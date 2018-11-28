Akşam Postası / 28 Kasım 2018

1- Gebze’de beton blok işçilerin üzerine düştü: Bir kişinin cenazesine ulaşıldı
Gebze’de viyadük çalışmalarında beton blok işçilerin üzerine düştü.
2- Tahir Elçi karanfillerle anıldı: Faili meçhul olmasına izin vermeyeceğiz
Diyarbakır’da basın açıklaması yapılırken çıkan çatışmada hayatını kaybeden eski baro başkanı Tahir Elçi karanfillerle anıldı.
Ankara’da Tahir Elçi anmasına polis engeli
3- Berkin Elvan davası: Tanıklar ‘Tanımıyoruz, bilmiyoruz’ dedi, sanık polis tutuklanmadı
İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın davasında, sanık polisin tutuklanması talebi reddedildi.
4- CHP ve HDP’li 21 vekil için dokunulmazlık fezlekesi: Kılıçdaroğlu ve Buldan da listede
CHP’li ve HDP’li 21 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için savcılar tarafından hazırlanan fezlekeler, TBMM başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
5- ‘FETÖ firarisi’ işadamı Akın İpek’in Türkiye’ye iade talebi reddedildi
Britanya, ‘FETÖ çatı davası’nın firari sanığı ve el konan Koza İpek Holding’in sahibi Hamdi Akın İpek’in Türkiye’ye iade edilmesi yönündeki talebi reddetti.
Bakan Gül’den İngiltere’nin Akın İpek kararına tepki: Kabul edilemez
6- CHP-İYİ Parti görüşmeleri üç ilde tıkanmış: Ankara, Antalya, Mersin
CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlerde işbirliği yapılması için yürütülen temasların Ankara, Antalya ve Mersin büyükşehir belediyeleri nedeniyle tıkandığı öne sürüldü.
7- AKP’deki İstanbul sıkıntısını Özhaseki dışa vurdu: Ufak tefek pürüzler var
AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul adaylığı konusunda ufak tefek pürüzler olduğunu dile getirirken, “Hallolmayacak şey değil” dedi.
Karamollaoğlu: Gündemimizde ittifak yok
SP lideri: Binali Yıldırım’ın seçilme şansı ‘eskiye göre daha zayıf’
8- NATO’nun kabul ettiği rapor: Türkiye ‘özgür olmayan’ tek üye ülke
NATO, ilk kez Türkiye’yi demokrasi ve insan hakları alanında eleştiren bir raporu kabul etti. Denge denetim yoksunluğuna dikkat çekilen raporda siyasi kutuplaşmanın arttığına işaret edildi.
9- Ulaştırma Bakanlığı kiralık araç için sekiz yılda yaklaşık 47 milyon harcamış
Ulaştırma Bakanlığı’nın araç kiralamak için sekiz yılda yaklaşık 47 milyon lira harcama yaptığı ortaya çıktı.
10- Kriz karayolunda tam gaz: Pamukkale’den sonra Ulusoy’dan da konkordato
Türkiye’nin en eski yolcu taşımacılığı markalarından Ulusoy konkordato ilan etti.
11- Washington Post yazarı: Kaşıkçı’yı öldürme emri temmuz ayında verildi
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme emrinin bu yılın temmuz ayında verildiği öne sürüldü.
12- ‘Müslümana yardım’ yalanıyla 2.7 milyonluk vurgun: Kutlamayı, yatta yapmışlar
İstanbul’da ‘Filistin’de, Arakan’daki Müslümanlara yardım ediyoruz’ diye Kuran ve dini kitap pazarlayan ancak müşterilere kağıt parçaları gönderen bir şebeke çökertildi.
13- Tutuşan kıyafetini söndürmek için üzerine kaynar su döken yaşlı kadın yaşamını yitirdi
Sinop’ta sobadan kıyafetleri tutuşan kadın, alevleri söndürmek için kaynar suyu üzerine dökünce yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
14- ‘Muhteşem Cuma’ hedefine ulaştı: Satışlar yüzde 38 arttı
Muhteşem Cuma’da kartla yapılan alışveriş tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 3,4 milyar liraya ulaştı. En fazla internetten ödeme tercih eden şehir Iğdır oldu.
15- Kulüpler Birliği, Dürüst’ü işaret etti: MHK’nin kararı rastlantıyla izah edilemez
Kulüpler Birliği Vakfı, hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’ya ikinci bir karara kadar maç verilmemesine hükmeden Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) tepki gösterdi.
16- Mahkeme fazla buldu: TFF, Terim’e 7,7 milyon lira daha az ödeyecek
Mahkeme, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e ödeyeceği tazminat bedelinde indirime gitti.
17- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Aile hekimine sosyal medya tutuklaması
Hatay’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret ettiği öne sürülen aile hekimi Dr. Çiçek Fidanboy tutuklandı.