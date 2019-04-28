Akşam Postası / 28 Nisan 2019

1. Erdoğan’dan teşkilatına: Kimlerle oturup kalktığınıza dikkat etmelisiniz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP yönetimi ile seçmeninin ayrı olduğunu söylerken, dört yıl boyunca Türkiye’nin seçim gerilimi yaşamayacağını söyledi.
2. Yıldırım: Seçimde adaylar yarışmadı, bunu hepimiz biliyoruz
AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) hukuki sürecin devam ettiğini belirtirken, ‘seçimde adayların yarışmadığını’ söyledi.
3. AKP’li yönetim AKP’li yönetime belediyeyi 273 milyon borçla bıraktı
Bursa’nın Orhangazi belediyesinde AKP’li başkandan görevi devralan AKP’li yeni başkana 273 milyon 294 bin liralık borç kaldı.
4. Müstakbel Avrupa Komisyonu başkanı: Türkiye ile müzakereler bitmeli
Mayıstaki seçimlerde Avrupa Komisyonu başkanı seçilmesi beklenen Manfred Weber, Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi.
5. Yine Küçükçekmece: Ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde ciple dolaşan kişiler dokuz yaşındaki bir kız çocuğunun bileklerinden tutup sürükleyerek araca bindirmeye çalıştı. Çocuğun çığlıklarını duyan annesinin bağırmasıyla panikleyen şüpheliler, çocuğun telefonunu alıp kaçtı.
6. Sur’a atanan kayyımdan 324 bin liralık tuvalet masrafı
Diyarbakır’ın Sur belediyesine 2016’nın eylülünde atanan kayyımın makamına yaptırdığı oda, banyo ve tuvaletin faturası ortaya çıktı.
7. Endonezya’da 270’ten fazla seçim görevlisi ‘yorgunluktan öldü’
Endonezya’da yetkililer geçen hafta düzenlenen ulusal ve bölgesel meclis seçimlerinde sandıklara atılan milyonlarca oyu uzun çalışma saatleri boyunca elleriyle saymak zorunda kalan en az 272 sandık görevlisinin yorgunluğa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini açıkladı.