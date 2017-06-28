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Yaramazlara biraz batar!

   
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Akşam Postası / 28 Haziran 2017


1- ‘Akademik korkaklık’: Koç’taki Türkiye sunumu ‘siyaseten netameli’ bulundu

Koç Üniversitesi’nde düzenlenen bir atölye kapsamında akademik bir makale ‘netameli’ bulunarak reddedildi.

2- ‘Adalet Yürüyüşü’ 14’üncü günde: ‘Gülerek, eğlenerek yola devam edeceğiz’

Fotoğraf: Reuters

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 14’üncü gününde.

Sıra gümrük bakanında: Yolları ‘Teröristler yürüsün’ diye yapmıyoruz

Düzce’de ‘Adalet Yürüyüşü’nün kamp alanı yakınına gübre dökenler serbest

CHP’li Tezcan’dan yürüyüş kampı yakınına gübre dökenlere: Kartvizitlerini bırakmışlar

‘Adalet Yürüyüşü’ rotasına gübre döken kamyon şoförüne 3 bin lira ceza

3- TSK: YPG’nin Afrin’de açtığı taciz ateşine misliyle karşılık verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin kontrolündeki Afrin’de, ‘YPG tarafından ÖSO’ya (Özgür Suriye Ordusu) karşı taciz ateşi açılmasına misliyle karşılık verildiğini’ duyurdu.

4- Erdoğan sinyali verdi: Suriye’nin kuzeyine geniş çaplı operasyon düzenlenebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyine geniş çaplı bir operasyon düzenlenebileceğini söyledi.

Erdoğan’ın ‘Suriye’ye operasyon’ söyleşisine cumhurbaşkanlığından yalanlama

5- Efes’te sünnet düğünü iddiasına yanıt: Sadece turistik etkinlik düzenleniyor

Fotoğraf: Twitter

Turizm müdürlüğü, tarihi antik kent Efes’te sünnet düğünü gibi organizasyonlar yapılmadığını ancak kentin turistik etkinliklerde kullanılabildiğini ileri sürdü.

Bakanlık ‘uygun buldu’: Efes’teki etkinlikler ‘ülkenin tanıtımı’ içinmiş

6- Demirtaş, Gülmen ve Özakça’dan açlık grevini bitirmelerini istedi

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, işlerine dönmek için 112 gündür açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’dan eylemlerini sonlandırmasını istedi.

‘Nuriye ve Semih ölmesin’ ilanına Alabora ve Dormen de katıldı, Alkaya bakana çıkıştı

AYM’den Gülmen ve Özakça’ya ret: Cezaevinde olmaları tehlike oluşturmuyor

7- OHAL Komisyonu’ndan ‘haber var’: Önümüzdeki hafta başvurular alınacak

Kağıt üzerinde kurulup bir türlü faaliyete geçmeyen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun önümüzdeki hafta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başvuruları almaya başlayacağı öne sürüldü.

8- Dokuz Eylül’de ‘barış bildirisi’ imzacısı 12 akademisyen açığa alındı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan 12 akademisyen açığa alındı.

9- Hakkari’de PKK’lılarla çatışma: Bir özel harekat polisi hayatını kaybetti

Hakkari’de PKK’lılarla çıkan çatışmada bir özel harekat polisi hayatını kaybetti.

10- Sanatsız toplum: Türkiye’de sinema salonu olmayan il sayısı yediye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2016 yılında sinema salonu bulunmayan il sayısı yediye yükseldi.

11- ‘Gocunan şerefsizdir’: MHP liderinden ülkücü Ozan Arif hakkında suç duyurusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücü camianın bilinen isimlerinden Ozan Arif hakkında ‘Şerefsiz’ adlı şiirinde geçen ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

12- ‘Erdoğan’a hakaret’te geçen yıl: 46 bin işlem, 5 bin kamu davası, 1080 mahkumiyet

Geçen yıl mahkemeler yoğun biçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet organlarının saygınlığına karşı suçlara ilişkin mesai yaptı.

13- Katar’a yeni yaptırımlar yolda: ‘Bizimle çalışmak istiyorsanız, seçim yapacaksınız’

Körfez ülkelerinin ablukaya aldığı Katar’a yeni ticari yaptırımlar yolda.

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