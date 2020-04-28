Akşam Postası / 28 Nisan 2020

Toplumun yüzde 42’si salgının altı aydan daha uzun sürede kontrol altına alınabileceğini bekliyor. Bu oran bir önceki dönem yüzde 39’du. Her dört kişiden üçü ise salgının sona ermeyeceğini, ancak kontrol altına alınacağını ve bu şekilde hayata devam edilceğini düşünüyor. Bir önceki döneme bakıldığında bu görüşün 12 puan arttığı görülüyor.