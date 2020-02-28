Akşam Postası / 28 Şubat 2020

1- Kremlin: Putin ve Erdoğan İdlib’deki durumun normalleştirilmesi için anlaştı
Kremlin, Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesinde, ‘İdlib’deki durumun normalleşmesi için tedbir alınması konusunda anlaştığını’ açıkladı.
Lavrov: Putin ve Erdoğan, İdlib’le ilgili görüştü
Kıdemli Rus parlamenter: İdlib’de operasyon Türkiye için kötü sonuçlanır
Interfax: Rusya seyir füzesi taşıyan iki fırkateyni Suriye kıyısına yönlendirdi
Rusya: Saldırıda yer almadık; ateşkes için gerekli adımları attık
Moskova: Türkiye’nin Rusları ve diplomatik görevlileri koruyacağını umuyoruz
Putin: Dublör kullanmamı teklif ettiler, her defasında reddettim
2- NATO’dan Rusya ve Suriye’ye İdlib saldırısını durdurma çağrısı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Suriye’ye İdlib’deki taarruzu durdurma çağrısında bulundu ve NATO’nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.
AB’den İdlib uyarısı: Geniş ölçekli uluslararası çatışmaya dönüşebilir
BM şefi: İdlib’de derhal ateşkes ilan edilmeli
3- Akar: Birliklerimizin yeri Rusya’yla koordine edilmesine rağmen saldırıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin İdlib kentinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırı için, “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileriyle koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir” dedi.
İletişim Başkanı Altun: Suriye’deki operasyonlar devam edecek
4- AKP’den kapalı oturum teklifi: Akar Meclis’i bilgilendirsin
AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Suriye’nin İdlib kentinde TSK’ya saldırı sonrasıda, kapalı oturum yapılmasını uygun gördüklerini söyledi. Teklif kabul edilirse salı günü kapalı oturum yapılacak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis’i bilgilendirecek.
HDP’den İdlib oturumu çağrısı: Meclis’in bilgilendirmemiş olması kabul edilemez
Akşener’den CHP’nin ‘Meclis’te İdlib oturumu’ çağrısına destek
Bahçeli: Her türlü askeri müdahale ve mücadele kararı haklı ve meşrudur
5- Yunan polisinden sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber gazı
Yunan polisi, Türkiye’den yola çıkıp kuzeydoğu sınırından ülkeye girmeye çalışan 500’e yakın sığınmacıya biber gazı sıktı.
Avrupa Komisyonu: Türkiye’nin göç taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz
Türkiye’nin sınır politikasındaki değişiklikten BM’nin haberi yok
Sığınmacılar Midilli’ye varmaya başladı
Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenliğini artırdı
Yunanistan Pazarkule sınır kapısını otobüsle kapattı
Dışişleri: İdlib’deki durum kötüleşirse sığınmacı ve göçmenlerin hareketi sürebilir
Birçok ilden sığınmacı Avrupa’ya geçmek için sahillerde ve sınırlarda toplanıyor
Edirne’de yaklaşık 300 sığınmacı sınır kapısına doğru yürüyor
6- Washington Examiner: Suçlanacak biri varsa o da Erdoğan
ABD’de yayın yapan haftalık dergi ve haber sitesi Washington Examiner’da, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yayınlanan yazıda ‘suçlanacak biri varsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu‘ savunularak, “Putin’le stratejik bir ortaklık kurabileceğine dair hayali bir inançla son üç yılını Rus devlet başkanına yağ çekmekle geçirdi” dendi.
FAZ: Putin’in iki amacı var, Türkiye’ye boyun eğdirmek ve Avrupa’yı istikrarsızlaştırmak
New York Times: Trump, tarafını seçmek zorunda kalabilir
Rus gazetesi: Ankara ve Moskova İdlib’de artık tehlikeli sınıra geldi
7- ‘Provokatif’ İdlib paylaşımlarına soruşturma
Ankara başsavcılığı, İdlib saldırısında hayatını kaybeden askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden ‘provokatif amaçlı’ ve ‘gerçeğe aykırı’ yayınlandığı belirtilen paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
RTÜK’ten ‘İdlib uyarısı’: Yayınlar yakından takip ediliyor
NetBlocks: Sosyal medya 11 saattir kısıtlanıyor
8- Dolar İdlib saldırısının ardından 10 ayın zirvesinde
Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik hava saldırısı sonrası artan jeopolitik endişelerle dolar/TL 6.2195 ile yaklaşık 10 ayın zirvesinde.
Türkiye’nin ‘risk primi’ İdlib saldırısının ardından dört ayın zirvesinde
İdlib sonrası sert düşüşle açılan borsada ‘devre kesiciler’ uygulamaya girdi
Borsa İstanbul’da açığa hisse satışı bugünlük yasaklandı
9- Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatsal faaliyetlerine üç gün süreyle ara verdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 askerin hayatını kaybettiği İdlib saldırısı sonrası tüm sanatsal faaliyetlere üç gün ara verildiği açıklandı.
10- Kıbrıs’ta ‘corona’ önlemi: Kuzey-Güney sınır kapılarının dördü kapatıldı
Kıbrıs’ta yeni tip corona virüsü nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan dört sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de dört kişi corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındı.
Bir komşuya daha sıçradı: Azerbaycan’da ilk ‘corona’ vakası
‘Corona’ Nijerya’ya sıçradı
Nijerya’da ‘corona’ tespit edilen kişi THY ile İstanbul aktarmalı uçmuş
‘Corona’da uyuyan virüs tehlikesi: İyileşen hastalar yeniden pozitif çıktı
11- İflasını isteyen AtlasGlobal’in borcu 220 milyon lira
Havayolu şirketi AtlasGlobal’in iflas talepli dava dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı. İflasını isteyen şirketin borcu 31 Aralık 2019 itibariyle 220 milyon lira. En büyük alacaklılardan biri Şekerbank. Davanın ilk duruşması 16 Nisan’da yapılacak.
12- AKP’li kadın vekiller İstanbul Sözleşmesi’nin ‘gözden geçirilmesi’ne karşı
AKP’li kadın milletvekilleri, İstanbul Sözleşmesi’nin ‘gözden geçirileceğini’ söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, ‘sözleşmeyle ilgili kamuoyunda yanlış algı yaratılmaya çalışıldığını’ anlattı.
13- Reuters anketi: Enflasyonun şubatta yüzde 12.7’ye yükselmesi bekleniyor
Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) şubatta gıda öncülüğünde aylık yüzde 0.65 artması, yıllık enflasyonun ise ocak ayındaki yüzde 12.15’ten şubatta yüzde 12.7’ye yükselmesi bekleniyor.