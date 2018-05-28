Akşam Postası / 28 Mayıs 2018

1- YSK başkanı: Taşınacak sandıklarda 144 bin seçmen var

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), taşınacak sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısının 144 bin olduğunu bildirdi.

2- İnce mesaj: CHP adayı diplomasının fotokopisini dağıttı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’ne giderek seçmenlere diplomasının fotokopisini dağıttı. İnce, fakülte önünde 1986 yılında mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocalarıyla da toplu fotoğraf çektirdi.

Reklam

3- İnce’nin ‘Gülen ziyareti’ iddiasına Erdoğan’ın yanıtı: Başladın yalana, ispat et

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2001 yılında AKP’yi kurarken biriyle birlikte ‘icazet almak’ için Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini öne süren CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yanıt verdi: “Başladın yalana, ispat etmezsen namertsin.”

4- CHP’li İnce, korumasının sahneden ittiği yurttaştan özür diledi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, koruma görevlisinin sahneden ittiği yurttaştan özür diledi.

Reklam

5- Merkez 16.50’lik faizi politika olarak benimsedi, dolar düştü

Merkez Bankası, yıllık yüzde 16.50’ye tekabül eden bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını politika faizi olarak belirledi.

6- YSK itirazı reddetti: KHK’yla ihraç edilmiş üç profesörün CHP’den adaylığı kesinleşti

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmiş üç profesörün CHP’den milletvekili adayı gösterilmesine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nezdinde itiraz edildi. İtiraz reddedildi.

7- 27 Mayıs paylaşımından soruşturma açılan ADD: Bilgimiz yoktu, bizi yansıtmıyor

27 Mayıs askeri darbesiyle ilgili paylaştığı Twitter mesajı nedeniyle soruşturma başlatılan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), söz konusu tweetin genel başkan ve yönetim kurulu üyelerinin onayı olmadan paylaşıldığını ve konuyla ilgili iç soruşturma başlattığını duyurdu.

8- Demirtaş’ın eğitim vaadi: Resmi dilimiz Türkçe’nin yanına anadilde eğitim

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçilmesi halinde eğitimle ilgili ne yapacaklarını açıkladı.

9- Haber ve paylaşım nedeniyle gözaltına alınan sendika.org editörü serbest

‘Diktatörlüğü durdurabiliriz’ başlıklı haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan serbest bırakıldı.

10- Baykal’ın son durumu: 24 Haziran’dan sonra yemin töreninde Meclis’te

Halen tedavisi süren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın 24 Haziran’daki seçimlerin ardından Meclis’teki yemin törenine katılabileceği bildirildi.

11- HÜDA-PAR, 24 Haziran’da Erdoğan’ı destekleyecek

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldı.

12- Kendini yakmaya kalkışan çiftçi: AKP’ye oy vermiştim, ellerim kırılsaydı keşke

Malatya’da, borcunu ödeyemediği bankanın önüne giderek ürettiği tütün balyalarıyla birlikte kendini yakmaya çalışan çiftçi Metin Çelik, daha önce AKP’ye oy verdiğini söyleyerek “Keşke ellerim kırılsaydı” dedi.

13- İki madenci, ayak ve gözlerini kaybetmişti: Kazandıkları tazminatı alamıyorlar

Soma’da 11 yıl önce yaşanan iş kazasında biri gözlerini diğeriyse ayaklarını kaybeden iki madenci, dava sonucu kazandıkları milyonluk tazminatı alamadıklarını söyledi. Tazminatı alamama nedenleriyse, maden şirketinin yaptığı isim değiştirme kurnazlığı.

14- AKP’li Ataş: Erdoğan’ı başkan yapmadan ailemiz, eşimiz bize haram

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, “Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz, ailemiz haramdır. Eşimiz, dostumuz haramdır” dedi.

15- ‘Volkanik miras’ Meke gölü kurudu

Konya’da ‘dünyanın nazar boncuğu’ olarak anılan Meke gölü, kuraklığın yanı sıra yeraltı sularının bilinçsiz kullanımı nedeniyle kurudu.

16- Rusya kızgın: Suriye’de ABD kontrolündeki bölgede IŞİD bağlantılı örgütler oluştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin güneyinde ABD’nin kontrolünde bulunan El Tanf bölgesinde IŞİD’le bağlantılı terör örgütlerinin ortaya çıktığını söyledi.

17- Almanya’nın Ortadoğu politikası Suudileri kızdırdı: Ticari ilişkileri durdurdular

Alman medyasında çıkan habere göre Suudi Arabistan, Ortadoğu politikalarına kızdığı Almanya ile ticareti durdurdu.