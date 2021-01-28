Akşam Postası / 28 Ocak 2021

1. Kılıçdaroğlu: İhvan logosunu panoya koyup fotoğraf veriyorsa, bu kişi memur değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘militan’ın sözlük anlamını ifade ederek, “Bir Milli Eğitim müdürü, İhvan’ın yaptığı hareketi, logosunu arka tarafındaki panoya koyup böyle bir fotoğraf veriyorsa bu kişi devlet memuru değil” dedi.
2. Prof. Dr. Akova: Sağlık Bakanlığı sonuçları erken açıklayarak faz–3 çalışmasını yaraladı
Sinovac aşısının Türkiye’deki çalışmalarıyla ilgili oluşan soru işaretleri hakkında konuşan çalışmanın koordinatörlerinden Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova “Faz–3 çalışmasını ilk olarak deyim yerindeyse Sağlık Bakanlığı sonuçları erken açıklayarak yaraladı” dedi.
3. CHP’li Özel: Kitap yazsa Boğaziçi’nin kütüphanesine giremez; rektör yaptınız
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasına ilişkin, “Kitap yazsa Boğaziçi’nin kütüphanesine giremez. Sınava girse Boğaziçi’ne girmez. Boğaziçi’nde hoca olacak liyakate sahip değil Boğaziçi’ne rektör yaptınız” dedi.
4. Boden Denizcilik: Kaçırılan 15 denizciyle iletişim kurduk, sağlık durumları iyi
Gine Körfezi açıklarında, 23 Ocak’ta korsan baskınına uğrayan ‘Mozart’ adlı geminin işletmesini yürüten Boden Denizcilik, kaçırılan 15 Türk denizciyle iletişim kurulduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
5. AKP, İYİ Parti ve Saadet’i ‘ayrı tarafa’ koyuyormuş
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin ‘CHP ve HDP’den ayrı tarafa’ koyduklarını söyledi.
6. Gıda federasyonu başkanı: Market baskınları fiyat sorununu çözmeyecek
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, gıda üretim maliyetlerinde sert yükseliş yaşanırken gıda fiyatlarının sabit kalmasının beklenemeyeceğini belirterek, fiyat denetimi için gıda işletmelerine yapılan baskınların sorunu çözemeyeceğini söyledi.
7. Türk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira
Türk-İş’in araştırmasına göre ocak ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu.
8. Diyanetten, eski milletvekili Şimşek’in ‘cuma hutbeleri’ açıklamasına suç duyurusu
Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezinde hazırlandığı’ iddiası nedeniyle eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu.
9. DİSK’in asgari ücret önerisi: Meclis düzenlemesiyle 750 lira artabilir
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücret üzerindeki yasal düzenlemeyle, ücretin 750 lira artabileceğini bildirdi.
10. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 9.4’te tuttu
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 9.4 olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini söyledi.
11. Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi: Saç dökülmesi ve sırt ağrısı görülüyor
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Covid-19 tedavisi görmüş hastaların dokuz aylık takipleri sonucu özellikle kadın hastalarda saç dökülmesi görüldüğünü, bir diğer sık semptomun da sırt ağrısı olarak tespit edildiğini anlattı.
‘Corona’yı atlatan hemşire: Pozitif çıkınca aklıma sadece sekiz aylık oğlum geldi
12. Anket: Kararsızlar dağıtılınca ‘cumhur ittifakı’ yüzde 44.1
MAK Araştırma’nın yeni anketi, AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 50’yi geçemiyor.
13. Kızına cinsel istismardan ceza alan babaya ‘iyi hal’ indirimi
İstanbul’da 17 yaşındaki kızına istismarda bulunan Yılmaz K.’ya 45 yıl hapis cezası veren mahkeme, indirim uygulayarak cezayı 30 yıla düşürdü.
14. Boğaziçi’nde öğrencilerle güvenlik arasında arbede: Rektörlük önüne yeni çadır
Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler ile özel güvenlik arasında rektörlük binası önünde kurulan çadır nedeniyle arbede çıktı.
15. Anne-babasını ‘siyanürlü şerbet’le öldüren gence iki kez müebbet hapis cezası
İzmir’de annesi ve babasına siyanürlü şerbet içirerek öldürdüğü, kardeşini de içmeye zorlayarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Mahmut Can Kalkan’a (22) iki kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
16. Yedi bakanlığın bütçesinden fazla: ‘Dört büyükler’in borcu 14 milyar lira
‘Dört büyükler’ olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un borcu 14 milyar liraya yaklaştı.
17. Paket açılma sesini altı kilometre uzaktan duyabiliyor: Cips düşkünü papağan diyet sonrası yeniden uçabildi
Cipse olan zaafı nedeniyle aldığı fazla kilolardan uçamayan papağan sıkı bir diyet sonrası kilo vererek sağlığına kavuştu.
18. Sanders’ın viral olan pozundan yapılan bebekle yardım kuruluşu için 40 bin dolar toplandı
Bernie Sanders’ın ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreninde kısa sürede viral olan oturuşu ve eldivenlerini tasvir eden örgü bebeğin satışından 40 bin dolar (yaklaşık 300 bin lira) elde edildi.