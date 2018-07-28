Akşam Postası / 28 Temmuz 2018

1. Amerikalı kaynaklar: O tweet bir duygusal tepkiydi… Pompeo da şaşırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi ‘geniş ölçekli yaptırımlar’la tehdit ettiğini tweet’inin ‘duygusal bir tepki’ olarak değerlendirildiği, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da tweet’i ‘şaşkınlıkla karşıladığı’ öne sürüldü.

2. Şam ile DSG’nin diyaloğu kurumsallaşıyor: Müzakere için komiteler kurulacak

Türkiye’nin terörist saydığı YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Şam yönetimiyle müzakerelerin sürdürülmesi ve bu amaçla komiteler kurulması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

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3. Yeni çalışma: Herkese dokuz ay askerlik, ücretini veren üç ayda terhis olacak

AKP’nin zorunlu askerlik süresinin kısa dönem-uzun dönem ayrımı olmadan herkesin dokuz ay askerlik yapacağı, ilk üç aylık askerlikten sonra isteyenin ücret vererek terhis olabileceği bir sistem üzerinde çalıştığı öne sürülüyor.

4. 82 yaşında ters kelepçe takıldı, biber gazı sıkıldı: Yusuf dedenin polis elinde ölümü

Giresun’da polisin biber gazı sıktıktan sonra yerde sürükleyip ters kelepçe takarak gözaltına almak istediği 82 yaşındaki Yusuf Topal kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

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5. Rapor: Yeni mezun matematik ve fen öğretmenleri branş sorularını yapamıyor

Matematik, fizik, kimya alanlarından yeni mezun öğretmenler Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde kendi branşlarındaki 50 sorunun yarısını dahi yapamadı.

6. İki yılda 3 bin 960 iş cinayeti

Olağanstü hal ilan edilen 21 Temmuz 2016’dan bu yana 3 bin 960 işçinin iş cinayetine kurban gittiği bildirildi.

7. Yasak parkta emsal yargı kararı: Hem çekici parası hem trafik cezası olmaz

Mahkeme, yasak park ettiği gerekçesiyle çekiciyle otoparka götürülen aracın sahibine hem çekici parası ödetilmesinin hem de idari trafik cezası kesilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı gerekçesiyle cezayı iptal etti.

8. ABD’nin ambargo baskısı: Renault İran’da üretimi durduruyor

ABD’nin İran’a yönelik ambargoya dahil olmasını istediği Fransız otomotiv devi Renault’nun bu ülkedeki üretimini durdurmaya hazırlandığı belirtiliyor.

9. 2014’ten beri ilk resmi ziyaret: Erdoğan Berlin yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya gitmeye hazırlandığı bildirildi. Bu, Erdoğan’ın 2014 yılından bu yana Almanya’ya ilk resmi ziyaret olacak.

10. Ermenistan başbakanı bir kez daha: Türkiye’yle ön koşulsuz ilişki kuralım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını yineledi.

11. Sekiz saatlik kriz: Moğolistan MİT’in ‘FETÖ’cü operasyonunu engellemiş

Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da ‘FETÖ okulu müdürü’ olduğu öne sürülen Veysel Akçay’ın Türkiye’ye getirilmesine yönelik MİT operasyonunun Türkiye’yle krize neden olduğu ortaya çıktı. Moğalistan’ın Akçay’ı götürecek uçağın havalanmasına izin vermediği, bu sırada havalimanında gösteriler yapıldığı bildirildi.

Akşener: Partimin başındayım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Partimin başındayım” dedi.