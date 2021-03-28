Akşam Postası / 28 Mart 2021

1. Soylu’dan ‘pudra şekeri’ Ayvatoğlu açıklaması: Görüntü şantajdan sızmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’nun kokain kullanırken çekilmiş görüntüsünün işin çine şantaj girince ortaya çıkarıldığını söyledi.

2. Profesör: Sinovac’ın koruması yüksek değil; varyantlara etkisine dair bilimsel veri yok

Fotoğraf: Reuters

Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala Sinovac aşısıyla ilgili iki önemli uyarıda bulundu: Koruma oranı yüksek değil; yeni varyantlara etkisine dair bilimsel çalışma yok.

Reklam

3. Sağlık Notları: Vaka artışındaki tehlike… BioNTech aşısında son durum ne? Aşıda sıra çocuklara gelecek mi?

Fotoğraf: Reuters

Vaka artışları Türkiye’deki sağlık sistemi üzerindeki yükü daha ada ağırlaştırabilir. Türkiye’nin BioNTech, dünyanın Astra Zeneca aşısıyla sınavı ne durumda? Aşılamada çocuklar ve hamileler hangi aşamada?

4. Kadın cinayeti: Başından vurarak öldürdükten sonra çukura gömdü

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Kemal K. (51), Y.Y.’yi tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra çukura gömdü. Kemal K.’nin çukuru açmak için kiraladığı iş makinesi operatörünün ihbarıyla ortaya çıkan cinayetle ilgili üç kişi gözaltına alındı.

5. Büyükşehir belediyesinden müzisyenlere destek: ‘İstanbul Bir Sahne’ konserleri

Fotoğraf: Vikipedi (Temsili)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgın nedeniyle çalışamadığı için zor günler geçiren müzisyenleri desteklemek amacıyla başlatılan ‘İstanbul Bir Sahne’ projesini duyurdu.

Reklam

6. Yurt dışı seyahatlerinde Covid-19 kuralları güncellendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havayolu yolcularına yönelik Covid-19 kurallarını güncelledi.

7. Uzmanı yazdı: Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili merak edilenler

Milliyet gazetesinin uzman yazarı Prof. Dr. Cem Kılıç kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve işten çıkarma yasağıyla ilgili gündemdeki soruları yanıtladı.

8. Orhan Pamuk: Modern siyasal İslam’ı keşfeden Sultan Abdülhamit’tir

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk, yeni romanı ‘Veba Geceleri’nden bahsederken Sultan Abdülhamit’i, “Operada severdi, sıradan bir İslamcı değildi” diye tarif etti.

9. TESK başkanı: Evlenecek çiftlere sıfır faizli ve altı ay geri ödemesiz kredi verilsin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düğün sektörünün canlanması ve ekonominin hareketlenmesi için evlenecek çiftlere, sıfır faizli ve altı ay geri ödemesiz evlilik kredisi verilmesi gerektiğini söyledi.

10. Anne kedi hasta yavrularını sağlık merkezine taşıdı

Fotoğraf: DHA

İzmir’de bir sokak kedisi, enfeksiyon nedeniyle gözleri açılmakta zorlanan yavrularını bir belediyenin sağlık merkezine götürdü.

11. Fazla sosyal olduğu için narkotikten alınan Dexter artık ‘iyilik köpeği’

Britanya’da bir narkotik köpeği için ‘fazla sosyal‘ bulunan Dexter uyuşturucu tespit etme görevinden alındı. Şimdi yeteneklerini daha iyi kullanabileceği bir iş yapıyor.