Akşam Postası / 28 Mayıs 2020

1. ‘Corona’ önlemleri
Terhisler 31 Mayıs’ta başlıyor… TBMM’ye ziyaretçi yasağı uzadı… Cuma kılınacak camiler belli oldu…
Aile hekiminden yazlık belde uyarısı: Nüfus iki katına çıkıyor, ek poliklinik açılmalı
‘Yalancı negatif’ sonuçların önüne geçecek antikor testleri Çapa’da başladı
TFF: Lig 12 Haziran’da, beş değişiklik hakkı ve küme düşme var
Fahiş fiyata 100 bin lira, stokçuluğa 500 bin liraya kadar ceza
YHT seferleri yeniden başladı: Belirti gösteren izolasyon bölümüne alınacak
Yasağa rağmen bayramlaşmaya gitti; 18 kişiye virüs bulaştırdı
Beşiktaş’ta ‘corona’ testleri negatif çıktı
2. Analiz: Özel ve yabancı sermayeli bankaların çekilmesi hızlanabilir
Corona virüsü krizinin finansal sektör üzerindeki yansımalarının, Türkiye’nin bazı özel ve yabancı sermayeli bankaların birleşmesini veya çekilmesini hızlandırabileceğini belirten analistler, kamu bankalarının pazar payı kaptığı bir ortamda bazı bankaların mücadeleden çekilebileceğini söylüyor.
3. ‘Corona’yla çakılan ekonomik güven endeksi, yüzde 20 artışla dipten döndü
Ekonomik güven endeksi corona virüsü salgını endişeleriyle gerilediği tarihinin en düşük seviyesinden, mayısta bir önceki aya göre yüzde 20.4 artışla 61.7’ye yükseldi.
4. THY’nin ilk çeyrek zararı yüzde 61.5 artışla 2 milyar lira oldu
Türk Haya Yolları (THY) ilk çeyrek zararı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61.5 artışla 2 milyar 23 milyon lira oldu.
5. ‘Corona’ günlüğü
Salgında iyileşenlerin sayısı 2.5 milyonu aştı.
Nissan, 11 sene sonra ilk kez zarar ettikten sonra maliyetlerde kesintiye gidecek
AB ‘corona’ya karşı 9.4 milyar avroluk sağlık programı hazırlayacak
Aşı ironisi: Tedbirlerle azalan virüsün, deneklere bulaşmasını beklemek
6. Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku 145 gündür aranıyor
Tunceli’de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarının 145’inci gününde de sonuç alınamadı.
7. Taksici hamile kadını hastaneye götürmeyi reddetti, bebek sokakta doğdu
Kocaeli’de hamile olan Ayşe Haşim ve eşini evinin önünden alan taksici, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indirdi. Haşim sokakta doğum yaptı.
8. AKP’den Gelecek ve DEVA partilerine gönderme: Yüzde 1’lere ulaşamadılar
AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, isim vermeden Gelecek ve Demokrasi ve Atılım (DEVA) partilerini kast ederek, partilerin yüzde 1’lere ulaşamadığını söyledi.