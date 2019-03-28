Akşam Postası / 28 Mart 2019

1. ‘Nilgün’ün kurbanı olduk’: Tiyatrocular Erdoğanlı klipte yer aldığını bilmiyormuş
Dünya Tiyatrolar Günü’nde ‘cumhurbaşkanlığı’ amblemiyle yayınlanan klipte yer alan sanatçıların klibin cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmediği ortaya çıktı.
Tiyatrocu Belgün’den meslektaşlarına yanıt: Forslu videoyu önceden yolladık
2. Çelişkili tanıklıklar: ABD konsolosluğu görevlisinin tutukluluğuna devam
17-25 Aralık sürecinin öncesinde ‘FETÖ’cü emniyet mensuplarıyla yoğun irtibatı bulunduğu suçlaması yöneltilen ABD’nin İstanbul başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar verildi.
3. Guardian’ın ekonomi editörü: Türkiye küresel bir krizi ateşleyecek kıvılcım olabilir
İngiliz gazetesi Guardian’ın ekonomi editörü Larry Elliot, Türkiye’nin küresel ekonomide çıkacak bir yangını ateşleyecek kıvılcım olabileceğini yazdı.
Liradan kaçış devam: Üç haftada 8.23 milyar dolar alındı
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Merkez Bankası swap sınırını yüzde 30’a yükseltti
4. Akşener’den bakan Pakdemirli’ye: Adi olan sensin, zıvanadan çıktılar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefet partileri için “Bu adiler…” ifadesini kullanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye“Adi olan sensin. Zıvanadan çıktılar” diye yanıt verdi.
5. ORC Araştırma: İstanbul ve Ankara’da ‘cumhur ittifakı’ önde
ORC Araştırma’nın son anketine göre İstanbul ve Ankara’da ‘cumhur ittifakı‘ önde.
6. Erdoğan yine ‘kayyım’dan dem vurdu: GBT’ler hazır, sonuca göre bakacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmesi olası bazı belediye başkanlarıyla ilgili “Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT’leri hazır olarak elimizde tutuyoruz, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız” dedi.
7. Erdoğan ‘beş babayiğit’e fena fırça attı: İşi hafife alıyorlar, başlamazsanız hesaplaşırız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bizzat ‘babayiğitler’ olarak taktim ettiği, yerli otomobil üretmekle görevlendirilen firmaların işi hafiften almasından şikayet ederken “Bizi oyalamasınlar… Tahammülümüz yok… Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız” dedi.
8. ABD’li yetkililer: F-35 programında Türkiye ‘yeri doldurulamaz’ değil
ABD’li yetkililer, F-35 savaş uçağı programı için Türkiye’nin başka bir ülkeyle değiştirilebileceğini, bu parçaların çok azında Türkiye’nin tek kaynak olduğunu ve bunun da Lockheed Martin tesisinde üretimi sadece üç aylığına yavaşlatacağını söyledi.
9. ‘Şemdinli davası’nın savcısı Sarıkaya’ya ‘FETÖ’den 10 yıl hapis
Türkiye gündeminde yıllarca kalan ‘Şemdinli davası’nı açan eski savcı Ferhat Sarıkaya, ‘FETÖ‘ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
10. Amedsporlu Mansur Çalar’ın ömür boyu men cezası 20 maça çevrildi
Sakaryaspor maçında rakibini jiletle yaraladığı iddia edilen Amedspor’un kaptanı Mansur Çalar’a verilen futboldan men cezası kaldırıldı.