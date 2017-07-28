Akşam Postası / 28 Temmuz 2017

1- Cumhuriyet davası | Savcı mütalaası: Yedi tutuklama, beş tahliye talebi

Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanının yargılandığı davanın beşinci gününde mahkeme ara kararını açıklayacak.

Savcı, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hakan Kara, Kemal Aydoğdu, Ahmet Şık için tutuklamanın devamını, Turhan Günay’ın tahliyesini, Bülent Utku, Güray Öz, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör’ün ise adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

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2- Ahmet Şık’ın ‘tarihi’ savunmasına savcının yanıtı: Suç duyurusu

Cumhuriyet davasında mütalaasını sunan savcı, gazeteci Ahmet Şık hakkında savunması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

3- Kadri Gürsel’in 10 yaşındaki oğlundan mektup: Tabii ki bu konuda isyankarım!

Cumhuriyet gazetesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan gazeteci Kadri Gürsel’in 10 yaşındaki oğlu Erdem Ongun Gürsel, babasına mektup yazdı.

4- Times’ın gözüyle Ahmet Şık’ın ‘ithamı’: Erdoğan’ın ‘kirli hanedanlığını’ eleştirdi

Britanya’nın saygın gazetelerinden Times, Cumhuriyet davasında yargılanan dokuz aydır tutuklu gazeteci Ahmet Şık’ın savunmasına yer verirken, sert diline de dikkat çekti.

5- Erdoğan’dan ‘FETÖ’ uyarısı: ‘Asıl isimlerin üzerine gidilmiyor’ şikayetleri var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘FETÖ’yle mücadele konusunda asıl isimler yerinde ‘sıradan isimler’in üzerine gidildiği yönünde şikayetlerin bulunduğunu söyledi.

6- ABD doğrudan hükümete seslendi: Cumhuriyet’çileri serbest bırakın

ABD, Türkiye’den ‘olağanüstü hal yönetimi altında keyfi olarak tutuklandıklarına inandığı gazetecileri serbest bırakmasını’ talep etti.

7- Her 10 Almandan sekizi Türkiye’ye ekonomik yaptırım istiyor

Almanların büyük çoğunluğu Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulanmasından yana.

8- Gizli tanığın iddiası: Bakanlık Öcalan’a ‘FETÖ’cü doktor görevlendirdi

Ankara başsavcılığının ‘FETÖ’nün emniyetteki yapılanması’na yönelik soruşturmasında ifadesi alınan ‘Kartal’ kod adlı gizli tanık, PKK lideri Abdllah Öcalan’ın doktorunun ‘FETÖ’cü olduğunu iddia etti.

9- Kolunda morluklar oluştu: Açlık grevindeki Semih Özakça cezaevinde darp edildi

Halkın Hukuk Bürosu, açlık grevindeki tutuklu öğretmen Semih Özakça’nın cezaevinde darp edildiğini bildirdi.

10- HDP ‘Adalet Nöbeti’nde: Kürt’e Kürt, Kürdistan’a Kürdistan demeye devam

HDP, Diyarbakır’da başlattığı Adalet Nöbeti’nin dördüncü gününde, cuma namazını hep birlikte kıldı.

11- Saatlerce koridorda bekletildi: Çenesi kırılan çocuğun ‘hastane çilesi’ yargıda

İstanbul’daki devlet hastanesine çenesinde dört kırık ve yırtıkla gelen çocuk saatlerce koridorda bekletilerek ameliyata alınmadı. Olay yargıya taşındı.

12- HDP’li Kürkçü’ye üç ayrı suçlamayla 23 yıl hapis cezası istendi

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’ye üç suçlamadan 23 yıl hapis cezası istendi.

13- Havada panik: İstanbul’daki doluyla camı çatlayan uçak, Çanakkale’ye indi

İstanbul’da dolu ve sağanak yağışının etkili olduğu sırada Lefkoşa-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağının kokpit camı, İstanbul semalarındayken dolu isabet etmesi sonucu çatladı.