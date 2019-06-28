Akşam Postası / 28 Haziran 2019

1- ‘Tarife usulüyle karar’ iddiasının ardından AYM’nin internet sitesi erişime kapatıdı

Milli Savunma Bakanlığı’nda iç denetçiyken kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevinden ihraç edilen ve ardından hukuk fakültesini bitiren Levent Mazılıgüney, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) internet sitesinde çok önemli bir açığı ortaya çıkardı. Mazılıgüney’in Twitter’da paylaştığı videoda AYM’nin internet sitesinde karar araması yapıldığında PDY’yle (paralel devlet yapılanması) ilgili başvurularda ‘açıkça dayanaktan yoksunluk’ kararı verilmesi için yazılmış iç talimatlar olduğu görülüyor. Mazlıgüney’in paylaşımlarının ardından AYM’nin internet sitesi erişime kapatıldı.

2- İBB’de ilk istifa genel sekreter ve yardımcılarından

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardımcılarıyla birlikte istifa etti.

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3- İBB’den istifa ettiler ya şirketlerin yönetiminden?

Yenilenen İstanbul seçimi öncesi, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile girdiği ‘lüks araç’ polemiğiyle gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcılarının istifasının ardından söz konusu isimlerin İBB’nin iştiraki şirketlerin yönetiminden de istifa edip etmeyeceği merak konusu.

4- MİT TIR’ları davasında eski savcı ve komutanlara 17 ila 26 yıl hapis cezası

Yargıtay, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiğine ve devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunun işlendiğine hükmetti.

5- AKP oylarıyla: Yüksekova belediyesindeki yolsuzluk iddialarına dair önerge reddedildi

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede’nin Yüksekova belediyesineki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin araştırma önergesi AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

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6- Cemil Çiçek’in kızı ve damadına ait iki şirket iflas etti

Meclis başkanlığının yanısıra adalet bakanı olarak da görev yapmış Cemil Çiçek’in kızı ve damadına ait iki şirket için iflas kararı verildi. Mahkemenin iflas kararı sonrası şirketlerin tasfiye sürecine geçildi.

7-Hazine üç ayda 36.5 milyar lira iç borçlanma yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki üç ayda iç piyasadan 36.5 milyar lira borçlanma yapacak.

8- Kurtardığı göçmenlerle limana yanaşmasına izin verilmeyen kaptan: İntiharlardan korkuyoruz

Akdeniz’de 12 Haziran’da kurtardığı göçmenlerle günlerdir bir güvenli liman açılmasını bekleyen yardım gemisinin kaptanı, gemide giderek kötüleşen koşullar nedeniyle intihar vakalarının yaşanmasından korktuklarını söyledi.

9- AYM başkanından ‘Kavala çıkışı’: Gezi’ye katılmak tek başına suç teşkil etmez

Tutuklu işadamı Osman Kavala’nın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvurusunun reddedilmesi sonrasında açıklanan gerekçeli kararda, karara muhalefet eden AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Başvurucunun Gezi olaylarına katılmış ve bu olayları desteklemiş olmasının tek başına bir suç işlediğinin belirtisi olarak kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.

10- AYM kararı, Yücel’in öfkesini dindirmedi: Hayatımdan çalınan senenin telafisi değil

Deniz Yücel.

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvurusu sonucu hak ihlaline uğradığına hükmedilip 25 bin lira tazminat kazanan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, “Bu kararla ayrıca hakkımdaki abuk sabuk iddianameyi hazırlayan ve ‘Çağlayan’ın en geri zekâlı savcısı’ olarak bilinen başsavcı vekili Hasan Yılmaz’ın bu ünvanı boşuna taşımadığı tescillendi” dedi.

11- Avukatlar: Kaftancıoğlu davasında sahte tweetler delil gösterildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun altı yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle bugün başlayan davasında, mahkeme heyeti savunma için süre tanıyarak temmuz ayına duruşma tarihi verdi.

12- Kaftancıoğlu’na 49 sanatçıdan destek: Yalnız yürümeyeceksin

Çizim: Zeynep Özatalay

49 sanatçı, altı yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında açılan davada bugün hakim karşısına çıkan ve duruşması ertelenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek mesajı yayınladı.

13- Saraçhane: Vay vay kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş

İstanbul’un yerel yönetimindeki değişimle ‘her şeyin çok güzel olacağına’ inananlar için ‘büyük gün’ gelmiş, Ekrem İmamoğlu’nu kutlamak amacıyla Saraçhane’yi dolduran binlerce kişi kavurucu sıcakta ‘kavuşma anını’ bekliyordu. Bekleyenler arasında ana kucağındaki iki aylık bebek de vardı, yaşı 80’e dayanan teyzeler amcalar da!

14- Erdoğan-Trump zirvesini beklerken: Konsolosluk çalışanının tahliyesine ret

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan ABD başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz’un tutukluluğunun devamına ve bir sonraki duruşmanın 18 Eylül tarihinde yapılmasına karar verdi.

15- Alpu’nun verimli arazilerine kurulmak istenen termik santral ihalesine iptal

Eskişehir’in Alpu ilçesindeki verimli tarım arazileri üzerine kurulmak istenen termik santral ihalesi, iptal edildi. Odunpazarı Belediye Başkanı KazımKurt, gelişmeyi “Gözümüz aydın Eskişehir” anonsuyla duyurdu.

16- Eşini 19 kez bıçakladı, cezaevinden tehdide devam etti ama ‘iyi hal’i kaptı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 2018 yılında 10 yıllık eşi Sedef Vatansever’i sokak ortasında 19 kez bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Tuncer Vatansever ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuyla yargılandığı davada “Keşke olmasaydı, ben de mağdurum hayatım karardı” dedi ve ‘iyi hal indirimi’ aldı.

17- Koruma talep eden kadın eski eşi tarafından vurularak öldürüldü

Mersin’de Filiz Kaplan, bir yıl önce boşandığı eski eşi Murat C. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

18- Avrupa’da sıcak hava dalgası: 10 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Afrika’dan gelen ve 40 ila 43 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığından dolayı son 24 saatte İtalya’da üç, İspanya’da iki kişi hayatını kaybederken, Fransa’da da dört çocuk boğularak öldü.

19- G20 liderlerinden dijital ekonomiye kurallar: Sosyal refaha katkı sağlamalı

Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşen G20 Zirvesi’nde liderler ortak bildirgeyle “Dijitalleşme sosyal refaha katkı sağlamalı” dedi. ‘Osaka Rotası’ ile e-ticaret için uluslararası kurallar çerçevesi oluşturma taahhüdü verildi.