Akşam Postası / 28 Haziran 2017

1- ‘Akademik korkaklık’: Koç’taki Türkiye sunumu ‘siyaseten netameli’ bulundu
Koç Üniversitesi’nde düzenlenen bir atölye kapsamında akademik bir makale ‘netameli’ bulunarak reddedildi.
2- ‘Adalet Yürüyüşü’ 14’üncü günde: ‘Gülerek, eğlenerek yola devam edeceğiz’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 14’üncü gününde.
Sıra gümrük bakanında: Yolları ‘Teröristler yürüsün’ diye yapmıyoruz
Düzce’de ‘Adalet Yürüyüşü’nün kamp alanı yakınına gübre dökenler serbest
CHP’li Tezcan’dan yürüyüş kampı yakınına gübre dökenlere: Kartvizitlerini bırakmışlar
‘Adalet Yürüyüşü’ rotasına gübre döken kamyon şoförüne 3 bin lira ceza
3- TSK: YPG’nin Afrin’de açtığı taciz ateşine misliyle karşılık verildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin kontrolündeki Afrin’de, ‘YPG tarafından ÖSO’ya (Özgür Suriye Ordusu) karşı taciz ateşi açılmasına misliyle karşılık verildiğini’ duyurdu.
4- Erdoğan sinyali verdi: Suriye’nin kuzeyine geniş çaplı operasyon düzenlenebilir
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyine geniş çaplı bir operasyon düzenlenebileceğini söyledi.
Erdoğan’ın ‘Suriye’ye operasyon’ söyleşisine cumhurbaşkanlığından yalanlama
5- Efes’te sünnet düğünü iddiasına yanıt: Sadece turistik etkinlik düzenleniyor
Turizm müdürlüğü, tarihi antik kent Efes’te sünnet düğünü gibi organizasyonlar yapılmadığını ancak kentin turistik etkinliklerde kullanılabildiğini ileri sürdü.
Bakanlık ‘uygun buldu’: Efes’teki etkinlikler ‘ülkenin tanıtımı’ içinmiş
6- Demirtaş, Gülmen ve Özakça’dan açlık grevini bitirmelerini istedi
HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, işlerine dönmek için 112 gündür açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’dan eylemlerini sonlandırmasını istedi.
‘Nuriye ve Semih ölmesin’ ilanına Alabora ve Dormen de katıldı, Alkaya bakana çıkıştı
AYM’den Gülmen ve Özakça’ya ret: Cezaevinde olmaları tehlike oluşturmuyor
7- OHAL Komisyonu’ndan ‘haber var’: Önümüzdeki hafta başvurular alınacak
Kağıt üzerinde kurulup bir türlü faaliyete geçmeyen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun önümüzdeki hafta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başvuruları almaya başlayacağı öne sürüldü.
8- Dokuz Eylül’de ‘barış bildirisi’ imzacısı 12 akademisyen açığa alındı
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan 12 akademisyen açığa alındı.
9- Hakkari’de PKK’lılarla çatışma: Bir özel harekat polisi hayatını kaybetti
Hakkari’de PKK’lılarla çıkan çatışmada bir özel harekat polisi hayatını kaybetti.
10- Sanatsız toplum: Türkiye’de sinema salonu olmayan il sayısı yediye yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2016 yılında sinema salonu bulunmayan il sayısı yediye yükseldi.
11- ‘Gocunan şerefsizdir’: MHP liderinden ülkücü Ozan Arif hakkında suç duyurusu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücü camianın bilinen isimlerinden Ozan Arif hakkında ‘Şerefsiz’ adlı şiirinde geçen ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
12- ‘Erdoğan’a hakaret’te geçen yıl: 46 bin işlem, 5 bin kamu davası, 1080 mahkumiyet
Geçen yıl mahkemeler yoğun biçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet organlarının saygınlığına karşı suçlara ilişkin mesai yaptı.
13- Katar’a yeni yaptırımlar yolda: ‘Bizimle çalışmak istiyorsanız, seçim yapacaksınız’
Körfez ülkelerinin ablukaya aldığı Katar’a yeni ticari yaptırımlar yolda.