiyor.”
9. CHP’nin ilk başörtülü yöneticisi Kılıç: Keşke avukat kimliğimle konuşulsaydım
CHP’nin Parti Meclisi’ne girmeyi başaran avukat Sevgi Kılıç, “Keşke başörtülü kimliğimle değil de avukat kimliğimle, CHP’li kimliğimle, partime verdiğim emekle konuşulsaydım” dedi.
10. Jandarma’da dört general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi
Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup iki tümgeneral ve iki tuğgeneral olmak üzere dört general ile 24 albay emekliliğe sevk edildi.
11. Kulüpler Birliği: Küme düşme kalksın, yabancı sınırlaması ertelensin
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sene küme düşmenin kaldırılması için ortak bir görüşte olduklarını ve TFF’ye müracaat edeceklerini söyledi.