Akşam Postası / 28 Ocak 2021

1. Kılıçdaroğlu: İhvan logosunu panoya koyup fotoğraf veriyorsa, bu kişi memur değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘militan’ın sözlük anlamını ifade ederek, “Bir Milli Eğitim müdürü, İhvan’ın yaptığı hareketi, logosunu arka tarafındaki panoya koyup böyle bir fotoğraf veriyorsa bu kişi devlet memuru değil” dedi.

2. Prof. Dr. Akova: Sağlık Bakanlığı sonuçları erken açıklayarak faz–3 çalışmasını yaraladı

Sinovac aşısının Türkiye’deki çalışmalarıyla ilgili oluşan soru işaretleri hakkında konuşan çalışmanın koordinatörlerinden Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova “Faz–3 çalışmasını ilk olarak deyim yerindeyse Sağlık Bakanlığı sonuçları erken açıklayarak yaraladı” dedi.

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3. CHP’li Özel: Kitap yazsa Boğaziçi’nin kütüphanesine giremez; rektör yaptınız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasına ilişkin, “Kitap yazsa Boğaziçi’nin kütüphanesine giremez. Sınava girse Boğaziçi’ne girmez. Boğaziçi’nde hoca olacak liyakate sahip değil Boğaziçi’ne rektör yaptınız” dedi.

4. Boden Denizcilik: Kaçırılan 15 denizciyle iletişim kurduk, sağlık durumları iyi

Fotoğraf: bodendenizcilik.com

Gine Körfezi açıklarında, 23 Ocak’ta korsan baskınına uğrayan ‘Mozart’ adlı geminin işletmesini yürüten Boden Denizcilik, kaçırılan 15 Türk denizciyle iletişim kurulduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

5. AKP, İYİ Parti ve Saadet’i ‘ayrı tarafa’ koyuyormuş

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin ‘CHP ve HDP’den ayrı tarafa’ koyduklarını söyledi.

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6. Gıda federasyonu başkanı: Market baskınları fiyat sorununu çözmeyecek

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, gıda üretim maliyetlerinde sert yükseliş yaşanırken gıda fiyatlarının sabit kalmasının beklenemeyeceğini belirterek, fiyat denetimi için gıda işletmelerine yapılan baskınların sorunu çözemeyeceğini söyledi.

7. Türk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira

Türk-İş’in araştırmasına göre ocak ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu.

8. Diyanetten, eski milletvekili Şimşek’in ‘cuma hutbeleri’ açıklamasına suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezinde hazırlandığı’ iddiası nedeniyle eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu.

9. DİSK’in asgari ücret önerisi: Meclis düzenlemesiyle 750 lira artabilir

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücret üzerindeki yasal düzenlemeyle, ücretin 750 lira artabileceğini bildirdi.

10. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 9.4’te tuttu

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 9.4 olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.

11. Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi: Saç dökülmesi ve sırt ağrısı görülüyor

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Covid-19 tedavisi görmüş hastaların dokuz aylık takipleri sonucu özellikle kadın hastalarda saç dökülmesi görüldüğünü, bir diğer sık semptomun da sırt ağrısı olarak tespit edildiğini anlattı.

12. Anket: Kararsızlar dağıtılınca ‘cumhur ittifakı’ yüzde 44.1

Fotoğraf: Reuters

MAK Araştırma’nın yeni anketi, AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 50’yi geçemiyor.

13. Kızına cinsel istismardan ceza alan babaya ‘iyi hal’ indirimi

İstanbul’da 17 yaşındaki kızına istismarda bulunan Yılmaz K.’ya 45 yıl hapis cezası veren mahkeme, indirim uygulayarak cezayı 30 yıla düşürdü.

14. Boğaziçi’nde öğrencilerle güvenlik arasında arbede: Rektörlük önüne yeni çadır

Fotoğraf: Twitter/boundayanisma

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler ile özel güvenlik arasında rektörlük binası önünde kurulan çadır nedeniyle arbede çıktı.

15. Anne-babasını ‘siyanürlü şerbet’le öldüren gence iki kez müebbet hapis cezası

İzmir’de annesi ve babasına siyanürlü şerbet içirerek öldürdüğü, kardeşini de içmeye zorlayarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Mahmut Can Kalkan’a (22) iki kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

16. Yedi bakanlığın bütçesinden fazla: ‘Dört büyükler’in borcu 14 milyar lira

‘Dört büyükler’ olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un borcu 14 milyar liraya yaklaştı.

17. Paket açılma sesini altı kilometre uzaktan duyabiliyor: Cips düşkünü papağan diyet sonrası yeniden uçabildi

Fotoğraf: RSPCA

Cipse olan zaafı nedeniyle aldığı fazla kilolardan uçamayan papağan sıkı bir diyet sonrası kilo vererek sağlığına kavuştu.

18. Sanders’ın viral olan pozundan yapılan bebekle yardım kuruluşu için 40 bin dolar toplandı

Bernie Sanders’ın ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreninde kısa sürede viral olan oturuşu ve eldivenlerini tasvir eden örgü bebeğin satışından 40 bin dolar (yaklaşık 300 bin lira) elde edildi.