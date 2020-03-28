Akşam Postası / 28 Mart 2020

1- Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu

Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısını ve kaç test yapıldığını grafiklerle aktarıyor…

2- Soylu: Her ilin giriş-çıkışlarında özel araçlara ‘corona’ kontrolü yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili “Yarın sevdiklerimizi kucaklamak istiyorsak, bugün sosyal mesafe kuralına uyalım” dedi.

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3- Kılıçdaroğlu’ndan ‘corona’ çıkışı: Sorun ‘Evde tut’ aşamasına geçti

CHP lideri, Covid-19 salgınına ilişkin hükümete bazı önerilerde bulunarak geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağıyla karantina ihtiyacının doğduğunu söyledi.

4- ‘Corona’ önlemleri

İstanbul’dan otobüsle çıkışlar durduruldu… THY bu geceyarısından itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapacak… Yüksek Hızlı Tren seferleri geçici olarak durduruldu… Van’ın bir mahallesi ve Yozgat’ın biri köyü karantinaya alındı…

Fotoğraf: DHA

5- ‘Corona’ günlüğü

Rusya 30 Mart itibarıyla tüm sınır kapılarını kapatıyor… Britanya’da can kaybı 260 artışla 1019’a yükseldi… İspanya’da ölü sayısı 832 artarak 5 bin 690’a ulaştı… KKTC’de ilk ölüm: Alman turist hayatını kaybetti… ABD’de vaka sayısı 104 bin 686’ya, ölü sayısı ise 1707’ye ulaştı; tüm vaka ve ölümlerin üçte biri New York’ta…