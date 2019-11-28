Akşam Postası / 28 Kasım 2019

1- İngiliz gazeteciden Kalın’a: Demokratik süreci çöpe attınız

İngiliz gazeteci Tim Sebastian, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı, “Demokratik süreci çöpe attınız” diye eleştirdi.

2- İzmir’de Alevi vatandaşların evlerine yazılan ‘duvar yazılarına’ soruşturma

İzmir’in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşlara ait bazı evlere kırmızı boya ile ‘X’ işareti yapılıp, ayrılıkçı yazı yazılması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

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3- Genç Parti duyurdu: Cem Uzan’ın dönüşü için hukuki adım atıldı

Genç Parti sözcüsü ve hukuk müşaviri Metin Altmışkara, partinin eski genel başkanı işadamı Cem Uzan’ın Türkiye’ye dönüş sürecinin başlatıldığını bildirdi.

4- Hürriyet’ten çıkarılan gazeteciler: 481 yıl emeğimiz var, hakkımız verilmedi

İşten çıkarılan Hürriyet gazetesi çalışanları, bir aydan daha uzun süredir ödenmeyen tazminatlarına dikkat çekmek için bir video hazırladı.

5- Avrupa Parlamentosu, iklim krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan eden tasarıyı onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), iklim değişimi konusunda olağanüstü hal ilan eden tasarıyı onayladı.

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6- Yasal define aramalarına Dipsiz Göl düzenlemesi: Artık ÇED zorunlu

Yasal izinle define aramak isteyenlere, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu zorunlu hale getirildi.

7- ‘S-400 testi’ ardından ABD-Türkiye ilişkilerine dair endişeyle dolar yükselişte

Rus hava savunma sistemi S-400’ler için Ankara’da test yapıldığı haberinin ardından ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve dolarda gözlenen değer kazancına paralel hafta başında 5.70’li seviyelerden yükselişe geçen dolar/TL bu sabah 5.78’in üzerinde işlem görüyor.

8- Büyükada davası: Casusluk olmadı, yardımdan ceza verelim

Büyükada’da yaklaşık iki yıl önce bir otelde toplantı yaparken polis baskınıyla gözaltına alınan ve iktidar basınının casuslukla suçladığı insan hakları savunucuları, toplantıyla ilgili hiçbir suç unsuru çıkmamasına rağmen ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya.

9- CHP’li Tekin: Yargıtay, AKP’den istifa işlemlerini yavaşlatıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP’den kamuoyuna yansıyandan çok daha fazla üyenin istifa ettiğini ancak Yargıtay’ın gerçek rakamı saklamak için bilinçli şekilde süreci yavaşlattığını ileri sürerek “Toplu kopuşu göstermek istemiyorlar” dedi.

10- Reuters: Türkiye NATO’nun Baltık planlarına destek vermemekte direniyor

Bir Türk diplomatik kaynak, Ankara’nın savunma planları için talepleri yerine getirilinceye kadar, NATO müttefiklerinin Baltık ülkeleri ve Polonya için ittifak savunma planını destek talebine direneceğini belirtti.

11- Akçakale’deki sınır karakoluna havanlı saldırı: İki asker hayatını kaybetti

Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki sınır karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucunda iki asker hayatını kaybetti.

12- 11 Fransız IŞİD’li geri gönderiliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Fransız IŞİD üyesinin aralık ayı başında Fransa’ya geri gönderileceğini söyledi.

13- 316 denizci astsubay tek seferde TSK’dan atıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dört yıl önce göreve başlayan 316 astsubay için meslekten çıkarma kararı verdi. Bir hafta önce tebliğ edilen kararın gerisinde, alımın yapıldığı süreçte ‘FETÖ’nün etkin olması gösterildi. Bir kısım astsubay adına açılan davada, verilen kararın somut gerekçelerinin bulunmadığı savunuldu.

14- Türk-İş’in asgari ücrette ‘kırmızı çizgisi’: 2578 liranın altını konuşmayız

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2020’nin asgari ücretinin 2 bin 578 liradan aşağı olmaması gerektiğini bildirdi.

15- Tahir Elçi, vurulduğu yerde anıldı: ‘Sen gittin, zamansız ölümler çoğaldı’

Diyarbakır’da öldürülen eski baro başkanı Tahir Elçi, hayatını kaybetmesinin 4’üncü yılında vurulduğu yerde meslektaşları tarafından anıldı.

16- 18 bin yıl önce donmuş hayvan yavrusu bulundu: Dişleri eksiksiz, tüyleri ve kirpikleri bozulmamış

Sibirya’nın doğusunda 18 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen, neredeyse hiç bozulmamış bir yavru hayvan cesedi bulundu.

17- Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu açıklandı.

18- Albayrak’tan KYK borçlarıyla ilgili açıklama: Çalışma yapıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılının ilk iki çeyreğinde sürecin daha iyiye gideceğini belirterek “Merkez Bankası, kamu bankaları çok büyük kar açıklayacaklar” dedi.