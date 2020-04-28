Akşam Postası / 28 Nisan 2020

1. Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 992’ye yükseldi; 2 bin 392 yeni vaka var
Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 92 artarak 2 bin 992 yükseldi. 2 bin 392 yeni vakayla toplam sayı 114 bin 653 oldu.
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
2. Erdoğan: Bir müddet daha dişimizi sıkacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tedbirleri tavizsiz uygulamaya devam etmenin şart olduğunu vurgulayarak, “Bir müddet daha dişimizi sıkacağız” dedi.
3. Her dört kişiden üçü ‘corona’ sonrası hayatında radikal değişiklik bekliyor
Toplumun yüzde 42’si salgının altı aydan daha uzun sürede kontrol altına alınabileceğini bekliyor.
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4. Türkiye’den ABD’ye yarım milyon cerrahi maske gönderildi
Türkiye, ABD’ye maske, siperlik ve dezenfektan içeren tıbbi yardımı gönderdi.
5. ‘Corona’ günlüğü
Dünyada vaka sayısı 3 milyon 62 bin olurken, ölü sayısı 212 bini buldu. Toplamda 906 bin kişi ise iyileşti.
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6. Altun’un evinin fotoğraflanması hakkında Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili ‘suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme’ suçlarından hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı.
7. Adana’da ‘Dur’ ihtarına uymayan Suriyeli gencin ölümüne neden olan polis tutuklandı
Adana’da ‘Dur’ ihtarına uymayan bir kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan polis tutuklandı.
8. Ankara’dan sonra Diyarbakır Barosu’na da ‘Diyanet’ soruşturması
LGBTİ bireyleri hedef gösteren yorumları nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı eleştiren Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.
Diyanet ‘öyle’ derken Sağlık Bakanlığı’nın HIV istatistikleri ne söylüyor?
9. Avrupa’nın atıklarının üçte biri Türkiye’ye ‘postalandı’
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplam 31 milyon tonluk atık ihracatının 11.4 milyonu Türkiye’ye yapıldı.
10. MSB: Afrin’de PKK/YPG’nin saldırısında 11’i çocuk 40 sivil öldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin Afrin kentinde YPG’nin düzenlediği saldırıda 40 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.