Akşam Postası / 28 Ocak 2018

1- Soylu: Azez’de, Cerablus’ta kaymakamımız, emniyet müdürümüz var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Azez’de, Cerablus’ta, Marel’de bugün kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, jandarma komutanımız var” diye konuştu.
Zeytin Dalı Harekatı dokuzuncu gününde…
TRT Haber’den ‘tuhaf’ yayın: TSK, sivillere bombardıman yapıyor, saldırıyordu
‘Tuhaf yayın’ sonrası: TRT Haber spikeri görevden el çektirildi, inceleme başlatıldı
Bakan Soylu’dan TTB hakkında suç duyurusu: Bu işin peşini bırakmayacağız
Afrin’de hayatını kaybeden iki asker toprağa verildi
Paris’te Afrin lobisi: PYD, Hollande ile görüştü
2- Erdoğan ‘Savaşı durdurun’ diyenlere ağzına geleni söyledi: Adiler, hainler, ahlaksızlar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin’e yönelik düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekâtı’na karşı ‘Savaşı durdurun’ mektubuna imza atan gazeteci, akademisyen, sanatçıya ağır sözlerle yüklenmeye devam etti.
3- AKP sözcüsü topu CHP’ye attı: FETÖ’nün devlete sızmasının alt yapısını hazırladılarü
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ‘FETÖ gibi hastalıklı yapıların’ devlete sızmasının alt yapısını hazırlayanın CHP aklı olduğunu öne sürdü.
4- TFF, Türkiye’ye dönmeyen Naki’yi PFDK’ya sevk etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye’ye dönmeyeceğini açıklayan Amedsporlu Deniz Naki’yi cezalandırmak için harekete geçti.
Saldırıya uğrayan Amedsporlu Deniz Naki kararını verdi: Türkiye’ye dönmüyor
Taraftarları Sivas’a getirilmeyen Amedspor maça çıkmadı
5- Kadıköy’de bir kadına yumruk atan saldırgan tutuklandı
Kadıköy’de yolda yürüyen bir kadına yumrukla saldıran adam tutuklandı.
6- Gazozuna ilaç atıp eşini hamile bıraktı: 18 yıl hapsi isteniyor
Trabzon’da çocuk yapma planlarını erteleyen eşini, gazozuna ilaç atarak hamile bırakan erkek 18 yıl hapis istemiyle yargılanacak.
7- Beş aylık hamile, yasal parti bildirisini dağıtmaktan tutuklandı
Emek Partisi (EMEP) üyesi Neslihan Karyemez, İstanbul İkitelli’de Afrin operasyonuna dair barış çağrısı yapan parti bildirisini dağıtırken gözaltına alındı ve ‘terör örgütü propagandası’ yapmaktan tutuklandı. Bakırköy Cezaevi’ne konulan Karyemez beş aylık hamile.