Akşam Postası / 28 Kasım 2020

1. Yoğun Bakım Derneği: Hız yapmayın, kaza geçirirseniz yer bulma ihtimali az
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, yoğun bakım yataklarının doluluğuna dikkat çekerek uyardı: “Arabayla hız yapmayacağız, trafik kazası geçirirsek yoğun bakımda yer bulma ihtimalimiz az olabilir.”
Genelge: Otellerin restoranlarına yeni kısıtlama
20’sinde ‘corona’dan ölen gencin amcası: Hastalığı yoktu, ‘Bir şey olmaz’ demeyin
Yerli aşı denemelerinde aralıkta 2’nci faza geçilmesi planlanıyor
Covid-19 atlatan hemşire uyardı: Annenizi seviyorsanız ondan uzak durmalısınız
Karantinada olması gerekirken markete giden temaslı: İdare ediverin
2. Bakanlık: PKK/KCK’ya yönelik 42 kentteki operasyonlarda 641 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK’ya yönelik 42 kentte düzenlenen operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
3. İstanbul’da 3 bin fırına denetleme: Yarısı fiyat/gramaj kuralına uymuyor
İstanbul’da denetlenen yaklaşık 3 bin fırından yarısının fiyat ve gramaj kuralına uymadığı bildirildi.
4. Devletin enflasyonu: Yeniden değerleme oranı yüzde 9.11
Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak tespit edildi. Vergi, harç ve ceza tutarları, yeni yılda bu oranda zamlanacak.
5. Erdoğan: Bu sene İslam düşmanlığı virüsüyle de mücadele ettik
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu sene sadece Covid-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsüyle de mücadele etmek zorunda kaldık” dedi.
6. 86 bin liralık otomobil için arkadaşını öldürdü, dublörle aracı sattı
Antalya’da bir kişi, yakın arkadaşını otomobilini satmak için başkasından yardım alarak boğarak öldürdü, ardından da kayıplara karıştı.