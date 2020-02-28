Akşam Postası / 28 Şubat 2020

1- Kremlin: Putin ve Erdoğan İdlib’deki durumun normalleştirilmesi için anlaştı

Kremlin, Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesinde, ‘İdlib’deki durumun normalleşmesi için tedbir alınması konusunda anlaştığını’ açıkladı.

2- NATO’dan Rusya ve Suriye’ye İdlib saldırısını durdurma çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Suriye’ye İdlib’deki taarruzu durdurma çağrısında bulundu ve NATO’nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

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3- Akar: Birliklerimizin yeri Rusya’yla koordine edilmesine rağmen saldırıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin İdlib kentinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırı için, “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileriyle koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir” dedi.

4- AKP’den kapalı oturum teklifi: Akar Meclis’i bilgilendirsin

AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Suriye’nin İdlib kentinde TSK’ya saldırı sonrasıda, kapalı oturum yapılmasını uygun gördüklerini söyledi. Teklif kabul edilirse salı günü kapalı oturum yapılacak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis’i bilgilendirecek.

5- Yunan polisinden sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber gazı

Yunan polisi, Türkiye’den yola çıkıp kuzeydoğu sınırından ülkeye girmeye çalışan 500’e yakın sığınmacıya biber gazı sıktı.

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6- Washington Examiner: Suçlanacak biri varsa o da Erdoğan

ABD’de yayın yapan haftalık dergi ve haber sitesi Washington Examiner’da, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yayınlanan yazıda ‘suçlanacak biri varsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu‘ savunularak, “Putin’le stratejik bir ortaklık kurabileceğine dair hayali bir inançla son üç yılını Rus devlet başkanına yağ çekmekle geçirdi” dendi.

7- ‘Provokatif’ İdlib paylaşımlarına soruşturma

Ankara başsavcılığı, İdlib saldırısında hayatını kaybeden askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden ‘provokatif amaçlı’ ve ‘gerçeğe aykırı’ yayınlandığı belirtilen paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

8- Dolar İdlib saldırısının ardından 10 ayın zirvesinde

Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik hava saldırısı sonrası artan jeopolitik endişelerle dolar/TL 6.2195 ile yaklaşık 10 ayın zirvesinde.

9- Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatsal faaliyetlerine üç gün süreyle ara verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı 33 askerin hayatını kaybettiği İdlib saldırısı sonrası tüm sanatsal faaliyetlere üç gün ara verildiği açıklandı.

10- Kıbrıs’ta ‘corona’ önlemi: Kuzey-Güney sınır kapılarının dördü kapatıldı

Kıbrıs’ta yeni tip corona virüsü nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan dört sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de dört kişi corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındı.

11- İflasını isteyen AtlasGlobal’in borcu 220 milyon lira

Havayolu şirketi AtlasGlobal’in iflas talepli dava dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı. İflasını isteyen şirketin borcu 31 Aralık 2019 itibariyle 220 milyon lira. En büyük alacaklılardan biri Şekerbank. Davanın ilk duruşması 16 Nisan’da yapılacak.

12- AKP’li kadın vekiller İstanbul Sözleşmesi’nin ‘gözden geçirilmesi’ne karşı

AKP’li kadın milletvekilleri, İstanbul Sözleşmesi’nin ‘gözden geçirileceğini’ söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, ‘sözleşmeyle ilgili kamuoyunda yanlış algı yaratılmaya çalışıldığını’ anlattı.

13- Reuters anketi: Enflasyonun şubatta yüzde 12.7’ye yükselmesi bekleniyor

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) şubatta gıda öncülüğünde aylık yüzde 0.65 artması, yıllık enflasyonun ise ocak ayındaki yüzde 12.15’ten şubatta yüzde 12.7’ye yükselmesi bekleniyor.