Akşam Postası / 28 Mayıs 2020

1. ‘Corona’ önlemleri

Terhisler 31 Mayıs’ta başlıyor… TBMM’ye ziyaretçi yasağı uzadı… Cuma kılınacak camiler belli oldu…

2. Analiz: Özel ve yabancı sermayeli bankaların çekilmesi hızlanabilir

Corona virüsü krizinin finansal sektör üzerindeki yansımalarının, Türkiye’nin bazı özel ve yabancı sermayeli bankaların birleşmesini veya çekilmesini hızlandırabileceğini belirten analistler, kamu bankalarının pazar payı kaptığı bir ortamda bazı bankaların mücadeleden çekilebileceğini söylüyor.

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3. ‘Corona’yla çakılan ekonomik güven endeksi, yüzde 20 artışla dipten döndü

Ekonomik güven endeksi corona virüsü salgını endişeleriyle gerilediği tarihinin en düşük seviyesinden, mayısta bir önceki aya göre yüzde 20.4 artışla 61.7’ye yükseldi.

4. THY’nin ilk çeyrek zararı yüzde 61.5 artışla 2 milyar lira oldu

Türk Haya Yolları (THY) ilk çeyrek zararı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61.5 artışla 2 milyar 23 milyon lira oldu.

5. ‘Corona’ günlüğü

Salgında iyileşenlerin sayısı 2.5 milyonu aştı.

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6. Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku 145 gündür aranıyor

Tunceli’de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarının 145’inci gününde de sonuç alınamadı.

7. Taksici hamile kadını hastaneye götürmeyi reddetti, bebek sokakta doğdu

Kocaeli’de hamile olan Ayşe Haşim ve eşini evinin önünden alan taksici, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indirdi. Haşim sokakta doğum yaptı.

8. AKP’den Gelecek ve DEVA partilerine gönderme: Yüzde 1’lere ulaşamadılar

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, isim vermeden Gelecek ve Demokrasi ve Atılım (DEVA) partilerini kast ederek, partilerin yüzde 1’lere ulaşamadığını söyledi.