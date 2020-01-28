Akşam Postası / 28 Ocak 2020

1- Çin’de ‘corona’ salgınında ölümler 100’ü, vaka sayısı 4 bini aştı

Çin’de ‘corona’ salgınında ölenlerin sayısı 100’ü aşarken, ABD vatandaşlarına Çin’e seyahat planlarını gözden geçirmeleri uyarısında bulunuldu.

2- Manisa’da 5.1 büyüklüğünde deprem: İzmir ve Bursa’da da hissedildi

Manisa’da bugün 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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3- Depremde son durum: Dokuz kişi yoğun bakımda; kira yardımı başlıyor

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından evi yıkılanlara kira yardımı yapılacağı, eşyasını alamayanlara da 30 bin lira ödeneceği belirtilirken, dokuz yaralının halen yoğun bakımda olduğu açıklandı.

4- Kılıçdaroğlu: Kırılan, fay hattı değil saray iktidarının ar damarı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak’ta Elazığ Sivrice’de meydana gelen deprem sonrasında, “Bunca yıl toplanan vergiler nereye gitti” diye hesap soranların linç edildiğine değinerek, “Kırılan fay hattı değil saray iktidarının ar damarıdır” dedi.

5- Suriye ordusu İdlib’e girdi; MSB ‘Gözlem noktaları riske girerse karşılık veririz’ dedi

Suriye ordusunun İdlib’in en büyük ilçesi Maarat el Numan’a girdiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı ‘gözlem ve kontrol noktalarını tehlikeye atacak her türlü girişime karşılık verileceğini’ duyurdu.

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6- Sultangazi’de ‘çürük’ binada yaşayanlar: Ne gelen var ne giden…

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde ‘onarılamayacak düzeyde’ hasar gören evlerinde oturan yurttaşlar, yeni eve çıkamadıklarını belirterek depremden sonra kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini söyledi.

7- Çete dosyasında Soylu ayrıntısı

Sedat Şahin’in liderliğini yaptığı suç örgütüne ilişkin iddianameye göre sanıklardan birinin “Ya, onların Süleyman Soylu’su olsun, bizim Allah’ımız var” ifadesi teknik takibe takıldı.

8- Gezi davası: Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı verildi

16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılandığı Gezi davasının beşinci duruşmasında işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıktı. Kavala 819 gündür tutuklu.

9- Ankara’da zehirli etle köpek katliamı yapan üç sanığa örnek ceza: 10 yıl hapis

Ankara’da sokak köpeklerini zehirleyerek öldüren üç kişinin yargılandığı davada ‘sahipli hayvanı öldürmek’ ve ‘çevreyi kasten kirletmek’ten 10’ar yıl hapis cezası verildi.

10- Kışlada intihar eden askerin ailesi borçlu çıktı, AYM ‘uygun’ buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), askerde intihar eden askerin açtığı tazminat davasının reddedilmesi ve aileye 3 bin 600 TL avukatlık ücreti borcu çıkarılmasını insan haklarına aykırı bulmadı. AYM kararında, çarşı izninde uyuşturucuyla yakalanan askere, silahlı nöbet tutturulmasında komutanlara atfedilecek bir kusur olmadığı ve aile bireylerinin açtığı tazminat davasının reddedilmesi nedeniyle mahkemenin hükmettiği avukatlık ücretinin ödenmesi gerektiği savunuldu.

11- Yargıtay: ‘Patrona hakkını helal etmemek’ fesih nedeni olamaz

Primlerini alamayan çalışan, patronuna ‘İğne ucu kadar hakkım geçtiyse helal etmiyorum’ ifadelerini kullandığı için kıdem ve ihbar tazminatını bile alamadan kovuldu. Yargıtay’a kadar uzanan hukuki süreç, mağdur işçiden yana sonuçlandı.

12- ‘Başörtünü çıkarma’ tehdidine ‘yaşam tarzına müdahale’den hapis istemi

Başörtüsünü çıkarmak istediği için ablasına hakaret ve tehdit içerikli mesaj attığı öne sürülen kadın ve eşine, ‘Cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

13- Akşener: Damat bey elektrik zammını az bulmuş, buyurun size şımarıklığın resmi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, televizyona çıkıp “Uçuyoruz” demekle Türkiye’nin uçmayacağını söyleyerek, “Burası çok önemli damat bey elektrik zammını az bulmuş. Buyurun size şımarıklığın resmi” dedi.

14- İddia: Beyin kanaması geçiren kadının ameliyatı için para istendi

Adapazarı’nda, beyin kanaması geçiren 47 yaşındaki Fatma Karaman için, sevk edildiği özel hastanede 40 bin TL ameliyat ücreti istendiği öne sürüldü.

15- NBA logosuna Kobe Bryant’ın silüetinin konulması için kampanya başlatıldı

ABD’de, 1 milyonu aşkın kişi, pazar günü helikopter kazasında yaşamını yitiren efsane oyuncu Kobe Bryant’ın silüetinin ABD Profesyonel Basketbol Ligi’nin (NBA) logosunda yer alması için başlatılan kampanyaya imza attı.

16- Airbus rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Britanya, Fransa ve ABD ile prensipte anlaştı

Airbus, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları soruşturmasıyla ilgili Fransız, Britanyalı ve ABD’li yetkililerle prensipte anlaştığını açıkladı.

17- Petrol üretim kısıntısını hazirana kadar uzatmayı değerlendiren OPEC ‘corona’ nedeniyle teyakkuzda

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol üretiminde mart ayına kadar devam etmesi öngörülen kesintilerin hazirana kadar uzatılmasını, Çin’deki ‘corona‘ virüsü salgını nedeniyle talebin önemli ölçüde azalması halinde üretimin daha da azaltılmasını değerlendiriyor.

18- Rekabet Kurumu sekiz sigorta şirketi hakkında soruşturmayı sonuçlandırdı, beşine para cezası verdi

Rekabet Kurumu, sigorta pazarında faaliyet gösteren sekiz şirket hakkında yürüttüğü soruşturmayı sonuçlandırarak rekabeti bozucu eylemlerde bulunduğuna hükmettiği beş şirkete para cezası verdi.

19- Ankara’da gıda enflasyonu ocakta yüzde 2.62 arttı; yoksulluk sınırı 7 bin 229 TL oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun ocakta bir önceki aya göre yüzde 2.62 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 219 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 229 lira olduğunu açıkladı.

20- İBB önündeki ‘Yaşam Nöbeti’ eylemi sona erdi

Hayvan hakkı savunucularının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasının önünde başlattığı ‘Yaşam Nöbeti’ eylemi sona erdi.