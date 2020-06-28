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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 28 Haziran 2020

1. İki günlük ‘YKS maratonu’ tamamlandı, sırada tercihler var

Fotoğraf: AA

Türkiye genelinde yaklaşık 2.5 milyon adayın başvurduğu üniversite sınavı tamamlandı.

Sınavdan çıkan öğrenci ‘corona’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sınav yolunda kaza; yaralı öğrenci hastaneye değil sınava gitti

2. Dışişleri’nden ABD’nin ‘2020 İnsan Ticareti Raporu’na tepki: Hayal kırıklığı

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘2020 İnsan Ticareti Raporu‘nda Türkiye’nin, insan ticaretiyle mücadelesini artırdığının teyit edildiğini; ancak üst kategoriye çıkarılmamış olmasının hayal kırıklığı yarattığını açıkladı. 

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3. Bakan: Çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Libya’da petrol ve doğalgaz aramacılığında iş birliği fırsatlarını değerlendirdiğini belirterek, “Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz” dedi.

4. Ongun: Diziye 22.5 milyon liralık sponsorluk israf olmuyor da portre neden israf?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği tablonun satın alınmasını eleştirenlere yanıt verdi.

5. Bakanlık: Faizlerin düşmesiyle konut satışları arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, faizlerin düştüğü 1 Haziran’dan itibaren ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi yapıldığını bildirdi.

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6. Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde, Muğla’nın Datça ilçesine 152 km mesafede 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7. Küçükçekmece Gölü’nde binlerce balık kıyıya vurdu

Küçükçekmece Gölü’nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı.

8. Brezilya Oxford’un potansiyel ‘corona’ aşısını üretmeye başlayacağını duyurdu

Brezilya, Oxford Üniversitesi işbirliğiyle AstraZeneca’nın gelişirdiği potansiyel corona aşısını üretmek için 127 milyon dolarlık (yaklaşık 870 milyon lira) anlaşma imzaladığını duyurdu.

9. İstanbul’da orman yangını

İstanbul’da çıkan orman yangını, 1 saatte kontrole alındı.

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