Akşam Postası / 28 Temmuz 2020

1. Danıştay ‘yetki tırpanı’ kararının yürütmesini durdurmadı, İmamoğlu tepkili

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Danıştay’ın belediye şirketlerine atama yetkisini belediye meclisine veren genelgenin yürütmesinin durdurulmamasına tepki gösterdi.

2. CHP liderinden Erbaş’a: ‘Ölenin arkasından dua edilir’ demiş; etseydin o zaman

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Ayasofya’da sarfettiği, “Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” sözlerine sert tepki gösterdi. CHP lideri, ‘lanet’ kelimesinin bir din adamına yakışmadığının altını çizdi.

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3. AYM, cinsel saldırı sonucu kürtaj talebinin reddedilmesini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), nitelikli cinsel saldırı sonucu hamile kalan kadının gebeliğinin sonlandırılması talebinin sürüncemede bırakılmasını hak ihlali saydı

4. AKP ile CHP arasında ‘Dostlarımız’ polemiği

AKP ve MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Dostlarımız” ifadelerini eleştirdi.

5. Yunanistan: Türkiye ile diyalog kurmaya açığız ama tehdit altında olmaz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Türkiye ile diyalog kurmaya açık olduğunu ancak bunun tehdit altında yapılamayacağını söyledi.

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6. Dışişleri’nden ABD’ye Kavala cevabı: Kimse Türk mahkemelerine emir veremez

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin ‘Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması’ çağrısına tepki gösterdi.

7. Erdoğan’dan Akdeniz’de ‘yapıcı olma’ talimatı: Çalışmalar beklemeye alındı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Akdeniz’de petrol arama çalışmaları nedeniyle yaşanan gerginlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapıcı olunması talimatı verdiğini ve bu nedenle faaliyetlerin bir müddet beklemeye alındığını söyledi.

8. Bilim Kurulu üyesi tatilcileri uyardı: Açık hava, virüs bulaşmayacağı anlamına gelmez

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal tatilcileri uyardı: “Deniz, göl kenarlarında, sokak eğlencelerinde açık havada olmak virüsün bulaşmayacağı anlamına gelmiyor.”

9. CHP’nin ilk başörtülü yöneticisi Kılıç: Keşke avukat kimliğimle konuşulsaydım

CHP’nin Parti Meclisi’ne girmeyi başaran avukat Sevgi Kılıç, “Keşke başörtülü kimliğimle değil de avukat kimliğimle, CHP’li kimliğimle, partime verdiğim emekle konuşulsaydım” dedi.

10. Jandarma’da dört general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi

Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup iki tümgeneral ve iki tuğgeneral olmak üzere dört general ile 24 albay emekliliğe sevk edildi.

11. Kulüpler Birliği: Küme düşme kalksın, yabancı sınırlaması ertelensin

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sene küme düşmenin kaldırılması için ortak bir görüşte olduklarını ve TFF’ye müracaat edeceklerini söyledi.