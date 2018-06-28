Akşam Postası / 28 Haziran 2018

1- Soylu ‘ferman saldı’: CHP il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole almayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ‘CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit” dedi.

2- Buldan’dan Soylu’ya suç duyurusu: Açıkça ölümle tehdit etti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendisini tehdit eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

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3- Yönetimi ‘oturma eylemiyle’ istifaya çağıran CHP’li Erol ihraç talebiyle disiplinde

Parti yönetimine istifa çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un ihracı talep edildi.

4- CHP’li Kaftancıoğlu: Saat 23.05’e kadar hiçbir aday yüzde 50’ye ulaşamadı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim gecesi İstanbul’daki durumun seçimin ikinci tura kalacağına dair ümitlerini somut verilerle desteklediğini söyledi.

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5- İnce’den teşekkür: Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek yolculuğumuz devam

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek yolculuğumuz devam edecek” dedi.

6- Soylu muhalefete alenen baskıya devam ediyor: SP liderinin korumaları çekildi

İçişleri Bakanlığı, seçimlerde ‘millet ittifakı’ çatısı altında giren Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu’nun koruma polisleri çekildi.

7- Yargı ‘vicdani ret’ hakkını tanıdı ama ‘yasal ve uygun kullanılmadığı’ndan ceza verdi

Vicdani retçi Şendoğan Yazıcı’yı ‘Askerlik Kanunu’na muhalefet’ ettiği gerekçesiyle 62 gün hapisle cezalandıran mahkeme, vicdani ret hakkını kabul etti. Buna karşılık Yazıcı’nın vicdani reddini açıklarken idareye dilekçeyle başvuru yapmaması sebebiyle mahkeme ‘vicdani ret hakkının yasal ve usulüne uygun kullanılmadığını’ savundu.

8- TÜSİAD’dan ekonomik uyarı: Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi zor olur

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik hükümetten ekonomi için istedikleri şeyin toplumsal uzlaşma ve reform olduğunu söyledi.

9- Kara bitti denize geçtiler: Bodrum’da sekiz kurşunla öldürülen yunus karaya vurdu

Sekiz kurşunla vurularak öldürülen yunus Muğla’nın Bodrum ilçesinde karaya vurdu.

10- ‘Zorunlu din dersi’ aleyhine bir mahkeme kararı daha: İsteğe bağlıdır

Konya Bölge İdare Mahkemesi, çocuklarının zorunlu din dersi almasını istemeyen ailenin talebine olumlu yanıt verdi. Mahkeme kararında, “Din eğitimi kişilerin isteğine bağlıdır” dendi.

11- Durmak yok: Gölcük’te ihalesi iptal edilen projede bungalov inşaatı başladı

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı’nı imara açan ihalenin iptal edilmesinin ardından belediye, bungalov inşaatına kendisi başladı.

12- Perinçek ‘uçtu’: CHP’liler bonzai ve esrar içerek HDP’ye oy verdi

Pazar günkü seçimlerde yalnızca 98 bin oy alabilen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, milyonlarca CHP’linin bonzai ve esrar içerek HDP’ye oy verdiğini söyledi.

13- 515 kişi için dosya açık kalmış: Ergenekon soruşturması 11 yıl sonra kapandı

Türkiye’nin gündemini yıllarca meşgul eden Ergenekon davasıyla ilgili soruşturmanın kağıt üzerinde açık kaldığı fark edildi ve 20 Haziran’da kapatıldı.

14- Sendika.org’un ofisine sabaha karşı polis baskını: Kapıyı kırıp arama yaptılar

Sendika.org haber sitesinin İstanbul’un Şişli ilçesindeki bürosuna bu sabaha karşı 02.15 sularında polis baskını düzenlendi. Polis, ofiste hiçbir yetkili yokken, apartman yöneticisi nezaretinde arama yaptı.