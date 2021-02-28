Akşam Postası / 28 Şubat 2021

1. Eski MB yetkilileri: ‘Buharlaşan’ 128 milyar dolarla ilgili araştırma komisyonu kurulsun

Merkez Bankası’nın (MB) eski başkanı Durmuş Yılmaz ve eski başkan yardımcısı İbrahim Turhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘buharlaştığını’ söylediği 128 milyar dolarlık döviz rezervinin kimlere, hangi kurdan ve ne amaçla satıldığının araştırılmasını istedi.

2. Kılıçdaroğlu ve Taşçı’nın telefonlarının dinlenmesi ‘hukuksuz’ bulundu

Taşçı (sağda), Kılıçdaroğlu’nun (solda) 2017’de yaptığı Adalet Yürüyüşü’ne de katılmıştı. (Fotoğraf: Twitter/@ilhantasci)

Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın telefonunun dinlenmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek tazminata hükmetti.

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3. Yasa taslağı: İkinci el araca da vergi geliyor

Fotoğraf: DHA

Hükümetin ikinci el araçlardan vergi alınması için yasa taslağı hazırlandığı bildirildi.

4. Maltepe’de grev bitti: İkramiye dahil en düşük ücret 4 bin 700 lira

CHP’li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, Genel-İş Sendikası’yla yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

5. CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa ettiğini duyurdu

Fotoğraf: Twitter

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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6. Habertürk’e verilen RTÜK cezasına gerekçe: ‘Sunucu ciddi tepki vermedi, itiraz etmedi’

Habertürk’e Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen ceza, ‘sunucunun ciddi şekilde’ tepki vermemesiyle gerekçelendirildi.

7. Sağlık bakanından sonra eğitim bakanı da özür diledi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma takvimindeki bir günlük erteleme için tüm vatandaşlardan özür diledi.

8. Bilim kurulu üyesi, İstanbul’da vaka artışına dikkat çekti: Tam açılma için erken

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye nüfusunun neredeyse beşte birinin bulunduğu İstanbul’da bir haftadır vaka sayısında artış görüldüğüne dikkat çekerek, “Tam açılma için henüz erken” dedi.

9. Profesör uyardı: Türkiye’de nadir hastalıkların başlıca nedeni akraba evliliği

Pediatrik hematoloji ve genetik uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, Türkiye’de nadir hastalıkların temel nedeninin akraba evliliği olduğunu söyledi.

10. Türkiye’den kaçırılan 412 tarihi eser altı yıl sonra iade edildi

Anadolu’dan kaçırıldığı tespit edilen 412 eser, Türkiye’nin girişimiyle Macaristan’dan getirildi.

11. Darbe girişimi sonrası 20 bin kişi Yunanistan’a kaçtı

Darbe girişiminin ardından yaklaşık 20 bin kişinin Türkiye’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a gittiği belirlendi.

12. ABD’de Johnson&Johnson’ın ‘corona’ aşısına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson&Johnson firmasının yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onayladı.

13. Pompeii’de tören arabası gün yüzüne çıkarıldı: Düğün ve geçitlerde kullanılıyormuş

Vezüv Yanardağı’nın MS 79 yılında patlaması sonucunda lavlar altında kalan İtalya’daki Pompeii antik kentindeki kazılarda bir tören arabası gün yüzüne çıkarıldı.

14. Tampon kullandığı için işten atıldığını söyleyen cezaevi çalışanı dava açtı

ABD’nin Virginia eyaletindeki bir cezaevi çalışanı, regl döneminde kullandığı tampon, vücut tarama cihazından geçerken ‘içeri sokulması yasak bir şey’ sanıldığı için işinden kovulduğunu belirterek dava açtı.