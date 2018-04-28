Akşam Postası / 28 Nisan 2018

1- Gül: Adaylığım söz konusu değil

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Her şeyi geride bıraktım” diyerek cumhurbaşkanlığına adaylığının söz konusu olmadığını açıkladı.

2- Saadet ‘bu defa’ kararlı: Adayımızı tereddüt olmayacak tarzda belirleyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstermek istedikleri Abdullah Gül’ün bugün düzenlediği basın toplantısıyla aday olmayacağını açıklamasının ardından konuşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz” dedi.

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3- Habertürk internet sorumlusu: Kendi isteğimle ayrıldım, haber hatalıydı

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili bir haberin ardından görevi son bulan Habertürk’ün internet sorumlusu Barış Erkaya, ‘çocuğuyla vakit geçirmek için istifa ettiğini’ söyledi.

4- Referandumda ‘Hayır’ demişti: Erdoğan’a göre 24 Haziran’da İstanbul ne derse o olur

24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’un belirleyici olacağını savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İstanbul ne derse Türkiye onu der. 2017 halkoylamasında İstanbul’da yaklaşık dört buçuk milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde ‘Evet’ oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm” dedi.

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5- Akşener 16 Nisan’ı hatırlattı: Hile olursa YSK’nın önünden jiletle kazıyamazlar beni

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 16 Nisan referandumunda hile yapıldığına dair iddiaları hatırlatarak, “16 Nisan’da biz sandıkları koruduk, abidik gubidik işler YSK’da oldu bu sefer de. Haziranda yine böyle dümen çevirecek olurlarsa, o YSK’nın önüne oturum, vallahi de billahi de beni jiletle kazıyamazlar oradan!” dedi.

6- Erdoğan’ın ilk mitingi: Kılıçdaroğlu’na ‘darbeci’ dedi; Tatlıses ‘Yaylalar’ı söyledi

AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’daki seçim öncesi ilk mitingini İzmir’de düzenledi.

7- CHP’li Altay ‘aday açıklama tarihi’ verdi: Salı sallanabilir, en geç 5 Mayıs

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, partisinin cumhurbaşkanı adayını 1 ile 5 Mayıs arasında açıklayacağını söyledi ve ekledi: “Son güne kalmaz. Salı sallanabilir.”

8- HDP’nin tercihi ‘boykot’ değil: Öndeki adayın lehine bir karar olur

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP seçmeninin ikinci turda iki seçenekle karşı karşıya kalması durumunda kendi kararını vereceğini belirterek, “Boykot, öndeki adayın lehine bir karar olacaktır. Boykot ettiğinizde, kim öndeyse, mekanizma onun lehine çalışır” dedi.

9- Hükümet bedelli askerliği gündeme alıyor: Son sözü Erdoğan söyleyecek

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başbakan Binali Yıldırım’ın gündeme getirdiği ‘bedelli askerlik’le ilgili “Hükümetimiz mutlaka değerlendirecektir, cumhurbaşkanımızın alacağı karar hepimiz için olacaktır” dedi.

10- Maltepe ve Taksim 1 Mayıs’a ‘hazırlanıyor’: Kazancı’da da anma vardı

İstanbul’da Maltepe ve yasaklı Taksim’de 1 Mayıs öncesi hazırlıklar sürüyor.

11- Yargı, argoya sahip çıktı: Sorun dilde değil beyinde

‘Oynak’, ‘müsait’, ‘yollu’ gibi kelimelerin argo anlamlarının Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünden kaldırılmasına ilişkin kararın yürütmesi durduruldu. Kararda, “Ayrımcılık ve ötekileştirme dilde bulunan kelimelerden değil, bireylerin düşünce yapısına dayalı eylemlerinden kaynaklanır” dendi.