Akşam Postası / 28 Şubat 2017

1- Erdoğan, Hürriyet’e ateş püskürdü: Terbiyesizlik, bedelini ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümetle Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberi ‘terbiyesizlik’ ve ‘seviyesizlik’ diye niteleyerek, “Kim bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecekler” dedi.

2- Hürriyet ‘editöryal hata nedeniyle üzgün’: Bu anlamın çıkacağı aklımızın ucundan geçmedi

İktidarla Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ haberi nedeniyle hedef tahtasında olan Hürriyet, haberle ilgili bir kasıtları olmadığını belirtip, ‘editöryal hata’ nedeniyle üzgün olduklarını açıkladı.

3- TSK’ya göre ‘Karargah rahatsız’ın amacı ‘yıpratmak’: Hükümetle aramızda sorun yok

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hükümetle Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberin orduyu yıpratmaya çalıştığını belirterek, Hürriyet’e verilen bilgide TSK’da rahatsızlık olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmadığını açıkladı.

4- Bahçeli, gazeteci Fırat’a sahip çıktı: Suçlanması tuhaf bir çelişki ve çarpıklık

MHP lideri Devlet Bahçeli, hükümetle Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberi yapan gazeteci Hande Fırat’ın suçlanmasını ‘tuhaf bir çelişki ve çarpıklık’ olarak değerlendirdi.

5- HDP’li Taşdemir: Kadınların hayata sahip çıkma umudu ‘Hayır’da çoğalacak

HDP Ağrı milletvekili Dirayet Taşdemir, 16 Nisan’daki referanduma gönderme yaparak, “Kadınların hayata sahip çıkma umudu ‘Hayır’da çoğalacak” diye konuştu.

6- Referandum ortaklığından ‘Kürdistan’ bayrağı tartışmasına: İyi niyetle izah edilemez

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemi için ‘ortaklığa’ soyunan MHP ile AKP arasında Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bayrağı nedeniyle kriz çıktı.

7- Kılıçdaroğlu’ndan iki yeni referandum önerisi: Milletten korkmayacaksınız, bizim gibi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Suriyelilere vatandaşlık’ ve ‘Rakka operasyonu’ için iki ayrı referandum yapılması gerektiğini söyledi.

8- CHP’den ‘parti logosuz’ referandum afişi: Geleceğim için hayır

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘pozitif’ kampanya yürütmeyi planlayan CHP’nin kampanya logosu belli oldu.

9-Bahçeli’den Selvi’ye sert hakaretler: Kalem ve kılıç artığı, şuursuz, şerefsiz, Türkiye düşmanı

MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP-MHP yakınlaşmasında Kürt seçmenlere dikkat çeken Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’ye ateş püskürerek, ‘bölücü’, ‘Türkiye düşmanı’, ‘şuursuz’, ‘kalem ve kılıç artığı’ ifadelerini kullandı.

10- Tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel için Alman gazeteciler kampanya başlattı

‘Örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddialarıyla tutuklanan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı.

11- Merkel’den gazeteci Yücel’in tutuklanmasına ilk yorum: Hayal kırıklığına uğradık

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasına tepki gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı ‘hayal kırıklığına uğratıcı’ ve ‘orantısız’ olarak değerlendirdi.

12- ‘FETÖ’den sorgulanan akademisyen intihar etti: Bu suçu atanları Allah’a havale ediyorum

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında sorgulanıp serbest bırakılan, Ordu Üniversitesi’nde yardımcı doçent Mustafa Sadık Akdağ intihar etti.

13- ‘Erdoğan’a suikast’ davası: Komuta kademesi, 12 Eylül’de benim gibi yüzbaşıydı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele darbe girişimi gecesi operasyona giden askerlerden yüzbaşı İsmail Yiğit, ‘suikast’a gittikleri iddiasını reddederek, emir komuta içinde hareket ettiğini söyledi.

14- AKP’li bakanların eski danışmanı Bekleviç’in ‘Hayır Partisi’: Kuruluşumuz engelleniyor

‘Hayır Partisi’ adıyla referandum kampanyasına katılan Tuna Bekleviç, gerekli evrakları 6 Şubat’ta teslim etmelerine rağmen, partilerinin kuruluşunun ‘hukuksuzca engellendiğini’ duyurdu.

15- Mimarlar Odası’ndan Sur için UNESCO’ya çağrı: Umursamaz duruşunuz derin bir çelişki

Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, 97 gün süren ‘abluka’ sonrası harabeye dönen Sur için UNESCO’nun sessiz kalmasını eleştirerek, derhal onarım sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.

16- ‘Terör örgütü propagandası’ndan dava açılan HDP’li Önlü için ‘zorla getirme’ kararı

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında ‘terör örgütü propagandası’ suçundan dava açılan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü için, ‘zorla getirme’ kararı verdi.

17- BM raporu: Avrupa’ya ‘tek’ geçmeye çalışan çocuk göçmenler cinsel istismara uğruyor

Birleşmiş Milletler, Libya’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan çocuk göçmenlerin sayısındaki artışa dikkat çekerken, bu yolda insan kaçakçıları tarafından cinsel istismara uğradıklarını da vurguladı.

18- Trump, Bush’u bile ‘demokrat’ yaptı: Bağımsız medya, benim gibi insanların hesap vermesi için şart

Kendi döneminde Amerikan basınının sert eleştirileriyle karşılaşan eski ABD başkanı George W. Bush, medyayı ‘halk düşmanı’ olarak ilan eden ‘taze’ Başkan Donald Trump’ın gazetecilerle arasındaki kavgaya ‘ibretlik’ yorumlarda bulundu.

19- NASA’nın özel sektördeki ‘rakibi’ SpaceX, gelecek yıl iki kişiyi ‘ederiyle’ Ay’a götürecek

Havacılık ve uzay mühendisliği alanında faaliyet gösteren ABD’li SpaceX şirketi, gelecek yıl iki kişiyi Dünya’nın uydusu Ay’a götüreceğini duyurdu.

20- Oscar’ın ‘ana teması’ Trump: Bana ve politikaya fazla odaklanınca hata yaptılar

ABD Başkanı Donald Trump, Oscar ödül töreninde ‘En iyi film’ ödülünün sahibinin isminin yanlış okunmasının Hollywood’un ‘kendisine ve politikaya çok fazla odaklanması’ sebebiyle gerçekleştiğini söyledi.

21- ‘Truva atı’ virüsü mobil bankacılığı hedef aldı: Türkiye’den 22 bankanın müşterileri tehlikede

Android yazılımı için geliştirilen ve 48 ülkede mobil bankacılık müşterilerini hedef alan ‘Truva atı’ virüsünü tespit eden antivirüs yazılım kuruluşu ESET, Türkiye’den 22 bankanın müşterilerinin tehlikede olduğunu duyurdu.

22- Kadınlar Vikipedi’ye ‘el atıyor’: Cinsiyet eşitsizliğine karşı ‘Vikimaraton’ İstanbul’da

Art+Feminism (Sanat+Feminizm) topluluğunun, ortak bilgi kaynaklarında kadınların görünürlüğünü artırmaya yönelik düzenlediği ‘Vikimaraton’ (düzenleme maratonu) etkinliğinin Türkiye ayağı 4 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşecek.

23- Adana’da lise kantini çalışanı dışarıdan yemek siparişi veren dört öğrenciyi bıçakladı

Adana’da amcasının işlettiği 75’inci Yıl Anadolu Lisesi kantininde çırak olarak çalışan 17 yaşındaki O.O., dışarıdan yemek sipariş ettikleri gerekçesiyle dört öğrenciyi çeşitli yerlerinden bıçakladı.