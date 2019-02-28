Akşam Postası / 28 Şubat 2019

1. Facebook’ta beş yıl önceki iki ‘like’a bir yıl yedi ay hapis cezası

Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Facebook’ta biri dört, biri beş yıl önce iki fotoğrafı beğenen kişiye ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan bir yıl yedi ay hapis cezası verdi.

2. MEB yönetimi isyan etti: Diyarbakır’da 14 öğretmene halı saha yüzünden gözaltı

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır’da halı saha saati yüzünden öğretmenler ve bir savcı arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda 14 öğretmen gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran “Öğretmenler sahipsiz değildir” diye tepki gösterdi.

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3. İstihdam ve çalışılan saat endekslerinde en sert düşüş inşaat sektöründe

TOKİ inşaatında çalışan taşeron işçiler iki aydır maaşları ödenmediği için eylem yapmıştı. Fotoğraf: DHA

İstihdam ve çalışılan saat endeksleri 2018’in son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre özellikle inşaat sektöründe azalırken, brüt-ücret maaş endeksi yüzde 12 arttı. Endekste en sert artış ise işgücü maliyetlerinde.

4. Yüksek teknolojili ürünlerin imalattaki payı yüzde 3’e geriledi

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında ihracat yüzde 5.9 artarken, ithalat yüzde 27.2 azaldı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat içindeki payı ise ocakta yüzde 3’e geriledi.

5. HGS’yi yapan şirketten konkordato başvurusu

Fotoğraf: DHA

Hızlı Geçiş Sistemi’ni (HGS) yapan Vendeka Bilgi Teknolojileri Tic A.Ş., Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu.



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6. Alınacak işçi sayısı bir, başvuru sayısı 6 bin 198

Kura çekimi spor salonunda yapıldı. Fotoğraf: DHA

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne alınacak tam zamanlı bir temizlik görevlisi için tam 6 bin 198 kişi başvuruda bulundu.

7. Kürklerde ÖTV sıfırlandı

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ham ve dabaklanmış veya aprelenmiş kürkte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfıra düşürüldü.

8. Soğanda sıfır vergi uygulaması uzatıldı

Fotoğraf: DHA

Kuru soğanda sıfır gümrük vergisinin süresi uzatıldı.

9. 2 milyon 22 bin ailenin 80 liraya kadar elektrik faturasını devlet ödeyecek

‘İhtiyaç sahibi’ ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik faturasının ödenmesine 1 Mart’tan itibaren başlanacak.

10. TikTok’a rekor ceza: Çocukların verilerini izinsiz toplamış

Fotoğraf: Arşiv

Popüler video paylaşım uygulaması TikTok, çocuklarının verilerini izinsiz topladığı gerekçesiyle ABD’de 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Bu, ülke tarihinde çocuk mahremiyeti ihlaline verilmiş en ağır ceza.



11. İddia: Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda sorular sızdırıldı

Fotoğraf: Reuters

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sorularının sızdırıldığı ve bazı kişilere dağıtıldığı öne sürüldü. İddiaların odağındaki TUS DATA-TUS Hazırlık Merkezleri’nden ise yalanlama geldi.

12. TMMOB: 40 metre ilerde cami varken neden parka cami yapılıyor?

Fotoğraf: diyarbakir.bel.tr

Diyarbakır’ın en yeşil alanlarından Park Orman’a cami yapılacağı iddiası tartışmaya neden oldu. TMMOB İlçe Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Doğan Hatun, projeyi ‘din istismarı’ ve ‘rant’ olarak yorumladı.

13. AKP adayı, Erdoğan’ı ‘dinlememiş’: Nazım Hikmet devlet düşmanıymış

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Alinur Aktaş, CHP’li rakibini eleştirirken Nazım Hikmet, Uğur Mumcu, Türkan Saylan ve Bahriye Üçok’u ‘devlete ve bayrağa savaş açmış, din ve diyanetle problemli adamlar’ diye niteledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Nazım Hikmet şiirleriyle halka seslenmiş, Uğur Mumcu ve Bahriye Üçok’un faili meşhul cinayetlerini eleştiren konuşmalar yapmıştı.



14. BM raporunda İsrail için ‘savaş suçu’ telaffuz edildi

Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler’in (BM) yürüttüğü soruşturmada İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde yaptıklarının ‘savaş suçu’na vardığı tespiti yapıldı.

15. Kim ve Trump anlaşamadı: ‘Tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorlar’

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

16. İddaa ihalesi istifa getirdi: Futbolda yedi yıllık Demirören dönemi sona erdi

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti.

17. Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş

Futbol Federasyonu, milli takımın başına halen Beşiktaş’ın teknik direktörlüğü görevini yürüten Şenol Güneş’le dört yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

18. Buzun kraliçesi yine Buz Korsanları: 4’üncü kez şampiyon

Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi 2018-19 sezonunu Buz Adam GSK’yı finalde 2-1 yenen Buz Korsanları SK şampiyon tamamladı.



