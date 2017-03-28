Akşam Postası / 28 Mart 2017

1- Erdoğan, CHP’nin ‘Hayır’ standında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sarıyer’de CHP’nin ‘Hayır’ standını ziyaret etti.

Samsun’daki mitingde CHP’lilerle ‘Hayır’ çadırında aralarında geçen diyaloğu anlatan Erdoğan, “Oradakilere, ‘Niçin ‘Hayır’ diyorsunuz, şunu bir söyler misiniz?’ dedim. Dediler ki, ‘Çünkü biz çağdaş bir Türkiye istiyoruz.’ Yani şu anda Türkiye çağdaş değil mi, ‘Neyiniz eksik?’ dedim. Yollarımız, köprülerimiz, hızlı tren, okullar, bunlar yok mu?” diye konuştu.

CHP Sarıyer ilçe örgütü üyesi Sebahat Sarıgül, ‘Hayır’ standında yaşananları şöyle anlattı: “Laiklik için, cumhuriyet için, özgürlük için, çağdaş bir yaşam için ve kadın hakları için ‘Hayır’ diyorum dedim. Ama tabii cumhurbaşkanımız her zamanki gibi hakaret gibi sözlerle karşılık verdi. ‘Başkanınız yalancı, sizler yalancısınız’ dedi. Bu bizim zorumuza gitti.”

2- Erdoğan kafa karıştırdı: İbreyi ‘Evet’ten yana döndürmeye var mısınız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum mitinginde gençleri ‘Evet’ oyu vermeye çağırırken söylediği cümle dikkat çekti: “İbreyi ‘Evet’ten yana döndürmeye var mısınız?”

3- Yıldırım’a göre ilişkileri bozmak AB’ye kaybettirir: Kendi işinize bakın

Başbakan Binali Yıldırım, son dönemde ilişkilerin ‘referandum krizi’ sebebiyle iyice gerildiği Avrupa’dan ‘kendi işine bakmasını’ istedi.

4- Uluslararası Yargıçlar Birliği ‘dehşet içinde’: Türkiye’de hukukun üstünlüğü sona yaklaştı

Uluslararası Yargıçlar Birliği bir ‘çağrı’ yayınlayarak Türkiye’de hukukun üstünlüğünün sonuna gelindiğini belirtti.

5- Çavuşoğlu Avrupa’yla krizi böyle gördü: Batı dahil olunca ‘Evet’ oyları arttı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya ve Hollanda ile referandum toplantılarının iptali sonrası başlayan gerginliğin ‘Evet’ oylarını artırdığını ‘açık etti’.

6- Erdoğan’ın ‘uyarı’sına Alman vekilden ağır karşılık: Bu sözleri sarf eden teröristtir

Almanya’da Sol Parti meclis grup başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘terörist’ diye niteleyerek politikalarını Nazilere benzetti.

7- Alman makamlarından MİT’in verdiği listedeki Türklere uyarı: Takip ediliyorsunuz

Alman basını, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Gülen Cemaati’yle bağlantı içinde olduğu öne sürülen Türklerin isimlerinin yer aldığı bir liste oluşturduğunu öne sürdü.

8- Almanya’dan Türkiye’ye uyarı: Topraklarımızda casusluk yapmayın

Almanya, Türkiye’nin kendi topraklarında ‘casusluk’ faaliyeti yürütmemesini istedi.

9- Sarraf, savunma ekibine ‘ağır toplar’ı kattı, savcılıktan itiraz geldi

New York’ta ABD’yi dolandırma, İran yaptırımlarını ihlal, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından tutuklu olarak yargılanan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf, savunma ekibine eski New York belediye başkanı Rudolph Giuliani ve eski ABD adalet bakanı Michael Mukasey’i de kattı. Savcılık ‘çıkar çatışması’ nedeniyle iki isme itiraz etti.

10- Vali, Yozgat’ta Oğan’a yapılan saldırıyı ‘olağan buldu’: Demokratik hak ifade edildi

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, partisinin aksine referandumda ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP’li vekil Sinan Oğan’a şehirde düzenlenen saldırıyla ilgili “Demokratik hak ifade edildi” dedi.

11- Gaziantep’te kına gecesi ve polise saldıranlara ağırlaştırılmış müebbet istemi

Gaziantep’te 57 kişinin hayatını kaybettiği kına gecesi ile üç polisin yaşamını yitirdiği intihar saldırılarına ilişkin açılan davada dokuz IŞİD’li için ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

12- İçişleri Bakanı Batı’ya seslendi: Son günlerde cillop gibi silahlar ele geçiriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batılı ülkelere seslendiği konuşmasında son birkaç gündür yapılan operasyonlarda ‘cillop gibi silahlar ele geçirdikleri’ni söyledi.

13- ‘Nitelikli dolandırıcılık’la suçlanan ‘Jet Fadıl’ tahliye edildi

‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklanan ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz tahliye edildi.

14- Akbank’ta greve ilişkin ilan ve haberler mahkemece yasaklandı

Bakanlar kurulu kararıyla ertelenen Akbank grevine ilişkin sendika yöneticilerinin duyuru ve ilan vermesi, basının haber yapması mahkeme kararıyla yasaklandı.

15- Af Örgütü: Koalisyon güçleri Musul’da sivilleri korumuyor, ölümler ürkütücü boyutta

Uluslararası Af Örgütü, Irak’ta IŞİD’in elindeki Musul’u geri almak için ABD öncülüğünde sürdürülen operasyonun çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığını bildirerek bu ölümlerin savaş suçu sayılabileceği uyarasında bulundu.

16- Hapis cezası çıktı: DBP lideri Kamuran Yüksek hakkında yakalama kararı

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, terör örgütü üyeliğinden sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

17- İş Bankası genel müdürü: Belirsizlik hali ekonomiyi yoruyor

ş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, belirsizlik halinin ekonomiyi yorduğunu, 16 Nisan’da yapılacak referandum sonrası Türkiye’nin yeni bir tarihe odaklanıp odaklanmayacağının önemine dikkat çekti.

18- Market ve mağazalarda naylon poşet kullanımı sona eriyor

Naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018’den itibaren kaldırılması planlanıyor.

19- Referandum günlükleri: Asker üniformalı Erdoğan çizimiyle ‘Evet’ propagandası

Şanlıurfa’da bir yurttaş, üzerinde üç hilal, Osmanlı arması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın askeri üniforma giydirilmiş bir resmi bulunan pankartla ‘Evet’ propagandası yaptı.

20- New York parmaklıklarla kaplanıyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen karşıtı politikaları sanatçılarca da eleştiriliyor. Çinli Ai Weiwei yeni sergisinde New York’u parmaklıklarla kaplayarak Trump’ın Meksika sınırına duvar örme planını protesto edecek.

21- Sanattı gerçek oldu: Van Gogh’un ‘Yatak Odası’nda uyumak mümkün

Hollanda’da bir otel, ünlü ressam Vincent Van Gogh’un ‘Yatak Odası’ isimli tablosundaki odayı canlandırdı.

22- ‘Çakal Carlos’a ömür boyu hapis cezası

‘Çakal Carlos’ 1974 yılında Paris’te gerçekleştirdiği terör eylemi nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.