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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 28 Şubat 2020

1- Kremlin: Putin ve Erdoğan İdlib’deki durumun normalleştirilmesi için anlaştı

Kremlin, Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesinde, ‘İdlib’deki durumun normalleşmesi için tedbir alınması konusunda anlaştığını’ açıkladı.

Lavrov: Putin ve Erdoğan, İdlib’le ilgili görüştü

Kıdemli Rus parlamenter: İdlib’de operasyon Türkiye için kötü sonuçlanır

Interfax: Rusya seyir füzesi taşıyan iki fırkateyni Suriye kıyısına yönlendirdi

Rusya: Saldırıda yer almadık; ateşkes için gerekli adımları attık

Moskova: Türkiye’nin Rusları ve diplomatik görevlileri koruyacağını umuyoruz

Putin: Dublör kullanmamı teklif ettiler, her defasında reddettim

2- NATO’dan Rusya ve Suriye’ye İdlib saldırısını durdurma çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Suriye’ye İdlib’deki taarruzu durdurma çağrısında bulundu ve NATO’nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

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AB’den İdlib uyarısı: Geniş ölçekli uluslararası çatışmaya dönüşebilir

BM şefi: İdlib’de derhal ateşkes ilan edilmeli

3- Akar: Birliklerimizin yeri Rusya’yla koordine edilmesine rağmen saldırıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin İdlib kentinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırı için, “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileriyle koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir” dedi.

İletişim Başkanı Altun: Suriye’deki operasyonlar devam edecek

4- AKP’den kapalı oturum teklifi: Akar Meclis’i bilgilendirsin

AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Suriye’nin İdlib kentinde TSK’ya saldırı sonrasıda, kapalı oturum yapılmasını uygun gördüklerini söyledi. Teklif kabul edilirse salı günü kapalı oturum yapılacak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis’i bilgilendirecek.

HDP’den İdlib oturumu çağrısı: Meclis’in bilgilendirmemiş olması kabul edilemez

Akşener’den CHP’nin ‘Meclis’te İdlib oturumu’ çağrısına destek

Bahçeli: Her türlü askeri müdahale ve mücadele kararı haklı ve meşrudur

5- Yunan polisinden sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber gazı

Yunan polisi, Türkiye’den yola çıkıp kuzeydoğu sınırından ülkeye girmeye çalışan 500’e yakın sığınmacıya biber gazı sıktı.

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Avrupa Komisyonu: Türkiye’nin göç taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz

Türkiye’nin sınır politikasındaki değişiklikten BM’nin haberi yok

Sığınmacılar Midilli’ye varmaya başladı

Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenliğini artırdı

Yunanistan Pazarkule sınır kapısını otobüsle kapattı

Dışişleri: İdlib’deki durum kötüleşirse sığınmacı ve göçmenlerin hareketi sürebilir

Birçok ilden sığınmacı Avrupa’ya geçmek için sahillerde ve sınırlarda toplanıyor

Edirne’de yaklaşık 300 sığınmacı sınır kapısına doğru yürüyor

6- Washington Examiner: Suçlanacak biri varsa o da Erdoğan

ABD’de yayın yapan haftalık dergi ve haber sitesi Washington Examiner’da, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yayınlanan yazıda ‘suçlanacak biri varsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu‘ savunularak, “Putin’le stratejik bir ortaklık kurabileceğine dair hayali bir inançla son üç yılını Rus devlet başkanına yağ çekmekle geçirdi” dendi.

FAZ: Putin’in iki amacı var, Türkiye’ye boyun eğdirmek ve Avrupa’yı istikrarsızlaştırmak

New York Times: Trump, tarafını seçmek zorunda kalabilir

Rus gazetesi: Ankara ve Moskova İdlib’de artık tehlikeli sınıra geldi

7- ‘Provokatif’ İdlib paylaşımlarına soruşturma

Ankara başsavcılığı, İdlib saldırısında hayatını kaybeden askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden ‘provokatif amaçlı’ ve ‘gerçeğe aykırı’ yayınlandığı belirtilen paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

RTÜK’ten ‘İdlib uyarısı’: Yayınlar yakından takip ediliyor

NetBlocks: Sosyal medya 11 saattir kısıtlanıyor

8- Dolar İdlib saldırısının ardından 10 ayın zirvesinde

Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik hava saldırısı sonrası artan jeopolitik endişelerle dolar/TL 6.2195 ile yaklaşık 10 ayın zirvesinde.

Türkiye’nin ‘risk primi’ İdlib saldırısının ardından dört ayın zirvesinde

İdlib sonrası sert düşüşle açılan borsada ‘devre kesiciler’ uygulamaya girdi

Borsa İstanbul’da açığa hisse satışı bugünlük yasaklandı

9- Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatsal faaliyetlerine üç gün süreyle ara verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 askerin hayatını kaybettiği İdlib saldırısı sonrası tüm sanatsal faaliyetlere üç gün ara verildiği açıklandı.

10- Kıbrıs’ta ‘corona’ önlemi: Kuzey-Güney sınır kapılarının dördü kapatıldı

Kıbrıs’ta yeni tip corona virüsü nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan dört sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de dört kişi corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındı

Bir komşuya daha sıçradı: Azerbaycan’da ilk ‘corona’ vakası

‘Corona’ Nijerya’ya sıçradı

Nijerya’da ‘corona’ tespit edilen kişi THY ile İstanbul aktarmalı uçmuş

‘Corona’da uyuyan virüs tehlikesi: İyileşen hastalar yeniden pozitif çıktı

11- İflasını isteyen AtlasGlobal’in borcu 220 milyon lira

Havayolu şirketi AtlasGlobal’in iflas talepli dava dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı. İflasını isteyen şirketin borcu 31 Aralık 2019 itibariyle 220 milyon lira. En büyük alacaklılardan biri Şekerbank. Davanın ilk duruşması 16 Nisan’da yapılacak.

12- AKP’li kadın vekiller İstanbul Sözleşmesi’nin ‘gözden geçirilmesi’ne karşı

AKP’li kadın milletvekilleri, İstanbul Sözleşmesi’nin ‘gözden geçirileceğini’ söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, ‘sözleşmeyle ilgili kamuoyunda yanlış algı yaratılmaya çalışıldığını’ anlattı.

13- Reuters anketi: Enflasyonun şubatta yüzde 12.7’ye yükselmesi bekleniyor

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) şubatta gıda öncülüğünde aylık yüzde 0.65 artması, yıllık enflasyonun ise ocak ayındaki yüzde 12.15’ten şubatta yüzde 12.7’ye yükselmesi bekleniyor.

Büyüme beklentilerin üzerinde açıklandı: Son çeyrek yüzde 6, 2019 yüzde 0.9

SON HABERLER

Washington Examiner: Suçlanacak biri varsa o da Erdoğan

ABD’de yayın yapan haftalık dergi ve haber sitesi Washington Examiner’da, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yayınlanan yazıda ‘suçlanacak biri varsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu’ savunularak, “Putin’le stratejik bir ortaklık kurabileceğine dair hayali bir inançla son üç yılını Rus devlet başkanına yağ çekmekle geçirdi” ifadelerini kullandı.

New York Times: Trump, tarafını seçmek zorunda kalabilir

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili Lara Jakes ve Michael Crowley imzalı bir köşe yazısı yayınladı. Yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye ve Rusya’nın liderlerini -Suriye ve Libya’daki iç savaşlarda karşı karşıya gelen iki yabancı güçlü adamı- karşısına almaktan uzun zamandır çekindiği, ancak İdlib’deki hava saldırısı sonrasında tarafını seçmek zorunda kalabileceği vurgulandı.

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