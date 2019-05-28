Akşam Postası / 28 Mayıs 2019

1. Komando tugayları Irak’a girdi: Hakurk’a hava ve kara operasyonu
Komando tugaylarının Irak’ta PKK’nın üslerinin bulunduğu Hakurk bölgesine bu sabah hava desteğiyle harekat başlattığı açıklandı.
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2. 21 gündür kayıp bir buçuk yaşındaki Ecrin’in dere yatağında cesedi bulundu
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan bir buçuk yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın cesedi bulundu.
Çocuğa cinsel saldırı vakaları son sekiz yılın zirvesinde
3. Kılıçdaroğlu: Rabia Naz’ın ölümünde Ankara’da bir güç adaleti tıkamaya çalışıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz’ın davasıyla ilgili, “Yargının görevi Ankara’dan gelen telefonlarla olayları kapatmak değil, adaleti teslim etmektir” dedi.
4. Eşini ‘sosyal medya kullandığı için’ öldüren adama 36 yıl hapis
Eskişehir’de sosyal paylaşım sitelerine çok girdiği bahanesiyle eşini 10 kez bıçaklayarak öldüren, yengesini de beş kez bıçaklayarak yaralayan sanığa toplamda 36 yıl hapis cezası verildi.
5. Davutoğlu: Dış politika başarısını kendine yazanlar, Suriye’yi bize havale ediyor
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye politikasıyla ilgili kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi: “17 yılda dış politikadaki başarıları kendi hanelerine yazanlar, Suriye’de karşı karşıya kaldığımız zorlukları bize havale etmeye çalışanlar siyasi olarak çok ciddi bir zaaf içindeler.”
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6. Buldan umutlu: Türkiye demokratik çözüm çizgisine evrilecek
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evirilecek” dedi.
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7. Yıldırım’ın İmamoğlu ile canlı yayına çıkmak için tek şartı: İstanbul’u konuşalım
AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP’li rakibi Ekrem İmamoğlu’nun televizyonda canlı yayına çıkma çağrısına, “Ben her türlü, her platformda varım. Tek bir şartım var, ben İstanbul’u konuşmak istiyorum” dedi.
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8. Rapor: Büyük şirketlerde tüm kar faize gitti, zarar edenler yüzde 50 arttı
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunda 2018’de kar eden kuruluş sayısı 422’den 381’e düştü, zarar edenlerin sayısı 78’den 119’a yükseldi.
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9. KBY’de ikinci Barzani dönemi: Yeğen Neçirvan başkan seçildi
Irak’taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) meclisi, Neçirvan Barzani’yi KBY başkanlığına seçti.
10. İspanyol futbolunda bahis soruşturması
İspanya’da yürütülen ‘futbolda bahis soruşturması’ kapsamında birçok yönetici ve futbolcu gözaltına alındı.