Akşam Postası / 28 Kasım 2018

1- Gebze’de beton blok işçilerin üzerine düştü: Bir kişinin cenazesine ulaşıldı

Gebze’de viyadük çalışmalarında beton blok işçilerin üzerine düştü.

2- Tahir Elçi karanfillerle anıldı: Faili meçhul olmasına izin vermeyeceğiz

Diyarbakır’da basın açıklaması yapılırken çıkan çatışmada hayatını kaybeden eski baro başkanı Tahir Elçi karanfillerle anıldı.

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3- Berkin Elvan davası: Tanıklar ‘Tanımıyoruz, bilmiyoruz’ dedi, sanık polis tutuklanmadı

İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın davasında, sanık polisin tutuklanması talebi reddedildi.

4- CHP ve HDP’li 21 vekil için dokunulmazlık fezlekesi: Kılıçdaroğlu ve Buldan da listede

CHP’li ve HDP’li 21 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için savcılar tarafından hazırlanan fezlekeler, TBMM başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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5- ‘FETÖ firarisi’ işadamı Akın İpek’in Türkiye’ye iade talebi reddedildi

Britanya, ‘FETÖ çatı davası’nın firari sanığı ve el konan Koza İpek Holding’in sahibi Hamdi Akın İpek’in Türkiye’ye iade edilmesi yönündeki talebi reddetti.

6- CHP-İYİ Parti görüşmeleri üç ilde tıkanmış: Ankara, Antalya, Mersin

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlerde işbirliği yapılması için yürütülen temasların Ankara, Antalya ve Mersin büyükşehir belediyeleri nedeniyle tıkandığı öne sürüldü.

7- AKP’deki İstanbul sıkıntısını Özhaseki dışa vurdu: Ufak tefek pürüzler var

AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul adaylığı konusunda ufak tefek pürüzler olduğunu dile getirirken, “Hallolmayacak şey değil” dedi.

8- NATO’nun kabul ettiği rapor: Türkiye ‘özgür olmayan’ tek üye ülke

NATO, ilk kez Türkiye’yi demokrasi ve insan hakları alanında eleştiren bir raporu kabul etti. Denge denetim yoksunluğuna dikkat çekilen raporda siyasi kutuplaşmanın arttığına işaret edildi.

9- Ulaştırma Bakanlığı kiralık araç için sekiz yılda yaklaşık 47 milyon harcamış

Ulaştırma Bakanlığı’nın araç kiralamak için sekiz yılda yaklaşık 47 milyon lira harcama yaptığı ortaya çıktı.

10- Kriz karayolunda tam gaz: Pamukkale’den sonra Ulusoy’dan da konkordato

Türkiye’nin en eski yolcu taşımacılığı markalarından Ulusoy konkordato ilan etti.

11- Washington Post yazarı: Kaşıkçı’yı öldürme emri temmuz ayında verildi

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme emrinin bu yılın temmuz ayında verildiği öne sürüldü.

12- ‘Müslümana yardım’ yalanıyla 2.7 milyonluk vurgun: Kutlamayı, yatta yapmışlar

İstanbul’da ‘Filistin’de, Arakan’daki Müslümanlara yardım ediyoruz’ diye Kuran ve dini kitap pazarlayan ancak müşterilere kağıt parçaları gönderen bir şebeke çökertildi.

13- Tutuşan kıyafetini söndürmek için üzerine kaynar su döken yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Sinop’ta sobadan kıyafetleri tutuşan kadın, alevleri söndürmek için kaynar suyu üzerine dökünce yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

14- ‘Muhteşem Cuma’ hedefine ulaştı: Satışlar yüzde 38 arttı

Muhteşem Cuma’da kartla yapılan alışveriş tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 3,4 milyar liraya ulaştı. En fazla internetten ödeme tercih eden şehir Iğdır oldu.

15- Kulüpler Birliği, Dürüst’ü işaret etti: MHK’nin kararı rastlantıyla izah edilemez

Kulüpler Birliği Vakfı, hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’ya ikinci bir karara kadar maç verilmemesine hükmeden Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) tepki gösterdi.

16- Mahkeme fazla buldu: TFF, Terim’e 7,7 milyon lira daha az ödeyecek

Mahkeme, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e ödeyeceği tazminat bedelinde indirime gitti.

17- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Aile hekimine sosyal medya tutuklaması

Hatay’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği öne sürülen aile hekimi Dr. Çiçek Fidanboy tutuklandı.