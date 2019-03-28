Akşam Postası / 28 Mart 2019

1. ‘Nilgün’ün kurbanı olduk’: Tiyatrocular Erdoğanlı klipte yer aldığını bilmiyormuş

Dünya Tiyatrolar Günü’nde ‘cumhurbaşkanlığı’ amblemiyle yayınlanan klipte yer alan sanatçıların klibin cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmediği ortaya çıktı.

2. Çelişkili tanıklıklar: ABD konsolosluğu görevlisinin tutukluluğuna devam

17-25 Aralık sürecinin öncesinde ‘FETÖ’cü emniyet mensuplarıyla yoğun irtibatı bulunduğu suçlaması yöneltilen ABD’nin İstanbul başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar verildi.



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3. Guardian’ın ekonomi editörü: Türkiye küresel bir krizi ateşleyecek kıvılcım olabilir

İngiliz gazetesi Guardian’ın ekonomi editörü Larry Elliot, Türkiye’nin küresel ekonomide çıkacak bir yangını ateşleyecek kıvılcım olabileceğini yazdı.



4. Akşener’den bakan Pakdemirli’ye: Adi olan sensin, zıvanadan çıktılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefet partileri için “Bu adiler…” ifadesini kullanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye“Adi olan sensin. Zıvanadan çıktılar” diye yanıt verdi.

5. ORC Araştırma: İstanbul ve Ankara’da ‘cumhur ittifakı’ önde

ORC Araştırma’nın son anketine göre İstanbul ve Ankara’da ‘cumhur ittifakı‘ önde.



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6. Erdoğan yine ‘kayyım’dan dem vurdu: GBT’ler hazır, sonuca göre bakacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmesi olası bazı belediye başkanlarıyla ilgili “Şimdi bütün bunlarla ilgili GBT’leri hazır olarak elimizde tutuyoruz, seçim sonucuna göre adımlarımızı atacağız” dedi.

7. Erdoğan ‘beş babayiğit’e fena fırça attı: İşi hafife alıyorlar, başlamazsanız hesaplaşırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bizzat ‘babayiğitler’ olarak taktim ettiği, yerli otomobil üretmekle görevlendirilen firmaların işi hafiften almasından şikayet ederken “Bizi oyalamasınlar… Tahammülümüz yok… Başlamadığınız takdirde hesaplaşacağız” dedi.

8. ABD’li yetkililer: F-35 programında Türkiye ‘yeri doldurulamaz’ değil

ABD’li yetkililer, F-35 savaş uçağı programı için Türkiye’nin başka bir ülkeyle değiştirilebileceğini, bu parçaların çok azında Türkiye’nin tek kaynak olduğunu ve bunun da Lockheed Martin tesisinde üretimi sadece üç aylığına yavaşlatacağını söyledi.



9. ‘Şemdinli davası’nın savcısı Sarıkaya’ya ‘FETÖ’den 10 yıl hapis

Türkiye gündeminde yıllarca kalan ‘Şemdinli davası’nı açan eski savcı Ferhat Sarıkaya, ‘FETÖ‘ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10. Amedsporlu Mansur Çalar’ın ömür boyu men cezası 20 maça çevrildi

Sakaryaspor maçında rakibini jiletle yaraladığı iddia edilen Amedspor’un kaptanı Mansur Çalar’a verilen futboldan men cezası kaldırıldı.

